Valor de apertura del dólar en Colombia este 13 de enero de USD a COP

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 3.715,25 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,1% frente a la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 3.711,67 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,01%, por ello desde hace un año aún conserva una disminución del 13,68%.

En relación a los cambios de este día con respecto a fechas pasadas, pone fin a cinco jornadas de racha negativa. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.