Colombia

Centro Democrático aclara que no ha autorizado vallas ni propaganda a favor de Paloma Valencia rumbo a la Gran Consulta por Colombia

El partido pidió canalizar el respaldo ciudadano únicamente por vías legales y anunció que solo la gerencia de campaña podrá avalar publicidad o manejo de recursos tras la inscripción oficial

La colectividad reiteró que cualquier publicidad o actividad proselitista deberá contar con autorización escrita de la gerencia de campaña y ajustarse a la normatividad electoral vigente - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático decidió cerrar filas y reforzar el control sobre su campaña al Senado de 2026, con una directriz clara: no habrá vallas, piezas publicitarias ni actividades proselitistas que cuenten como oficiales si no tienen autorización expresa y escrita de la gerencia de campaña.

La medida apunta directamente a frenar la proliferación de propaganda no avalada, uno de los focos de mayor riesgo legal y político en el actual escenario de vigilancia sobre la financiación electoral en Colombia.

La colectividad hizo énfasis en que no ha autorizado la instalación de vallas, afiches, pendones ni otro tipo de material que invite a votar por la senadora y Paloma Valencia, que será candidata en la “Gran consulta por Colombia”.

Tampoco, según el comunicado oficial, ha avalado actividades de recaudo de fondos en dinero o en especie con ese propósito. El mensaje busca marcar una línea tajante frente a iniciativas adelantadas por simpatizantes o estructuras regionales sin respaldo institucional.

Comunicado del Centro Democrático en el que el partido aclara que no ha autorizado vallas ni material publicitario a favor de Paloma Valencia - crédito red social X

El partido explicó que, una vez Valencia formalice su inscripción a la consulta prevista para el próximo 8 de marzo, únicamente la gerencia de campaña y las instancias formalmente autorizadas podrán aprobar cualquier acción de publicidad política o administración de recursos.

Hasta ese momento, cualquier valla o actividad proselitista carece de validez para la organización. La advertencia no solo tiene implicaciones internas, también funciona como un mensaje preventivo ante eventuales investigaciones de las autoridades electorales.

En una directriz interna emitida el 8 de enero, la dirección nacional del Centro Democrático fue categórica: “Cualquier acto, evento, promoción o actividad electoral que no tenga la autorización expresa del gerente de la campaña no será reconocida ni asumida”.

En la práctica, esto significa que el partido no responderá ni política ni financieramente por publicidad instalada sin aval, incluso si esta se realiza con la intención de respaldar a figuras visibles de la colectividad.

El control sobre las vallas es uno de los puntos más sensibles de la nueva estrategia. La organización informó que no reconocerá ni financiará afiches, camisetas, gorras, pendones, vallas ni ningún otro material de promoción que no cuente con autorización escrita del gerente de campaña, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi.

Votaciones en Colombia, en medio de un escenario de mayor control y vigilancia sobre la propaganda política y la financiación de las campañas electorales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El objetivo, según la colectividad, es bloquear posibles canales de propaganda financiados con recursos no reportados, una de las principales causas de sanciones a partidos y campañas en procesos anteriores.

La vigilancia también se extiende al manejo de los recursos. La circular prohíbe expresamente la organización de rifas, bingos, subastas, bazares o colectas con fines electorales, salvo que exista autorización escrita de la gerencia.

Además, se deja claro que solo el gerente de campaña, o un delegado autorizado, puede recibir donaciones. “La única persona autorizada para recaudar aportes es exclusivamente el gerente de la campaña”, señala el documento interno, en línea con la normativa electoral vigente.

Desde el partido reconocen que estas medidas implican un cambio significativo frente a prácticas tradicionales, en las que los candidatos y sus equipos regionales solían impulsar publicidad propia, incluyendo vallas y material gráfico, con mayor autonomía.

Sin embargo, la dirección considera que la centralización es indispensable para evitar campañas paralelas, gastos no registrados y eventuales responsabilidades legales que terminen afectando a toda la colectividad.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y cabeza visible del Centro Democrático, respalda la directriz del partido para frenar vallas y propaganda no autorizada en la campaña al Senado de 2026 - crédito Paloma Valencia/Facebook

Este endurecimiento del control se complementa con la apuesta por una lista cerrada al Senado en 2026, lo que reduce el margen para campañas individuales y refuerza la idea de una sola línea política, financiera y comunicacional.

Bajo este esquema, las vallas y la propaganda dejan de ser herramientas individuales y pasan a ser un asunto estrictamente regulado por la dirección nacional.

La lista al Senado, presentada como un símbolo de unidad interna, está encabezada por Andrés Forero y reúne a figuras de peso dentro del partido como Rafael Nieto Loaiza, Hernán Cadavid, Carlos Meisel, Christian Garcés y María Clara Posada.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez cierra la lista en el puesto 25, una decisión que eleva la presión electoral: para alcanzar ese número de curules, el Centro Democrático necesitaría alrededor de 3,5 millones de votos, una meta superior a los cerca de 2,5 millones que obtuvo en 2018.

