“#VictimasDeLaSaludDePetro”: asociación de pacientes responde a Petro por críticas al sistema de EPS privadas

Un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las EPS privadas provocó la reacción de una asociación de pacientes, que lo acusó de desconocer el sistema de salud y responsabilizó al Gobierno por la crisis y la atención a los usuarios

- crédito Ovidio González/Presidencia
- crédito Ovidio González/Presidencia

Un intercambio de mensajes en la red social X puso en el centro del debate el funcionamiento del sistema de salud en Colombia, luego de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que generó una reacción pública de una asociación de pacientes, la cual cuestionó de manera directa la postura del jefe de Estado frente a las EPS y la situación actual del sector.

La respuesta de la organización se difundió bajo la etiqueta “#VictimasDeLaSaludDePetro”, en un mensaje dirigido al mandatario.

En el trino, la asociación afirmó: “Es claro el presidente de Colombia @petrogustavo NO CONOCE el sistema de salud, menos conoce las necesidades de salud de los colombianos, lo menos importante es la permanencia de las EPS, lo importante terminar la crisis que ustedes crearon donde #MuerenPacientes”.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En ese mismo mensaje, la asociación de pacientes señaló que las intervenciones adelantadas han sido un “FRACASO TOTAL” y agregó: “Hoy no tenemos ministerio de salud ni super salud, Usted presidente pasará a la historia COMO EL PRESIDENTE QUE DEJO SIN SALUD A LOS COLOMBIANOS”. El pronunciamiento se produjo como reacción a una extensa publicación previa del mandatario sobre las EPS privadas.

El trino del presidente Gustavo Petro abordó el papel de las EPS privadas como aseguradoras financieras, señalando que, en su concepto, estas habrían afectado las condiciones laborales del personal sanitario. “El sistema de EPS privadas como, aseguradoras financieras, sacrificó el nivel de vida del personal de salud con contrataciones civiles de hambre”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial.

Según el mandatario, esas condiciones habrían tenido un impacto directo en la calidad del servicio prestado a los usuarios. En su publicación, Petro indicó: “Eso deterioró el servicio a los pacientes las EPS privadas, no financiaron el sistema preventivo y primario y por eso hay congestiones en urgencias”.

En su análisis, el presidente sostuvo que el modelo priorizó la rentabilidad económica. “El sistema solo maximiza ganancias en deterioro de la salud en Colombia, por eso en los últimos diez años no mejoró el nivel de salud de los colombianos”, expresó, al referirse a un periodo de 10 años sin avances significativos, según su apreciación.

Petro también mencionó indicadores de mortalidad y señaló que algunas causas eran evitables. “Ahora desplomamos la tasa de mortalidad por razones que eran subsanables”, afirmó, al tiempo que cuestionó que los avances científicos no se hayan reflejado en beneficios colectivos. “Los avances de la ciencia médica no se trasladaron a la sociedad, y es la peor medida de la ineficia para salvar la vida”, escribió.

En otro apartado del mensaje, el mandatario vinculó el salario del personal de salud con la calidad de la atención. “Ahora con el salario vital habrá un mayor flujo al personal de salud y por tanto mejor atención al paciente”, indicó. A renglón seguido, cuestionó a organizaciones que, según él, se oponen a ese enfoque: “Triste ver una, dizque asociación de médicos, luchando porque el personal de salud no mejore su nivel de vida; se ponen esos nombres, pero les pagan las EPS privadas”.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente también se refirió a la situación financiera de la Nueva EPS. En su publicación aseguró: “No salen a defender la Nueva EPS, que dejó, en manos de sus anteriores administradores, cerca de 10 billones de pesos sin pagar, y ahora ilegalmente le embargan dos billones para que no pueda funcionar”.

En esa línea, Petro afirmó que los propietarios de las EPS deben responder por las deudas. “Todo propietario de EPS debe pagar lo que le corresponde de la deuda pública de sus EPS”, escribió. Además, mencionó el papel de las entidades territoriales y del Gobierno nacional en la cobertura de esas obligaciones.

“El presupuesto de Bogotá y Medellín deben cubrir la deuda de sus EPS y lo mismo debe hacer la Nación con la mitad de la deuda de la Nueva EPS. Expediremos las normas para ello”, agregó el mandatario, al detallar medidas que, según indicó, se adelantarán desde el Ejecutivo.

Finalmente, el presidente anunció acciones judiciales frente a embargos en el sector. “Pediré la demanda a los jueces que hayan embargado cuentas de la salud”, concluyó en su publicación, que fue el detonante de la respuesta difundida por la asociación de pacientes.

