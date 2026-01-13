Premios Lo Nuestro 2026: Karol G, Béele, Shakira y J Balvin encabezan la cuota colombiana en las nominaciones

Karol G, Beéle, Shakira y J Balvin encabezan las nominaciones de colombianos en los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito REUTERS/Amanda Perobelli, @beele/Instagram, REUTERS/Agustin Marcarian y @jbalvin/Instagram

La edición número 38 de Premios Lo Nuestro ya dio a conocer su lista de nominaciones en una edición que se articulará bajo el lema “Honrando lo que Somos”, una propuesta temática que buscará resaltar el orgullo de las raíces y la herencia cultural que cohesiona generaciones y territorios en el universo de la música latina.

Más allá del enfoque habitual de la gala a reconocer la producción musical hispanoamericana desde su primera edición en 1989, esta parece tener una carga adicional para 2026, pues tiene como protagonistas estelares una serie de trabajos que parecen haber replanteado las reglas del pop latino, apostando por una mirada más allá del predominio del género urbano para abrazar otro tipo de sonoridades propias de América Latina.

En ese orden de ideas, no es casualidad que Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabecen la lista de nominaciones, cada uno con 10 candidaturas. No muy lejos de ellos se encuentra una cuota de artistas colombianos que aspiran a competir y hasta a quedarse con varios de los premios “grandes” entre las 44 categorías dispuestas.

Karol G compite en categorías principales como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año por su disco 'Tropicoqueta' y el tema 'Latina Foreva' - crédito @karolg/Instagram

Con ocho nominaciones cada uno, Karol G y Beéle son los colombianos con más menciones en los Premios Lo Nuestro 2026. Por el lado de la Bichota que publicó en 2025 su LP Tropicoqueta, compite en Artista del Año, Álbum del Año por el mencionado larga duración, y Canción del Año con Latina Foreva, contándose todas ellas entre las categorías principales.

En cuanto al barranquillero que se prepara para su presentación en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla el próximo 14 de febrero, sus nominaciones incluyen Artista del Año; Afrobeats del Año, Colaboración del Año y Canción Urbana del Año por La Plena (W Sound 5) con Ovy On The Drums y W Sound, y Álbum Urbano del Año por Borondo.

Shakira se perfila como candidata al premio del 'Tour del Año' por 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Con seis nominaciones cada uno, Shakira, J Balvin, Maluma y Morat también se perfilan a quedarse con varios de los reconocimientos más codiciados de la velada. La barranquillera tuvo entre sus nominaciones más destacadas las categorías de Artista del Año, Canción del Año por Soltera, y Tour del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, uno de los de mayor recaudación en la historia de la música hispanohablante.

Balvin fue nominado en su mayoría por colaboraciones, como la que protagonizó con Gilberto Santa Rosa en Misterio, que compite como Mezcla Perfecta Del Año, así como por Canción Urbana del Año por Rio. En cuanto a Maluma, su canción Bronceador compite como Canción Pop del Año, mientras que Si Tú Me Vieras, su colaboración con Carín León, compite en Colaboración Del Año de Música Mexicana.

Además, cabe destacar que la canción +57 en la que se juntaron Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, Ryan Castro, y Blessd, compite como Colaboración Urbana Del Año.

'+57', una de las colaboraciones más ambiciosas del genero urbano en Colombia, compité por uno de los galardones más codiciados en los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito @jbalvin/Instagram

Morat, otro de los que destacó en cantidad de nominaciones, cosechó la mayoría de ellas por su colaboración con Jay Wheeler en Sin Ti.

El resto de nominaciones colombianas se dividen entre Ryan Castro, Feid y Camilo (5), Fariana, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra (4), Kapo, Manuel Turizo y Carlos Vives (3), Hamilton, Piso 21, Ela Taubert, Juanes, y Fonseca (2), y Goyo, Greeicy, Nanpa Básico, Juan Duque, Ysa C, Bomba Estéreo, Venesti y Grupo Niche.

Hamilton, artista cartagenero de afrobeats, es uno de los dos colombianos junto a Juan Duque que compite en los Premios Lo Nuestro 2026 como 'Artista Revelación Masculino' - crédito cortesía Noujau Sound

La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero a las 07:00 p. m. (hora colombiana) y estará disponible en streaming para toda América Latina a través de la plataforma ViX. Las votaciones para el público permanecerán abiertas hasta el 26 de enero en el portal oficial de Premios Lo Nuestro.

A continuación, la lista de nominados en las categorías principales de los Premios Lo Nuestro 2026:

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Album del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

111xpantia – Fuerza Regida

Babylon Club – Danny Ocean

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Eterno – Prince Royce

Island Boyz – Myke Towers

La Ciudad – Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Tropicoqueta – Karol G

Mejor combinación femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“En 4” – Kenia Os & Anitta

“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy

“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq

“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs

“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar

“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm

“Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves

“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa

“Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin

“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi

“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Rey A Rey – Alejandro Fernández

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís

No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso



Afrobeats del Año

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico

“San Blas” – Boza

“Sanka” – Ryan Castro & Dongo

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año - Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel