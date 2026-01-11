Capturaron en Bogotá al responsable de millonario robo de joyas en Estados Unidos

El individuo es requerido por las autoridades en Florida, Estados Unidos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Como parte de la ofensiva contra el crimen organizado, Colombia mantiene un trabajo cooperativo con autoridades de otros países, con el objetivo de capturar a los delincuentes internacionales que buscan esconderse en territorio nacional.

En un operativo exitoso, el 10 de enero se registró la captura por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de un ladrón de joyas que es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Sobre este hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la detención se registró en la capital de Colombia, en donde, en apoyo de uniformados de la agencia de aplicación de la ley federal más antigua de Estados Unidos, identificaron y capturaron a Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, que tiene procesos judiciales pendientes en la Florida desde 2023.

Capturado logró robarse más de $370 millones en joyas

La Policía Nacional informó que el ciudadano colombiano es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, en donde se le acusa de los cargos de hurto calificado y agravado.

En Estados Unidos se afirma que Fandiño Bonilla participó de un robo en 2023 en el que los criminales lograron retirarse del lugar de los hechos con joyas avaluadas en más de 370 millones de pesos (alrededor de 100.000 dólares).

Aunque el crimen fue cometido en 2023, la orden de captura contra el colombiano se emitió en noviembre de 2025, desde ese momento, autoridades colombianas y de Estados Unidos buscaban al prófugo que fue detenido en Bogotá.

Uniformados que se encargaron de la investigación tuvieron problemas para identificar a Fandiño debido a que no tiene propiedades o bienes a su nombre en territorio nacional; además de que identificaron de que solía cambiar frecuentemente de residencia y número telefónico para evitar ser identificado con facilidad.

Cabe recordar que existe un protocolo de acciones coordinadas que deben ser cumplidas cuando autoridades colombianas cooperan con extranjeras para lograr identificar la ubicación de personas solicitadas por la justicia de otra nación.

En este caso, debido a que se cumplió con lo estipulado, Fandiño quedó a disposición de las autoridades de Colombia, mientras avanza el trámite para que su extradición sea solicitada y firmada.

¿A qué se expone el capturado en EE. UU.?

En Florida, el hurto mayor en primer grado se aplica a quienes sustraen bienes valorados en 100.000 dólares o más. Este delito se considera de primer grado, lo que implica que la persona acusada puede recibir una condena de hasta 30 años de prisión, junto con una multa que puede ascender a 10.000 dólares. A diferencia de otros delitos, la ley no establece una pena mínima obligatoria para este tipo de hurto, salvo que existan circunstancias agravantes.

Cuando el robo es calificado, es decir, si durante el hecho se utiliza un arma, se ejerce violencia o se ingresa a una vivienda habitada, como lo fue en ese caso, las penas pueden aumentar considerablemente; la legislación contempla la posibilidad de imponer sentencias mínimas obligatorias, como ocurre bajo la ley “10-20-Life”, que ordena al menos 10 años de prisión si se empleó un arma de fuego.

La condena final depende de varias circunstancias, entre ellas los antecedentes penales del acusado, la forma en que se cometió el delito y si hubo factores agravantes. Además, la reincidencia y la participación en delitos organizados también pueden influir en la severidad de la sentencia. Hasta el momento, la Alcaldía Mayor de Bogotá no se ha pronunciado sobre la captura del criminal internacional en la ciudad.