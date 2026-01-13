Petro advierte al ELN sobre “acciones conjuntas” con Venezuela si no abandona ese país tras propuesta de acuerdo

- crédito Federico Rios/Reuters - Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano y lanzó una advertencia directa al grupo armado.

El jefe de Estado anunció que, si la guerrilla no abandona ese país, Colombia adelantará acciones conjuntas de tipo militar junto a Venezuela, en un escenario que quedaría planteado tras una reunión bilateral prevista luego del arresto de Nicolás Maduro.

La reacción presidencial se produjo después de que el ELN divulgara un comunicado en el que propuso la construcción de un “acuerdo nacional” para atender lo que denominó una crisis estructural, social y política en Colombia.

Europa Press

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esa iniciativa, el mandatario recordó que en el pasado ya se había presentado una oferta similar que, según expresó, terminó en hechos de violencia contra población civil.

En una publicación en su cuenta de X, el presidente afirmó que a esa organización armada se le ofreció un acuerdo que fue “destruido a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. En el mismo mensaje, señaló que esa violencia estuvo relacionada con disputas por el control de cultivos ilícitos y del oro ilícito, economías que, de acuerdo con su postura, siguen siendo un factor central del conflicto.

El Gobierno mantiene suspendidas las negociaciones con el ELN desde hace un año, tras los hechos ocurridos en la región del Catatumbo, donde se registró una ofensiva armada atribuida a esa guerrilla. El mandatario indicó que actualmente no existen condiciones para retomar un diálogo, al considerar que no se ha producido una salida real de actividades ilegales como el narcotráfico ni se han detenido prácticas como el reclutamiento de menores de edad.

- crédito Presidencia/Colprensa

En ese contexto, Petro sostuvo que la primera reunión oficial con Venezuela deberá abordar asuntos de desarrollo fronterizo y seguridad. De acuerdo con su declaración, ese encuentro debe “plantear el desarrollo de la zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y Táchira”. En el mismo mensaje advirtió: “Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”.

El planteamiento presidencial también incluyó condiciones para una eventual negociación futura. Petro explicó que todos los integrantes del ELN tendrían que regresar a Colombia para iniciar discusiones formales. Entre los puntos mencionados se encuentran la definición de zonas de concentración regionales, el diseño de planes de participación ciudadana para la transformación de territorios afectados por la violencia y el compromiso de detener enfrentamientos con otras organizaciones armadas.

El mandatario añadió que un eventual proceso de reinserción se orientaría hacia esquemas productivos colectivos. Según explicó, los excombatientes serían incorporados a “grandes cooperativas productivas”, con el objetivo de reemplazar las fuentes de financiación ilegal por actividades económicas legales y sostenibles.

- Christian Escobar Mora/EFE

Petro también se refirió a un posible modelo de justicia aplicable a integrantes del ELN. En su planteamiento, indicó que las autoridades judiciales debería asumir, conforme a la ley, la negociación de penas en casos de personas condenadas y de estructuras sindicales, siguiendo procesos precedentes.

Al abordar los delitos más graves, sostuvo que “crímenes del estatuto de Roma deben tener pena”.

En ese mismo apartado, el presidente mencionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un posible escenario ampliado. Señaló que este tribunal podría extender su jurisdicción, aunque aclaró que para ello sería necesaria una ley de la República, la cual podría ser discutida por un nuevo Congreso o incluso por una asamblea nacional constituyente, en caso de que así lo decidiera la ciudadanía mediante un proceso electoral.

La advertencia del jefe de Estado se produjo después de que el ELN presentara públicamente su propuesta de acuerdo nacional, en la que planteó objetivos como la defensa de la soberanía nacional, la lucha contra la corrupción y el paramilitarismo, y la erradicación de la pobreza.

La respuesta del Gobierno se centró en la posibilidad de una ofensiva militar coordinada, condicionada a la permanencia de esa guerrilla en Venezuela.

En sus declaraciones, Petro reiteró que cualquier avance hacia un proceso de paz requiere hechos verificables, entre ellos la salida de la guerrilla del territorio venezolano y el abandono de las economías ilícitas.

El mensaje presidencial dejó claro que, mientras esas condiciones no se cumplan, la prioridad será la coordinación de acciones con el país vecino, tanto en materia de seguridad como en el control de actividades ilegales en la zona fronteriza.