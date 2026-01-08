Valor de cierre del euro en Colombia este 8 de enero de EUR a COP

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 4.324,43 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,74% con respecto a los 4.356,50 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,84%, por lo que en el último año aún acumula una bajada del 1,52%.

En relación a fechas previas, encadenó cuatro jornadas seguidas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana fue de 5,42%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (15,62%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.