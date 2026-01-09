Colombia

‘Iván Mordisco’ reapareció para proponer alianza entre grupos armados tras operación de Estados Unidos en Venezuela

El líder de las disidencias de las Farc instó al ELN y la Segunda Marquetalia a unirse para defender la soberanía colombiana

Alias Iván Mordisco pidió al ELN y a la Segunda Marquetalia hacer una alianza - crédito X

El 3 de enero de 2026, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de una serie de ofensivas ejecutadas en Caracas y distintos estados de Venezuela, según una publicación en Truth Social.

Una vez que se materializó la judicialización del líder chavista, que fue traslado a Nueva York para responder por delitos relacionados con el narcotráfico, alias Iván Mordisco reapareció públicamente con el fin de proponer una alianza entre grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia.

“A los camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la Segunda Marquetalia, Ejército Popular de Liberación, EPL, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Simón Bolívar. El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, expuso.

El líder de las disidencias
El líder de las disidencias de las Farc instó al ELN y la Segunda Marquetalia a defender la soberanía colombiana - crédito Europa Press

El líder de las disidencias de las Farc señaló que la intervención militar estadounidense en el vecino país representa una amenaza a la soberanía y los derechos de los colombianos, por lo que instó a trabajar para enfrentar a un nuevo “enemigo en común”.

“Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar. Es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación. Sabemos que existen diferencias heredadas del pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo. La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”, explicó.

En desarrollo…

