En Alemania lamentaron el crimen del joven Leif Lino Elxnat en La Guajira: al estudiante le habían aconsejado no ir a “una zona tan peligrosa”

El asesinato de Leif Lino Elxnat, estudiante alemán de intercambio y empresario emergente, ha causado pesar y consternación en Alemania, especialmente en Darmstadt, su ciudad natal.

La comunidad alemana y quienes lo conocieron han expresado su dolor tras el crimen ocurrido en La Guajira, Colombia. Familiares, amigos, académicos y colegas han difundido mensajes de duelo, mientras las autoridades germanas y colombianas mantienen la atención sobre el caso.

Nacido en Darmstadt, Elxnat era estudiante de Ingeniería Ambiental en la Technische Universität Darmstadt y cofundador de ALL-LCA, una empresa emergente dedicada a desarrollar software para optimizar procesos sostenibles en pequeñas y medianas empresas.

La noticia generó profunda tristeza y advertencias entre sus allegados en Alemania. Según el testimonio de Dirk Merz, representante de Cucuma Bikes, quien destacó la visión de Elxnat en sostenibilidad, describiéndolo como un “verdadero visionario” en ese campo.

Amigos y socios fundadores de ALL-LCA contaron que le aconsejaron evitar zonas consideradas peligrosas, pero Elxnat quiso explorar el país y conocer su cultura. Según el mismo medio, la familia fue notificada por la Policía regional de Darmstadt.

“Era un verdadero visionario en materia de sostenibilidad. Era una persona increíblemente amable y servicial. Todavía no podemos creerlo... Todos le aconsejaron que no viajara a una zona tan peligrosa”, dijo Merz al medio alemán Bild.

Elxnat fue asesinado el martes 6 de enero durante un intento de hurto. Se desplazaba en su Suzuki DR 150 por la carretera entre Maicao y Uribia.

Hombres armados lo interceptaron; al parecer, el joven de 26 años se resistió y recibió dos disparos en el lado izquierdo del pecho, muriendo en el lugar.

Los responsables intentaron huir con la moto, pero al no poder encenderla, abandonaron la escena. El cuerpo de Elxnat permaneció en la morgue de Maicao en espera de su repatriación.

En Alemania, colaboraba con la marca Cucuma Bikes y destacaba por su afición al ciclismo, la música como DJ y la práctica de Shinson Hapkido, arte marcial coreano que compartía con su padre y su hermano en un club local. Need to Know agrega que, tras concluir su intercambio académico en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en diciembre, optó por extender su estadía en Colombia con fines turísticos, recorriendo varias regiones del país.

Desde Colombia, el entorno académico también expresó su pesar. Need to Know cita a Myriam Astrid Angarita Gómez, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien señaló que, aunque Elxnat estuvo poco tiempo en la institución, dejó una impresión imborrable por su humanidad, su dedicación y su deseo de compartir y aprender en el intercambio cultural Alemania-Colombia.

Las autoridades de La Guajira y la Policía Nacional de Colombia iniciaron investigaciones con apoyo del Ejército para dar con los responsables. Se ofreció una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio.

Para quienes convivieron con Leif Lino Elxnat, su legado perdura en el ámbito científico, emprendedor y humano. Su recuerdo trasciende fronteras y deja una huella profunda en ambas comunidades.