Chontico Día y Noche, resultados del último sorteo de hoy domingo 11 de enero de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados del Chontico Noche (Infobae)
La lotería del Chontico juega dos sorteos al día, (Chontico Día y Noche) siendo popular al sur de Colombia y mostrándose como uno de los juegos con mayor tradición dentro del país, su formato sencillo y las múltiples oportunidades que tienen las personas para ganar dinero la convirtieron en una de las opciones preferidas. Los sorteos se llevan a cabo todos los días alrededor de las 13:00 horas y 19:00 horas locales respectivamente.

Uno de los aspectos que vuelve atractivo a este sorteo es la diversidad de opciones de jugar, es muy flexible y las personas que participan tienen varias oportunidades tanto para acertar las últimas tres cifras hasta acertar las cuatro cifras exactas.

A continuación le presentamos los resultados de los sorteos realizados este domingo 11 de enero de 2026. Recuerde que en caso de ser uno de los afortunados ganadores debe de cuidar muy bien su boleto, ya que es su prueba que lo acredita para recibir su premio.

Chontico Día del 11 de enero de 2026

  • Número ganador: 9 2 2 5.
  • Quinta: 5.

Chontico Noche del 11 de enero de 2026

  • Número ganador: 5 9 3 5.
  • Quinta: 4.

¿Cómo jugar Chontico Día de Colombia?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Boletos de lotería colombiana con
Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

