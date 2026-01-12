Judicializaron a 12 presuntos miembros de Los Vida Nueva por homicidios en Soacha

Autoridades capturaron a varios sospechosos de participar en seis homicidios y otros delitos que afectaron la seguridad de la Comuna 2, según reportes de la Fiscalía - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializadas doce personas señaladas de integrar la banda Los Vida Nueva, grupo investigado por homicidios y tráfico local de estupefacientes en Soacha.

El proceso involucra a dos presuntos cabecillas, Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato, y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco, quienes aparecen como principales responsables del suministro de armas y de coordinar ataques armados en la Comuna 2 de Soacha. Uno de los implicados permanece bajo detención por otros hechos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la estructura habría ordenado homicidios y atentados para controlar la venta de drogas en esa zona de Cundinamarca desde octubre de 2024. Los dos líderes mencionados, según la entidad, habrían utilizado menores de edad para transportar, distribuir drogas y vigilar el área de expendio.

Fiscalía - crédito Fiscalía

“Estos dos hombres serían los encargados del suministro de las armas y ordenar los homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes, actividades ilícitas que vendrían cometiendo desde octubre de 2024. Asimismo habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en la comuna”, se lee en el comunicado del ente acusador.

La lista de judicializados incluye a Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López. Estas personas aparecen vinculadas al expendio de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos.

Según el reporte oficial, a este grupo se le atribuyen seis homicidios cometidos entre 2024 y 2025, además de cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques. Las autoridades sostienen que los crímenes y tentativas guardan relación con disputas por el control territorial del microtráfico.

“Además de los seis crímenes registrados entre 2024 y 2025 también se les atribuyen cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados”, precisa el documento de la Fiscalía.

La Fiscalía Seccional Cundinamarca les imputó cargos por homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y de estupefacientes, así como por el uso de menores en la comisión de delitos.

La Fiscalía General de la Nación informó que los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías dispuso su reclusión en centro carcelario.

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas

“Por lo anterior, una fiscal de la Seccional Cundinamarca, los imputó de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de delitos", se lee en el comunicado.

Durante los operativos de captura y registro en Soacha, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, un kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco celulares y un vehículo. Las diligencias contaron con la participación de diferentes equipos de investigación y respuesta judicial en el municipio.

“Los presuntos integrantes de ‘Los Vida Nueva’ fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro realizadas en Soacha. En los operativos les incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco celulares y un vehículo“, señala la Fiscalía en su comunicado oficial.

Durante los operativos de captura y registro en Soacha, las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, un kilo y medio de base de coca

