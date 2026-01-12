Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Destino Final

Yeison Jimenez y Luis Alfonso

Lo más nuevo de Yeison Jimenez y Luis Alfonso, Destino Final, entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Aventurero

Yeison Jimenez

Aventurero se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Yeison Jimenez está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. MLP

Yeison Jimenez

MLP de Yeison Jimenez se mantiene en tercer lugar.

4. Ni Tengo Ni Necesito

Yeison Jimenez

La nueva producción de Yeison Jimenez se vende como pan caliente. Pasa del puesto 5 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ryan Castro, Kapo y Gangsta. Quizás por esto es que LA VILLA debuta en el ranking directamente en la quinta posición.

6. Por Qué la Envidia

Yeison Jimenez

Por Qué la Envidia no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. El Mejor (Remix)

Yeison Jimenez y Chayín Rubio

El Mejor (Remix) de Yeison Jimenez y Chayín Rubio se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. El Desmadre

Yeison Jimenez

El Desmadre de Yeison Jimenez va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. Vete

Yeison Jimenez

Vete de Yeison Jimenez sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

10. Vuelve y Me Pasa

Yeison Jimenez

El que fuera un exitazo de Yeison Jimenez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.