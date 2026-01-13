Daniel Briceño cerró filas en apoyo a Paloma Valencia, aunque destacó pluralidad de La Gran Consulta por Colombia: “Es nuestro plan A”

El exconcejal Daniel Briceño, que aspira a la Cámara de Representantes, dejó en claro su apoyo a la senadora Paloma Valencia - crédito @danielbricen/X - Colprensa

A 54 días para que se lleven a cabo los procesos interpartidistas, en las que se decantará aún más el ramillete de aspirantes a la Presidencia de la República, La Gran Consulta por Colombia concentra la mirada de la centro-derecha colombiana. Con la participación de ocho candidatos, hasta el momento es la iniciativa que más perfiles ha logrado aglutinar en la intención de someter a consideración de los electores las posibilidades de cada uno con miras a la primera vuelta presidencial.

Con este panorama, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, expresó en entrevista con Infobae Colombia que el proceso interno de selección de candidato único representa una oportunidad para “depurar” la oferta electoral y consolidar una alternativa frente al “petrismo”. Pero, más allá de aplaudir la determinación de los participantes, dejó en claro su apoyo irrestricto a la senadora Paloma Valencia.

La Gran Consulta por Colombia cuenta, por ahora, con ocho candidatos, a la espera de si se unirá o no el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa - crédito @lunadavid/X

“Paloma Valencia es la candidata del partido, es nuestro plan A, por la que el partido se la va a jugar en la consulta”, indicó Briceño, que agregó que las listas, tanto al Senado como a la Cámara, “están alineadas con la precandidatura en La Gran Consulta”. Según el dirigente, el Centro Democrático ya cerró filas en torno a la congresista y está comprometido con la estrategia de llevar a Valencia como su apuesta principal de cara a la primera vuelta, el 31 de mayo de 2026.

El exconcejal insistió en que la consulta interna representa mucho más que un simple trámite partidario. “Nosotros estamos pasando de tener setenta candidatos a tener dos vías democráticas o dos candidatos o dos carriles en la primera vuelta”, afirmó el excabildante. Para Briceño, este mecanismo es un ejercicio de depuración necesario, que permitirá al electorado identificar con mayor claridad las opciones de la centroderecha.

Paloma Valencia es el “Plan A” pero en el Centro Democrático existiría el “plan B”

La Gran Consulta por Colombia no solo involucra al Centro Democrático. En la actualidad, la coalición reúne a ocho aspirantes, entre ellos figuras como la periodista Vicky Dávila, los exministros Juan Carlos Pinzón, David Luna y Mauricio Cárdenas, el exsenador Juan Manuel Galán, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo; entre los perfiles por los que escogerán a un solo candidato en la consulta.

Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

Briceño reconoció la importancia de mantener la pluralidad interna, aun cuando la apuesta principal es Valencia. “Yo sí soy de los que digo que yo respeto mucho la candidatura de Abelardo (De la Espriella), pero también necesitamos tener una otra candidatura, un plan B, un otro plan, más bien, que genere una unidad en torno a una centroderecha”, indicó el exconcejal de Bogotá, que indicó que la presencia de diferentes figuras sin duda fortalece el debate.

Así pues, Briceño precisó que el panorama de la contienda podría cambiar de manera significativa dependiendo del resultado de la consulta. “Si esta saca muchos votos y está nivelada con la consulta del Pacto Histórico, créame que el escenario electoral de cara a la primera vuelta puede cambiar”, destacó el candidato a la Cámara de Representantes, que con ello tiene entre sus cálculos lo que pueda pasar con el Pacto Amplio y, en especial, con el candidato Iván Cepeda.

En sus afirmaciones, el excabildante distrital y veedor ciudadano, expresó optimismo respecto al papel que jugará el partido en ambas contiendas, y adelantó que como partido van a trabajar de manera decidida para impulsar la campaña de Valencia. La estrategia diseñada busca no solo ganar la consulta en la que participará la aspirante del Centro Democrático, sino también lograr una bancada robusta en el Congreso, en la que esté el expresidente Álvaro Uribe.

El Centro Democrático espera, por lo menos, 25 curules en el Senado para la legislatura 2026-2030 - crédito Colprensa

La Gran Consulta por Colombia como mecanismo de “depuración” política

Con ello, Briceño reiteró que la consulta pretende ofrecer “un proyecto de país, más allá de un proyecto únicamente de oposición”. Y reiteró que el proceso de negociación y acuerdos dentro de la coalición ha permitido reducir la dispersión de aspirantes y fortalecer la oferta programática, de cara a un electorado que demanda respuestas claras frente al Gobierno de Petro, que ha quedado en deuda en las promesas que hizo al país durante la campaña del 2022.

Para el exconcejal, es importante la consolidación de la consulta como un logro de los sectores contrarios al Ejecutivo. “Eso es una gran noticia y eso es un gran ejercicio de depuración de candidaturas, que le va a traer beneficios a este proyecto democrático, en contra del Gobierno Petro de cara a las elecciones”, apuntó. Y, de esta manera, expresó que la decisión de limitar el número de aspirantes favorece una competencia más transparente para los votantes.