Colombia

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 14 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Barranquilla)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Barranquilla para este miércoles 14 de enero.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se prevé que en Barranquilla habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 94% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Barranquilla

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla es de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las madrugadas no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Barranquilla mañanaEl clima en BarranquillaClima en Barranquilla hoy en la nocheClima hoy en Barranquillacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Transporte escolar gratuito en Bogotá: requisitos y pasos definidos por la Secretaría de Educación para 2026

La Secretaría de Educación del Distrito estableció los criterios y procedimientos del Programa de Movilidad Escolar, que permitirá a estudiantes de colegios públicos de Bogotá acceder a transporte gratuito según edad, grado y distancia

Transporte escolar gratuito en Bogotá:

Paloma Valencia solicita a la Corte Constitucional frenar decreto de emergencia económica y cuestiona su sustento legal

Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, al considerar que no existió un hecho imprevisible que lo justificara y que la medida buscó reemplazar una reforma tributaria negada por el Congreso

Paloma Valencia solicita a la

Cali retoma horarios habituales para bares y discotecas tras el fin del esquema especial de diciembre y enero

La Alcaldía de Cali confirmó el retorno a los horarios regulares para bares, discotecas y licoreras desde el 13 de enero, tras finalizar la medida especial aplicada en diciembre y comienzos de enero por la temporada festiva

Cali retoma horarios habituales para

Cuota alimentaria 2026: este es el valor máximo fijado para quienes devengan un salario mínimo en Colombia

El valor de la cuota alimentaria en 2026 se ajustó conforme al salario mínimo y al IPC. La obligación depende de las necesidades del menor y la capacidad económica del responsable, según lo establecido por la ley colombiana

Cuota alimentaria 2026: este es

Santos califica de ilegítima a Delcy Rodríguez y pide respetar el triunfo electoral de Edmundo González en Venezuela

Juan Manuel Santos expuso su postura sobre la crisis venezolana al cuestionar la presidencia de Delcy Rodríguez y plantear como salida el respeto al triunfo de Edmundo González o la convocatoria a nuevas elecciones conforme a la Constitución

Santos califica de ilegítima a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Fredy Guarín denunció asalto violento a su finca de Rionegro mientras estaba de vacaciones: “Se siente uno impotente”

Ayda Valencia reveló cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios

En ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

Deportes

Óscar Cortés vuelve al fútbol

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

Altas y bajas Liga BetPlay: estos fueron los movimientos del mercado de fichajes para el 13 de enero

El fútbol se llevó el rating: estos fueron los partidos más vistos por los colombianos en 2025

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas