Colombia

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Colombia

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 4.281,01 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,19% comparado con los 4.289,10 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una disminución 0,54%, por ello desde hace un año acumula aún una bajada del 3,87%.

Respecto de jornadas pasadas, invirtió el valor de la sesión previa, cuando se saldó con un ascenso del 1,24%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia definida. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

