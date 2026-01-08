Valor de cierre del euro en Colombia este 8 de enero de EUR a COP

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 4.324,43 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,74% con respecto a los 4.356,50 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,84%, por lo que en el último año aún acumula una bajada del 1,52%.
En relación a fechas previas, encadenó cuatro jornadas seguidas en cifras negativas. La volatilidad de esta semana fue de 5,42%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (15,62%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.
Abogado de Gustavo Petro radicó ante la Corte Suprema nuevas pruebas en proceso penal contra Miguel Polo Polo: solicitó evaluar otros delitos
El memorial fue presentado ante la Sala de Instrucción del alto tribunal e incorpora hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, relacionados con publicaciones en la red social X que, según el apoderado del mandatario, refuerzan la denuncia penal en curso
Resultados Baloto y Revancha, sorteo del miércoles 7 de enero de 2026
Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores
David Luna se convirtió en el primer candidato por firmas para la Presidencia en 2026 tras el aval de la Registraduría
El exsenador también lidera la Gran Consulta por Colombia, que busca unificar votos de centro y derecha para enfrentar al candidato del oficialismo, Iván Cepeda
Recuerdan declaración de Ángel Di María por polémica sobre el trato en Colombia a Falcao
En su regreso a Argentina, ‘el Fideo’ indicó que entendía que no fuera bien recibido por las hinchadas rivales
Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de enero de USD a COP
Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior
