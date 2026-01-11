Enviaron a prisión a integrante de disidencias de las Farc por 19 homicidios en el Valle del Cauca

Un fallo judicial determinó la responsabilidad de un hombre en varios homicidios colectivos y otros delitos cometidos en áreas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua - crédito Fiscalía

La justicia ordenó la reclusión de Jair Valencia Solís, señalado como miembro de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, tras aceptar su implicación en 19 homicidios cometidos en zonas rurales del Valle del Cauca.

La decisión se sustentó en el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas sobre su participación en los crímenes registrados en áreas de Jamundí, Restrepo y Dagua.

“Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de, al menos, 19 personas, en zonas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua (Valle del Cauca)”, se lee en el comunicado del ente acusador.

La decisión se sustentó en el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación - crédito Policía Nacional

El proceso judicial concluyó con una sentencia de 22 años y 2 meses de prisión para Valencia Solís. El fallo incluyó cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, así como la fabricación y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.

Durante la investigación, se atribuyó a Valencia Solís su intervención en tres homicidios colectivos entre 2020 y 2021, en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y en Restrepo.

En estos hechos, 14 personas perdieron la vida, incluida una víctima menor de edad. La Fiscalía documentó además la desaparición forzada y muerte de dos personas, una de ellas identificada como integrante del Ejército Nacional.

Según la información oficial, este militar fue secuestrado, asesinado y su cuerpo ocultado en una fosa de la vereda El Placer, en Dagua, el 23 de agosto de 2021.

El expediente judicial también relacionó a Valencia Solís con el asesinato de dos personas dedicadas a la minería, ocurrido el 15 de marzo de 2021, y de un ciudadano extranjero asesinado el 29 de junio de 2020. Ambos episodios se registraron en el área rural de Jamundí.

El expediente judicial también relacionó a Valencia Solís con el asesinato de dos personas dedicadas a la minería, ocurrido el 15 de marzo de 2021 - crédito Fiscalía

La autoridad judicial validó el acuerdo alcanzado y dispuso que Valencia Solís cumpla la totalidad de la condena en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios.

Otras capturas

Recientemente, las autoridades lograron la captura de tres presuntos miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, señalados como responsables de intensas actividades extorsivas y de hostigamiento armado que afectaron a comunidades del sur del Tolima.

Capturaron a tres peligrosos integrantes de las disidencias de las Farc responsables de hostigar una estación de Policía en Chaparral, Tolima - crédito Ejército Nacional

Según la información oficial, la operación tuvo como epicentro la vereda Legía Alta, en el municipio de San Antonio, donde se ejecutaron diligencias de allanamiento y registro dirigidas a frenar una red delictiva que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría llegado a recaudar mensualmente cerca de $400.000.000 mediante cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, caficultores y propietarios de fincas.

El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Pérez, subrayó el alcance del operativo tras ahondar en el alcance de las operaciones del grupo armado en la zona.

“Se logra neutralizar la intención de esta estructura de continuar realizando cobros de ‘vacunas’ y extorsiones a los pobladores; esto, más exactamente, en el municipio de San Antonio, sur del Tolima”, aseveró.