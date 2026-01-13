Jhonny Rivera habló sobre los homenajes que rindieron sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante dejó claro que no comparte este tipo de comportamientos por los comentarios que surgen sobre el tema - crédito @ultimochisme_col/IG

La muerte de Yeison Jiménez convocó a figuras de la música popular en torno a los homenajes que rindieron al arista y puso en evidencia una pregunta que incomoda a muchos: ¿Qué motiva realmente a los artistas a participar en tributos de este tipo?

Jhonny Rivera fue uno de los que abordó el tema desde la experiencia y la honestidad. Durante una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales, el cantante reconoció que la muerte de Yeison generó “un dolor en el pecho” que lo dejó sin palabras.

La trágica pérdida ocurrió cuando el cantante se dirigía a una presentación en Antioquia y su aeronave se precipitó tras despegar de Paipa - crédito jhonnyrivera/Instagram

A la pregunta: “Qué piensas de todos los artistas que le rinden homenaje, serán sinceros o solo lo hacen por fama”, escribió el curioso internauta, lo que provocó la respuesta inmediata de Rivera, frente a la posición que este tenía al respecto.

“Yo no quería salir aquí llorando, pues no iba a hacer eso. Por lo mismo, porque ustedes dirán: ‘Eso no es sincero, eso no...’ Y uno tiene un dolor en el pecho”, explicó Jhonny Rivera en sus InstaStories.

Rivera sostuvo que no todos los gestos públicos nacen del mismo lugar. “Eso solo lo sabe cada uno”, afirmó, refiriéndose a la sinceridad de los homenajes.

Señaló que, en su caso, la noticia lo impactó tanto que no pudo reaccionar con declaraciones inmediatas: “Cuando yo recibí la noticia, a mí me... Yo no podía, no, no, no. Me costaba muchísimo entender. Canté con él ahorita el, el treinta. O sea, es que, es que es muy difícil”.

A pesar de anunciar una pausa de los escenarios, el cantante tenía la agenda llena en 2026 - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Rivera fue claro al advertir que, en la industria del entretenimiento, siempre hay quienes buscan aprovechar la visibilidad que generan estos eventos. Explicó que en la farándula coexisten tanto el dolor genuino como la conveniencia, y que distinguir entre ambas posturas también es una forma de respeto.

El cantante insistió en que el verdadero homenaje no necesita cámaras ni publicaciones emotivas. Defendió la idea de que el dolor ajeno no debería convertirse en una herramienta para ganar seguidores, reproducciones o titulares, y reivindicó el valor de la discreción y la autenticidad.

En Bogotá se prepara un evento conmemorativo que reunirá tanto a artistas cercanos como a otros que apenas compartieron escenario con Yeison. Para Rivera, el mejor tributo reside en mantener viva la música y el recuerdo genuino del artista, cuidando el legado en su familia y evitando que la partida se convierta en un espectáculo.

Las reacciones a la respuesta de Jhonny Rivera no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Muy cierto don Jhonny, todos quedamos demasiado tristes con la noticia”; “una noticia lamentable para una persona que no sabía lo que era el orgullo”; “deja un gran vacío entre sus compañeros”, entre otros.

Qué proyecto iban a grabar juntos

Durante una presentación el sábado, Jhonny Rivera relató cómo la noticia interrumpió sus planes: “Este lunes teníamos una grabación, una sorpresa que le teníamos al país, íbamos a estar varios artistas en un proyecto muy lindo y este lunes lo íbamos a grabar”, declaró Rivera en pleno escenario, visiblemente afectado.

Además, el artista lo confirmó en una dinámica en su cuenta de Instagram: “Justo mañana lunes íbamos a grabar el video de una canción a la selección Colombia con Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Alzate, el Agropecuario, Pipe Bueno, Yeison Jiménez y yo. Íbamos a estar en esa canción, bien bonita, muy movidita. Todo queda en stand by porque, pues no sé, hay que volver a hablar si se hace o no”.

Por ahora, los cantantes se tendrán que reunir para confirmar si el proyecto continúa o dejan a un lado, debido a la coyuntura que se presentó con su colega en el accidente aéreo.