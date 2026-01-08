Colombia

Valor de cierre del euro en Colombia este 8 de enero de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Colombia este 8 de enero de EUR a COP

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 4.324,43 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,74% con respecto a los 4.356,50 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,84%, por lo que en el último año aún acumula una bajada del 1,52%.

En relación a fechas previas, encadenó cuatro jornadas seguidas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana fue de 5,42%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (15,62%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Abogado de Gustavo Petro radicó ante la Corte Suprema nuevas pruebas en proceso penal contra Miguel Polo Polo: solicitó evaluar otros delitos

El memorial fue presentado ante la Sala de Instrucción del alto tribunal e incorpora hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, relacionados con publicaciones en la red social X que, según el apoderado del mandatario, refuerzan la denuncia penal en curso

Abogado de Gustavo Petro radicó

Resultados Baloto y Revancha, sorteo del miércoles 7 de enero de 2026

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Baloto y Revancha, sorteo

David Luna se convirtió en el primer candidato por firmas para la Presidencia en 2026 tras el aval de la Registraduría

El exsenador también lidera la Gran Consulta por Colombia, que busca unificar votos de centro y derecha para enfrentar al candidato del oficialismo, Iván Cepeda

David Luna se convirtió en

Recuerdan declaración de Ángel Di María por polémica sobre el trato en Colombia a Falcao

En su regreso a Argentina, ‘el Fideo’ indicó que entendía que no fuera bien recibido por las hinchadas rivales

Recuerdan declaración de Ángel Di

Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de enero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

La amabilidad colombiana confunde a

La amabilidad colombiana confunde a los extranjeros: “Pensaban que yo coqueteaba”

La propuesta que Jhovanoty le dejó a Donald Trump, tras confirmarse que habló con Petro por teléfono: “Bórreme de la Lista Clinton, yo lo borro de Datacrédito”

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

Deportes

Recuerdan declaración de Ángel Di

Recuerdan declaración de Ángel Di María por polémica sobre el trato en Colombia a Falcao

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Este es el salario de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: el delantero tiene varios equipos interesados

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia