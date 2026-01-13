Iván Cepeda afirma que tiene “buena salud” y anuncia tres actos multitudinarios en su agenda de campaña

Europa Press

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció este domingo 12 de enero de 2026 para desmentir versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto retiro de la contienda electoral, atribuido a un presunto deterioro en su estado de salud.

El aspirante aseguró que dicha información es falsa y que continúa activo en su campaña.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Cepeda afirmó que no existe ninguna decisión de abandonar la carrera presidencial y señaló que los rumores difundidos carecen de sustento.

En su pronunciamiento, el candidato sostuvo que se encuentra en condiciones normales de salud y que mantiene su agenda política sin modificaciones.

“Hoy está circulando la falsa versión de que, debido a un repentino deterioro de mi salud, yo habría tomado la decisión de retirarme de la contienda electoral. La angustia de mis adversarios por el avance en mi campaña electoral los lleva a que cada mentira, rumor malintencionado o agravio sea más bajo”, expresó Cepeda en la publicación.

El aspirante reiteró que es “totalmente falso” que esté considerando su retiro y precisó que “gozo de buena salud”, afirmación con la que buscó aclarar las versiones que se difundieron durante el fin de semana. Según explicó, su actividad política continúa conforme a lo previsto para el inicio del año electoral.

Cepeda informó que durante la semana en curso tiene programados “tres actos multitudinarios”, como parte del despliegue territorial de su campaña. Indicó que estos eventos hacen parte de su recorrido por distintas regiones del país, el cual, según señaló, se mantiene sin interrupciones.

En su mensaje, el candidato también hizo referencia a la forma en que se está desarrollando el debate público en el contexto electoral. Señaló que la circulación de información falsa afecta el intercambio democrático y reiteró su llamado a sostener discusiones basadas en datos verificables.

“En coherencia con lo que he expresado sobre la importancia de un debate respetuoso, centrado en las ideas y alejado de los insultos o las mentiras, invito a mantener un diálogo público responsable, fundamentado en la verdad, el respeto por los adversarios y la información confiable”, manifestó el candidato presidencial.

En días recientes, Cepeda adelantó una agenda internacional en España, donde sostuvo encuentros con dirigentes políticos y comunidades de colombianos residentes en ese país. El 8 de enero, el candidato publicó una imagen junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un evento realizado en territorio europeo.

Tras ese encuentro, Cepeda escribió: “Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y al diálogo constructivo”, mensaje que acompañó la invitación a fortalecer relaciones internacionales en escenarios multilaterales.

Durante su visita a España, el aspirante del Pacto Histórico también sostuvo reuniones con ciudadanos colombianos que residen en ese país, quienes expresaron respaldo a su aspiración presidencial. Parte de estas actividades se desarrollaron en la ciudad de Madrid.

De acuerdo con información divulgada por su campaña, Cepeda participó en un encuentro en la Avenida América de Madrid, al que asistieron más de 500 personas. En ese espacio, el candidato expuso lineamientos de su propuesta política ante la comunidad colombiana en el exterior.

Las actividades internacionales se suman a la agenda nacional que el candidato ha venido adelantando desde el inicio del calendario electoral. Según lo indicado, la programación incluye desplazamientos a diferentes regiones y la realización de eventos públicos con simpatizantes y militantes del movimiento político.

El equipo de campaña señaló que la agenda del candidato se mantiene activa y que las actividades previstas responden al cronograma definido para esta etapa del proceso electoral. En ese sentido, reiteraron que no se han presentado cambios derivados de las versiones difundidas en redes sociales.