Santander: estos son los cortes de la luz de este 13 de enero

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este martes 13 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Honda, Playas, Mochila, Canutillo, Poveda y algunos sectores de Chebre, Mesa Grande y Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento La Venta Veredas Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Zarval, San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fría, Cabrera Baja, Cabrera Alta y algunos sectores de Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de las carreras 26 y 26A con calles 9,10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 49 con carrera 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Granjas de Campo Alegre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa Sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Villas de Don Juan II sectores de las calles 13C,14 y 14A con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Nueva Generación.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio Gaitán sector de la calle 6 con carrera 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Urbanización Nueva Feria sectores de las calles 1 y 2 con carrera 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 49 12 72 Hotel Guasimales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Villa Cartolina II sector de las calles 33,33A y 33B con carrera 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Altos de Chimitá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Brisas de Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores del Centro Poblado Cite.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Verónica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjunto Residencial San Jorge II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villa Luz carrera 20 con calle 67.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Veredas Centenario, Chinigua y algunos sectores de Montevideo y La Cutiga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Olivos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5 y 6 con carreras 2,3 y 4 y Plaza de Mercado Municipal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caño Indio y Danto Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Kilómetro 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Calle 30 34a 70 Edifio Aleg.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:10 - 16:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Publo Nuevo sectores de la diagonal 55 con transversal 15B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centro Poblado San Marcos, Veredas Chorolo Medio y algunos sectores de San Vicente y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chorolo y Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael de Payoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mata de Cacao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Café Madrid sector Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Laguna Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Piedras Negras, Santo Domingo y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio El Carmen sectores de las carreras 10 y 11 con calles 6,7,8,8a y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Moscachoque y El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Efraín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Volador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Árbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cáchira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector La Vega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro y Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guarumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 9,10,11,12 y 13 con carreras 6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Villa Linda sectores de las calles 21,21A y 22 con carrera 18 y 18A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de las calles 59A y 60 con carreras 19,19A y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento San Antonio de Leones, Veredas Antonio, Leones, La Venta y algunos sectores de Santa Lucía, San José, Venta de Coles y Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Honda, Playas, Mochila, Canutillo, Poveda y algunos sectores de Chebre, Mesa Grande y Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chiquinquira.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chiquinquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Honda, Playas, Mochila, Canutillo, Poveda y algunos sectores de Chebre, Mesa Grande y Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, San Isidro y Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento La Venta Veredas Encenillo, Colorada, Santa Rosa, Opón, Platanillo, San José de la Mesa, Zarval, San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Saboya.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saboya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Veredas Laderas, Agua Fría, Cabrera Baja, Cabrera Alta y algunos sectores de Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.