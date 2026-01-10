Colombia

Jóvenes simulan enfrentamientos con posible uso de armas blancas en el sur de Bogotá

A pesar de la ausencia de heridos, los residentes del sector expresaron su inquietud ante la posibilidad de que tales escenas se repitan o evolucionen hacia hechos de mayor gravedad

Jóvenes simulan combates con armas
Jóvenes simulan combates con armas blancas en Bogotá - crédito redes sociales

La aparición de nuevos enfrentamientos simulados con armas blancas en espacios concurridos del sur de Bogotá ha reavivado la alarma sobre la seguridad en sectores como Kennedy.

Un reciente episodio registrado en video, evidenció la preocupación de los vecinos: aunque no hubo lesionados, la escena se desarrolló frente a un patinódromo y a plena luz del día, lo que ha acentuado el temor por la normalización de estas conductas y el riesgo potencial para quienes frecuentan estos lugares.

En la grabación, captada alrededor de las 6:00 p. m., en la intersección de la calle 6C con carrera 96D en el barrio El Tintal, se observó a dos jóvenes realizando una maniobra imprudente con lo que serían unos cuchillos.

De acuerdo con las imágenes, los implicados ejecutaron movimientos que imitaron un duelo real, incluyendo secuencias de ataque y defensa con notable destreza. Aunque testigos aseguraron que se trataba de una simulación o un “juego”, el uso de armas reales generó intranquilidad entre los habitantes.

A pesar de la ausencia de heridos, los residentes del sector expresaron su inquietud ante la posibilidad de que tales escenas se repitan o evolucionen hacia hechos de mayor gravedad. “El porte y manipulación de elementos cortopunzantes en espacio público puede acarrear sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,” recordaron las autoridades locales, según consignó Publimetro.

Un video muestra como un grupo de jóvenes se reúne en la calle para simular enfrentamientos entre ellos, al parecer, con el suso de cuchillos y armas blancas - crédito redes sociales

Este episodio se suma a una serie de comportamientos expuestos en redes sociales, donde se evidencia que grupos de jóvenes buscan adrenalina poniendo en riesgo su integridad y la de terceros en zonas de uso común.

Los vecinos han pedido de forma reiterada un incremento de vigilancia policial, sobre todo en los horarios en los que el patinódromo es más concurrido por niños y deportistas. Hasta ahora, los implicados no han sido identificados formalmente por la Policía.

Riña entre familiares en Bogotá dejó un hombre apuñalado

Las imágenes de una violenta disputa familiar en el barrio Quiroga de Bogotá circularon ampliamente el 25 de diciembre, generando preocupación entre los residentes de la zona. Un video difundido por la cuenta de X Colombia Oscura mostró el momento exacto en que la situación se descontroló.

El video evidencia cómo uno de los jóvenes incitaba continuamente al otro, lo que finalmente llevó a la agresión - crédito Colombia Oscura

Según el reporte de Colombia Oscura, el incidente ocurrió en plena calle y terminó con uno de los miembros de la familia herido por arma blanca. El registro audiovisual captó a varios hombres discutiendo y empujándose, mientras otras personas, entre ellas varias mujeres, trataban de poner fin a la pelea.

El conflicto escaló cuando, presuntamente, el padre de familia —quien, según la publicación, estaba bajo los efectos del alcohol— habría atacado a uno de sus hijos con un cuchillo. En ese instante, otro de los hijos intervino para defender al adulto mayor y también hirió a su familiar, lo que agravó la confrontación.

Mientras la tensión crecía, los gritos y la violencia física aumentaron frente a la vivienda. El video evidencia cómo uno de los jóvenes incitaba continuamente al otro, lo que finalmente llevó a la agresión.

La riña dejó al menos una persona lesionada por arma cortopunzante. La tensión se mantuvo hasta que las autoridades llegaron al lugar para restablecer el orden, informó Colombia Oscura.

El registro audiovisual captó a varios hombres discutiendo y empujándose, mientras otras personas, entre ellas varias mujeres, trataban de poner fin a la pelea - crédito Colombia Oscura

Las recientes conductas relacionadas con el uso de armas blancas en espacios públicos de Bogotá han provocado preocupación entre los habitantes y han motivado llamados a reforzar la seguridad. La presencia de episodios tanto simulados como reales refleja un ambiente de riesgo que afecta la percepción de tranquilidad en barrios concurridos y evidencia la necesidad de medidas preventivas y de intervención oportuna por parte de las autoridades.

