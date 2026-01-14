Colombia

Cotización de apertura del dólar en Colombia HOY 14 de enero de 2026: así amaneció el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Consulta cuál es el valor del dólar este miércoles 14 de enero en Colombia.

El dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 3.656,13 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,51% comparado con el valor de la jornada anterior, que fue de 3.674,69 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 1,59%, por ello en el último año aún mantiene una disminución del 14,64%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena siete sesiones consecutivas en cifras negativas. La volatilidad referente a estos siete días es de 5,86%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (9,86%), presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2026

Colombia enfrenta 2026 con una economía que muestra señales de reactivación gradual, impulsada principalmente por la demanda interna. Las proyecciones de BBVA Research estiman un crecimiento del PIB de 2,7% para ese año, tras una expansión de 2,5% en 2025. El consumo privado y público aportarán al dinamismo, aunque la inversión fija tendrá un mayor protagonismo, especialmente en maquinaria, mientras la construcción seguirá en contracción.

La inflación continuará cediendo, pero de forma lenta, de hecho, se prevé que cierre 2026 en 4,3%, fuera del rango meta del Banco de la República por sexto año consecutivo. La rigidez en los precios de servicios, la indexación salarial y los regulados mantendrán presión sobre el índice de precios en la primera mitad del año, con alivios más visibles hacia el cierre del periodo.

En el frente fiscal, se proyecta que el déficit del Gobierno Nacional Central permanezca elevado en 2026, por encima de lo estimado oficialmente debido a una sobrestimación de los ingresos tributarios. Las cifras muestran que el déficit será 2,5 veces mayor al registrado en 2019.

El déficit en cuenta corriente se ampliará hasta 3,3% del PIB, explicado por un deterioro de la balanza comercial y mayores giros de utilidades y dividendos. La financiación de este desbalance provendrá principalmente de inversión extranjera directa, con las remesas funcionando como amortiguador frente a la volatilidad de los flujos financieros internacionales.

La tasa de política monetaria cerrará 2026 en 8,5%, tras un proceso de reducción iniciado hacia finales de 2025, condicionado a la moderación de la inflación. Se espera una depreciación contenida del peso colombiano frente al dólar, con un tipo de cambio estimado en 4.135 pesos por dólar al cierre del año, afectado por presiones estructurales y el contexto internacional.

El peso colombiano

Consulta diariamente la cotización de tipo de cambio en tu país.

El peso colombiano es la moneda de curso legal en dicho país, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

