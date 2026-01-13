Premios Lo Nuestro 2026: Karol G, Béele, Shakira y J Balvin encabezan la cuota colombiana en las nominaciones

La edición número 38 de Premios Lo Nuestro ya dio a conocer su lista de nominaciones en una edición que se articulará bajo el lema “Honrando lo que Somos”, una propuesta temática que buscará resaltar el orgullo de las raíces y la herencia cultural que cohesiona generaciones y territorios en el universo de la música latina.
Más allá del enfoque habitual de la gala a reconocer la producción musical hispanoamericana desde su primera edición en 1989, esta parece tener una carga adicional para 2026, pues tiene como protagonistas estelares una serie de trabajos que parecen haber replanteado las reglas del pop latino, apostando por una mirada más allá del predominio del género urbano para abrazar otro tipo de sonoridades propias de América Latina.
En ese orden de ideas, no es casualidad que Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabecen la lista de nominaciones, cada uno con 10 candidaturas. No muy lejos de ellos se encuentra una cuota de artistas colombianos que aspiran a competir y hasta a quedarse con varios de los premios “grandes” entre las 44 categorías dispuestas.
Con ocho nominaciones cada uno, Karol G y Beéle son los colombianos con más menciones en los Premios Lo Nuestro 2026. Por el lado de la Bichota que publicó en 2025 su LP Tropicoqueta, compite en Artista del Año, Álbum del Año por el mencionado larga duración, y Canción del Año con Latina Foreva, contándose todas ellas entre las categorías principales.
En cuanto al barranquillero que se prepara para su presentación en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla el próximo 14 de febrero, sus nominaciones incluyen Artista del Año; Afrobeats del Año, Colaboración del Año y Canción Urbana del Año por La Plena (W Sound 5) con Ovy On The Drums y W Sound, y Álbum Urbano del Año por Borondo.
Con seis nominaciones cada uno, Shakira, J Balvin, Maluma y Morat también se perfilan a quedarse con varios de los reconocimientos más codiciados de la velada. La barranquillera tuvo entre sus nominaciones más destacadas las categorías de Artista del Año, Canción del Año por Soltera, y Tour del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, uno de los de mayor recaudación en la historia de la música hispanohablante.
Balvin fue nominado en su mayoría por colaboraciones, como la que protagonizó con Gilberto Santa Rosa en Misterio, que compite como Mezcla Perfecta Del Año, así como por Canción Urbana del Año por Rio. En cuanto a Maluma, su canción Bronceador compite como Canción Pop del Año, mientras que Si Tú Me Vieras, su colaboración con Carín León, compite en Colaboración Del Año de Música Mexicana.
Además, cabe destacar que la canción +57 en la que se juntaron Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Ryan Castro, y Blessd, compite como Colaboración Urbana Del Año.
Morat, otro de los que destacó en cantidad de nominaciones, cosechó la mayoría de ellas por su colaboración con Jay Wheeler en Sin Ti.
El resto de nominaciones colombianas se dividen entre Ryan Castro, Feid y Camilo (5), Fariana, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra (4), Kapo, Manuel Turizo y Carlos Vives (3), Hamilton, Piso 21, Ela Taubert, Juanes, y Fonseca (2), y Goyo, Greeicy, Nanpa Básico, Juan Duque, Ysa C, Bomba Estéreo, Venesti y Grupo Niche.
La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero a las 07:00 p. m. (hora colombiana) y estará disponible en streaming para toda América Latina a través de la plataforma ViX. Las votaciones para el público permanecerán abiertas hasta el 26 de enero en el portal oficial de Premios Lo Nuestro.
A continuación, la lista de nominados en las categorías principales de los Premios Lo Nuestro 2026:
Premio Lo Nuestro Artista del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “DTMF” – Bad Bunny
- “El Amor De Mi Herida” – Carín León
- “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
- “Soltera” – Shakira
Album del Año
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- 111xpantia – Fuerza Regida
- Babylon Club – Danny Ocean
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Eterno – Prince Royce
- Island Boyz – Myke Towers
- La Ciudad – Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor combinación femenina
- “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
- “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
- “En 4” – Kenia Os & Anitta
- “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
- “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
- “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
- “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
- “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del Año
- “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
- “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
- “No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
- “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
- “São Paulo” – The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta del Año
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
- “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
- “Weltita” – Bad Bunny & Chuwi
Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Afrobeats del Año
- “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
- “San Blas” – Boza
- “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel