Colombia

Cuál es el valor de apertura del dólar en Colombia este 12 de enero: así se cotiza hoy

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Consulta cuál es el valor
Consulta cuál es el valor del dólar este lunes en Colombia. (Reuters)

Tras la apertura, el dólar estadounidense se cotiza a 3.714,48 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% con respecto a los 3.713,64 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,94% y en el último año aún acumula una disminución del 13,56%.

En relación a fechas anteriores, pone fin a cuatro sesiones seguidas con tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance inferior a la que muestran las cifras del último año, de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en fechas recientes.

Por otro lado, en contexto internacional, según el Grupo Financiero Monex, los mercados bursátiles presentan cierta presión este inicio de semana, ya que los inversionistas disminuyen su inversión en activos estadounidenses tras los comentarios de la administración del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal y la confirmación de Jerome Powell sobre una investigación judicial vinculada a renovaciones en la sede del organismo.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El informe más reciente de BBVA Research anticipa un escenario de reactivación gradual para la economía colombiana, sustentado por la demanda interna y un entorno financiero propicio para los hogares.

Las proyecciones señalan que el producto interno bruto (PIB) crecerá con una aceleración leve hasta 2,8 % tanto en 2026 como en 2027, según el análisis presentado en el Foro BBVA 2025. Este escenario se inscribe en una coyuntura internacional marcada por la expectativa de estabilidad global, una inflación controlada y bancos centrales que mantienen una actitud cauta.

En materia fiscal, las recomendaciones giran en torno a la necesidad de ampliar de forma gradual la base tributaria del país, corregir distorsiones existentes y elevar la eficiencia tanto del gasto como de la inversión pública.

A su vez, el informe identifica un dinamismo sostenido en el consumo, que será reforzado por factores como el retorno real positivo del ahorro, la valorización de activos y la apreciación del peso colombiano, aspectos que abaratan los bienes importados y refuerzan la capacidad de pago de los sectores más expuestos a precios internacionales.

De acuerdo con las estimaciones de BBVA Research, el consumo privado perderá protagonismo frente a la inversión fija, cuyo repunte llegará a 4,9% en 2026 y 2027.

Por su parte, el gasto público aportará también al impulso económico, con crecimientos proyectados de 6,9% en 2025 y 4,3% en 2026. A pesar de la mejora en los ingresos de los hogares durante 2025, el aumento no se reflejó plenamente en los niveles de ahorro, los cuales se mantienen por debajo de los registrados en la década anterior.

Las perspectivas globales contempladas en el informe —bajo un contexto de “aterrizaje suave” para la economía mundial y una inflación en descenso— apuntan a que Colombia aprovechará estos vientos externos favorables, complementados interiormente por las remesas y la creación de empleo, para avanzar hacia una senda de crecimiento sostenido.

Características del peso colombiano

Consulta diariamente la cotización de
Consulta diariamente la cotización de tipo de cambio en tu país. (Reuters)

El peso colombiano es la moneda de curso legal en dicho país, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Se conocen los primeros videos de la Infantería de Marina patrullando y sometiendo a delincuentes en las calles de Cartagena

Tras las preocupantes cifras de inseguridad presentadas en 2025, se determinó en diciembre un patrullaje especial en lugares estratégicos de la ciudad

Se conocen los primeros videos

Carolina Arbeláez desmiente al Gobierno Petro tras polémica con los proyectos de Vivienda de Interés Social: “No se dejen engañar”

La representante sostuvo que la medida impulsada por la actual administración puede reducir la oferta de VIS, elevar precios y perjudicar especialmente a familias de menores ingresos

Carolina Arbeláez desmiente al Gobierno

Ministro de Defensa inicia gira por Estados Unidos, previo visita de Gustavo Petro: se reunirá con altos funcionarios de Donald Trump

El general (r) Pedro Sánchez sostendrá encuentros bilaterales por tres días en el país norteamericano para mostrar avances en la lucha antidrogas y fortalecer alianzas con el gobierno estadounidense

Ministro de Defensa inicia gira

En vivo| Así transcurre el Plan Retorno en el puente de Reyes, en las diferentes vías del país

Conozca el estado de las carreteras durante la jornada de regreso del primer fin de semana festivo del 2026

En vivo| Así transcurre el

Jhonny Rivera contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: “A mí me llamó Pipe Bueno, cuando nadie sabía”

El cantante reveló detalles de la llamada que recibió de Pipe Bueno sobre el siniestro aéreo que cobró la vida del artista caldense y su equipo de trabajo en Paipa, Boyacá

Jhonny Rivera contó cómo se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera contó cómo se

Jhonny Rivera contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: “A mí me llamó Pipe Bueno, cuando nadie sabía”

Muerte de Yeison Jiménez: amigo del cantante de música popular reveló que la avioneta en la que viajaba presentaba fallas

Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y detalles del último adiós

Madre denuncia a Karina García por grabar a su hija menor de edad sin autorización durante una transmisión en vivo

En fotos: cientos de seguidores de Yeison Jiménez rindieron homenaje al artista en el Campín a la luz de las velas y sus canciones

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Carlos Antonio Vélez insinuó que vendaje en la mano de Lamine Yamal es para suministrarle la hormona del crecimiento

Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

Preocupación para Néstor Lorenzo: Yerry Mina sufre nueva lesión y se suma a la lista de bajas en el inicio de 2026

Hugo Rodallega se quiebra en The Suso’s Show tras recibir homenaje con el reloj de su padre: “Esto sí no me lo esperaba”