Testigo del robo del que fueron víctimas dos adultos mayores en Bogotá reveló detalles del caso: “Le apuntaron con un arma”

Los ciudadanos habían retirado dinero minutos antes de ser atacados por los asaltantes

El hecho de inseguridad quedó registrado en un video ciudadano - crédito @DavidJoseVC ·/X

Hay indignación en Bogotá por un violento robo que sufrió contra una pareja de adultos mayores en el norte la ciudad, el cual quedó captado en video. Los hechos se presentaron el miércoles 7 de enero de 2026, en la calle 151 con carrera 45.

Las víctimas fueron atacadas por varios ladrones cuando bajaron de un taxi, cerca de su vivienda. Los delincuentes aparentemente los siguieron en dos motocicletas. Esto, debido a que, minutos antes, habían retirado $5 millones de un banco.

Así lo explicó una testigo del violento atraco en conversación con CityTv. “Venían en un taxi, ellos se bajaron. Detrás de ellos venían dos motorizados. Cada moto traía acompañante y se bajaron los dos acompañantes”, explicó la ciudadana al medio de comunicación citado.

Lois adultos mayores estaban siendo
Lois adultos mayores estaban siendo seguidos por los ladrones - crédito Freepik y @DavidJoseVC ·/X

Las cámaras de seguridad registraron cómo los asaltantes emplearon la violencia para despojar de sus pertenencias al hombre, quien trató de resistir agarrándose de una lámpara, hasta que finalmente cayó al suelo mientras los ladrones revisaban sus bolsillos. La adulta mayor que lo acompañaba trató de protegerlo en medio del robo.

La mujer que presenció los hechos aseguró que los atacantes no dudaron en apuntar con un arma de fuego tanto a los transeúntes como a quienes intentaron intervenir, incluida ella: “El señor de la entrada cinco también iba a salir, pero no pudo porque los asaltantes le apuntaron con un arma de fuego. Lo mismo que a mí (...). No podía hacer nada porque precisamente yo iba para donde el señor estaba y me apuntaron con un arma de fuego”, indicó al medio.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto a través de un video publicado en su cuenta de TikTok y afirmó que se comunicó con el director de la Policía Metropolitana de Bogotá para exigir prioridad en la investigación del crimen. “Este caso tenemos que priorizarlo para identificar a los cuatro responsables, por lo menos, que actuaron en este hurto violento, donde atacaron a dos adultos mayores”, detalló el mandatario local.

El alcalde de Bogotá pidió celeridad en las investigaciones - crédito @carlosfgalan/TikTok

Según el alcalde, este tipo de casos suelen involucrar a varias personas; en este, se sabe que al menos hubo cuatro cómplices, de los cuales dos de ellos atacaron a las víctimas y los otros dos los ayudaron a llegar y a escapar del lugar. “Hay que identificarlos a todos los cómplices que dieron la información y a los que participaron en el hurto para que todos paguen ante la justicia”, explicó.

Por el momento, se desconoce la identidad de los delincuentes. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, uno de ellos portaba una chaqueta roja y un pantalón negro; el otro tenía una chaqueta negra y un pantalón oscuro. Ambos tenían casco.

Violento robo en la avenida Las Américas dejó un herido

Imágenes captadas por un ciudadano muestran el momento en el que dos hombres armados despojan de sus pertenencias a un motociclista en la avenida Las Américas, en la localidad de Kennedy - crédito @ColombiaOscura/X

El 6 de enero de 2026 fue reportado otro caso de inseguridad que se registró en Bogotá. Un ciudadano resultó herido tras ser víctima de un robo a mano armada en la avenida Las Américas, en el occidente de la ciudad. El asalto tuvo lugar en inmediaciones de la localidad de Kennedy y es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Durante el ataque, la víctima recibió dos impactos de bala, lo que provocó su caída al piso junto con la motocicleta en la que se movilizaba. Su acompañante descendió de inmediato para prestarle auxilio.

Parte del hecho quedó captado en video por un testigo que grabó el momento en el que los delincuentes, también a bordo de motocicletas, interceptaron al joven y lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. El ciudadano tuvo que ser trasladado a un centro médico.

