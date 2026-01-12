Cuál es el valor de apertura del dólar en Colombia este 12 de enero: así se cotiza hoy

Consulta cuál es el valor del dólar este lunes en Colombia. (Reuters)

Tras la apertura, el dólar estadounidense se cotiza a 3.714,48 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% con respecto a los 3.713,64 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,94% y en el último año aún acumula una disminución del 13,56%.

En relación a fechas anteriores, pone fin a cuatro sesiones seguidas con tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance inferior a la que muestran las cifras del último año, de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en fechas recientes.

Por otro lado, en contexto internacional, según el Grupo Financiero Monex, los mercados bursátiles presentan cierta presión este inicio de semana, ya que los inversionistas disminuyen su inversión en activos estadounidenses tras los comentarios de la administración del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal y la confirmación de Jerome Powell sobre una investigación judicial vinculada a renovaciones en la sede del organismo.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El informe más reciente de BBVA Research anticipa un escenario de reactivación gradual para la economía colombiana, sustentado por la demanda interna y un entorno financiero propicio para los hogares.

Las proyecciones señalan que el producto interno bruto (PIB) crecerá con una aceleración leve hasta 2,8 % tanto en 2026 como en 2027, según el análisis presentado en el Foro BBVA 2025. Este escenario se inscribe en una coyuntura internacional marcada por la expectativa de estabilidad global, una inflación controlada y bancos centrales que mantienen una actitud cauta.

En materia fiscal, las recomendaciones giran en torno a la necesidad de ampliar de forma gradual la base tributaria del país, corregir distorsiones existentes y elevar la eficiencia tanto del gasto como de la inversión pública.

A su vez, el informe identifica un dinamismo sostenido en el consumo, que será reforzado por factores como el retorno real positivo del ahorro, la valorización de activos y la apreciación del peso colombiano, aspectos que abaratan los bienes importados y refuerzan la capacidad de pago de los sectores más expuestos a precios internacionales.

De acuerdo con las estimaciones de BBVA Research, el consumo privado perderá protagonismo frente a la inversión fija, cuyo repunte llegará a 4,9% en 2026 y 2027.

Por su parte, el gasto público aportará también al impulso económico, con crecimientos proyectados de 6,9% en 2025 y 4,3% en 2026. A pesar de la mejora en los ingresos de los hogares durante 2025, el aumento no se reflejó plenamente en los niveles de ahorro, los cuales se mantienen por debajo de los registrados en la década anterior.

Las perspectivas globales contempladas en el informe —bajo un contexto de “aterrizaje suave” para la economía mundial y una inflación en descenso— apuntan a que Colombia aprovechará estos vientos externos favorables, complementados interiormente por las remesas y la creación de empleo, para avanzar hacia una senda de crecimiento sostenido.

Características del peso colombiano

Consulta diariamente la cotización de tipo de cambio en tu país. (Reuters)

El peso colombiano es la moneda de curso legal en dicho país, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.