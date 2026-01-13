Enrique Gómez se despachó contra Gustavo Petro por acuerdo que pide el ELN: “Respaldan el proceso de constituyente”

Enrique Gómez volvió a despacharse en contra de Gustavo Petro - crédito Marckinson Pierre/REUTERS y Colprensa

El reciente comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), divulgado el 12 de enero de 206, propone la creación de un Acuerdo Nacional como mecanismo para atender la crisis política, social y armada que ha afectado a Colombia durante más de siete décadas.

La organización insurgente, que mantiene suspendidas las conversaciones de paz con el Gobierno tras los hechos violentos en el Catatumbo, convocó a un debate abierto con participación de distintas fuerzas sociales y políticas sobre esta iniciativa.

El grupo armado sugirió que el Acuerdo Nacional debe centrarse en la construcción de una política de soberanía nacional, la erradicación de la pobreza, el combate a la corrupción y el paramilitarismo, así como en la elaboración de un nuevo modelo económico orientado a las necesidades de la población.

Entre los puntos destacados del documento se incluyen la transición hacia energías limpias, la protección de los ecosistemas y la formulación de un plan para superar el narcotráfico con participación comunitaria.

Además, el ELN propuso contar con Fuerzas Armadas que prioricen la defensa de la población civil y actúen como garantes de la democracia.

La organización insistió en la necesidad de legitimar el acuerdo a través de un “proceso constituyente” que cuente con la participación activa de la ciudadanía.

En su pronunciamiento, el grupo señaló: “Este Acuerdo Nacional debe construirse con la participación protagónica de la sociedad y se convierta en mandato constitucional, donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute”.

El comunicado del ELN generó una respuesta inmediata desde distintos sectores políticos. El excandidato presidencial y abogado Enrique Gómez manifestó en X: “El comunicado del ELN es diáfano: respaldan el proceso de constituyente de Gustavo Petro y del heredero de las Farc, Iván Cepeda”.

Gómez criticó la postura del mandatario y sostuvo: “La respuesta de @petrogustavo también es clara y no les cierra la puerta, les pide amablemente que se regresen todos a seguir asesinando, secuestrando y delinquiendo a Colombia: ‘Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración’”.

Para Gómez, la propuesta del grupo insurgente es la “confesión abierta de los aliados terroristas del desgobierno petrista”.

En su mensaje, advirtió: “En las elecciones nos jugamos quedar en manos del narcosocialistas con fusil o salvar a Colombia”.

Finalmente, instó a votar por los candidatos de su movimiento, Salvación Nacional, y por Abelardo de la Espriella.

El debate en torno al Acuerdo Nacional y al proceso constituyente planteado por el ELN se desarrolla en un contexto de tensiones regionales, con la situación venezolana y el endurecimiento del discurso presidencial frente a la insurgencia marcando la agenda política nacional.

Esto respondió el mandatario Gustavo Petro al comunicado del ELN: “Lo destruyó a sangre”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó: “Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. Según Petro, la masacre estuvo relacionada con disputas por cultivos y oro ilegales.

El mandatario condicionó cualquier acercamiento con la guerrilla a “una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”.

Destacó que “las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”, y subrayó que el llamado “pacto Catatumbo ya es un hecho”.

Petro insistió en la importancia de priorizar vías estratégicas para la economía rural, como la carretera del Catatumbo y otras rutas hacia la costa.

En cuanto a la relación con Venezuela, Petro anunció que en la próxima reunión bilateral planteará una “zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira”.

Advirtió que si el ELN no abandona sus operaciones en Venezuela, está prevista la cooperación militar entre ambos países.

El presidente propuso que “todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales” para avanzar en la transformación territorial. Aseguró que “toda transformación se acuerda con sus habitantes” y planteó la reinserción de excombatientes mediante cooperativas productivas.

Sobre justicia, señaló que la JEP podría ampliar su jurisdicción, siempre bajo una ley aprobada por el Congreso o una eventual Asamblea Constituyente.

Petro concluyó que la constitución vigente no se reemplaza, sino que se fortalecerá con nuevas garantías, consolidando “el gran acuerdo nacional de todo el pueblo colombiano y por decisión del pueblo”.