Luis Gilberto Murillo habló de lo que serían ‘coqueteos’ del petrismo y no descartó unirse a la consulta del Pacto Amplio: “No nos cerramos”

Luis Gilberto Murillo fue durante más de un año canciller del Gobierno de Gustavo Petro, del cual sostuvo lo separan importantes asuntos en materia internacional - crédito Luisa González/REUTERS

Aunque no hay una decisión en firme, pues dejó en claro que se tomará el tiempo necesario para pensar qué determinación tomará en su aspiración, el excanciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo parece haber abierto la puerta a su posible participación en la consulta del Pacto Amplio, el espacio de la centro-izquierda que definirá su candidato para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

En entrevista con Infobae Colombia, el exministro del Medio Ambiente y que en el Gobierno de Gustavo Petro estuvo a cargo de las relaciones internacionales de su administración, con dos grandes frentes como las relaciones con Venezuela y el canal diplomático con Estados Unidos, enfatizó que su equipo analiza la opción de sumarse al mecanismo previsto y que la decisión final se tomará antes del 31 de enero: fecha límite para definir si estará en el proceso.

“No nos cerramos. Vamos a seguir en una campaña independiente, pero no nos cerramos a las consultas”, explicó Murillo, al tiempo que detalló los criterios para su eventual participación, luego de lo que serían varios ‘coqueteos’ de sectores afines a las ideas del presidente de la República, del cual se había desmarcado tras su salida de la Cancillería, oficial en febrero de 2025, tras una serie de desencuentros con el mandatario por la relación con Estados Unidos.

Luis Gilberto Murillo es uno de los aspirantes que estaría meditando apuntarse en la consulta del Pacto Amplio - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

“Lo cierto sí es que no queremos participar en ninguna consulta del odio, del miedo o del capricho, de la arrogancia. Nosotros queremos estar. Si estamos en una consulta, tiene que ser una consulta que llame a la unidad, que llame a evitar los planteamientos insensatos, una consulta que llame a la estabilidad del país”, expresó Murillo, que con estas afirmaciones estaría apuntando a La Gran Consulta por Colombia, que tiene como objetivo parar el proyecto progresista.

Luis Gilberto Murillo no quiere afanarse en su decisión de unirse -o no- a la consulta del Pacto Amplio

El dirigente, que ya recibió la certificación de la Registraduría como candidato respaldado por firmas, relató que por ahora su equipo se encuentra en etapa de planeación y fortalecimiento para el inicio del año electoral. “Ya hemos recargado baterías para iniciar con mucho dinamismo ahora en enero, esperando que pasen las fiestas. Nos dedicamos con el equipo a todo el proceso de planificación, a hacer más presencia, y nosotros esperamos seguir en crecimiento”.

Al ser consultado sobre si existe una fecha límite para definir su eventual participación en el Pacto Amplio, Murillo fue reiterativo en afirmar que todavía tiene tiempo para decantarse. “Tenemos plazo hasta el 31 de enero para vincularnos a alguna consulta, si así lo decidimos”, señaló el excanciller en en diálogo. La consulta representa una de las principales vías de convergencia de sectores alternativos y progresistas de cara a la contienda presidencial.

El 8 de marzo se conocerán los ganadores de las consultas de centro-izquierda y centro-derecha - crédito REUTERS

Durante la entrevista, Murillo reconoció contactos con diversas figuras de la centro-izquierda que promueven la consulta. “He conversado acá con todos, la verdad, pero tuve una primera conversación con Iván Cepeda. También tengo buena comunicación con Roy Barreras y con Camilo Romero; con Juan Fernando Cristo, con el que he trabajado. He hablado también con Daniel Quintero. Es un ambiente muy social, pero también he hablado con otros sectores”, relató.

Y remarcó que solo participaría en una consulta que priorice la unidad y la igualdad de condiciones entre aspirantes.“Quiero estar en un proceso que llame a la unidad y que tenga claridad sobre cuáles son los puntos, la visión, que sea de iguales. Somos candidatos y candidatas todos, lleguemos a acuerdos de igual a igual”, recalcó el excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, que recientemente estuvo haciendo gestiones por las relaciones bilaterales.

La experiencia ‘amarga’ que le quedó a Luis Gilberto Murillo con consultas previas

Murillo recordó su experiencia en la Coalición de la Centro Esperanza y advirtió sobre el desgaste que generan las negociaciones políticas prolongadas en Bogotá. “Eso desgasta mucho, pues son una serie de reuniones en Bogotá y a mí me gusta estar en el territorio, hablando con la gente, recogiendo propuestas. Cuando vea que hay un esfuerzo que reúna esos criterios que te acabo de comentar, yo estaré listo, pero no para perder tiempo en temas mecánicos”, dijo.

Aunque había expresado su intención de ir solo hasta la primera vuelta, Luis Gilberto Murillo no descarta llegar a acuerdos - crédito suministrada a Infobae Colombia

La campaña de Murillo se enfoca en la construcción de propuestas desde el territorio y en la búsqueda de alianzas que respondan a las demandas de las comunidades y enfatizó que su candidatura ofrece una visión de país basada en la innovación y la apertura. “Ofrecemos al país una visión de país y le damos la garantía de que vamos a hacer un gobierno de apertura, de innovación y de transformación, dado que tenemos la experiencia y el recorrido”.

El exministro recalcó la importancia de garantizar condiciones de seguridad y oportunidad para los ciudadanos. “Una agenda de reforma, pero además, la garantía de que eso va a generar seguridad. Y seguridad, no solamente la clásica, sino la otra seguridad, la de oportunidades. Mire, yo soy producto de una oportunidad, la verdad, yo soy producto de una oportunidad y por eso considero que el país necesita darle más oportunidades a su gente”, puntualizó.

Ante la pregunta sobre las expectativas ciudadanas frente a los perfiles presidenciales, Murillo reafirmó su compromiso con la transformación social y el enfoque territorial. “El país ya es otro y el país quiere elegir alguien que se haya hecho adulto, que venga a los territorios olvidados, dejados atrás y poner un toque distinto, un tono distinto”, sostuvo el aspirante, que reiteró su disposición a trabajar por la unidad y la estabilidad institucional durante su eventual cuatrienio.