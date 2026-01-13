Valor de apertura del euro en Colombia este 13 de enero de EUR a COP

En la jornada de hoy el euro se cotiza en la sesión de hoy a 4.301,14 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un ascenso del 0,7% frente a los 4.271,10 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,27%, de manera que en el último año aún acumula una disminución del 4,58%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad de esta semana es inferior a los datos logrados para el último año (15,65%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este contexto.