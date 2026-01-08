Senadora estadounidense opinó sobre llamada de Petro con Trump: “El Presidente no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico”

La congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, advirtió que la seguridad de los estadounidenses es prioritaria y no está sujeta a negociación en la cooperación bilateral - crédito Giorgio Viera y Matías Martín Campaya/EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noche del miércoles 7 de enero de 2026, el diálogo sostenido con el mandatario colombiano Gustavo Petro, utilizando su red Truth Social para divulgar detalles sobre el intercambio.

En su mensaje, Trump señaló que fue Petro quien tomó la iniciativa de comunicarse, con el objetivo de aclarar los recientes desacuerdos que han marcado la relación bilateral, especialmente en torno a la política antidrogas.

“Fue un gran honor conversar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, escribió el presidente estadounidense.

La conversación se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Trump, apenas días antes, calificara a Petro como “enfermo” y “líder del narcotráfico” y criticara duramente la gestión colombiana en la lucha contra las drogas.

Con este mensaje en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó diálogo con el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

El mandatario estadounidense afirmó públicamente: “Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Estas declaraciones generaron una crisis diplomática que ahora busca ser desactivada con una reunión bilateral prevista en la Casa Blanca, cuyos preparativos ya adelantan el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

Desde la Plaza de Bolívar, el 7 de enero de 2026, Petro también relató a sus seguidores detalles de la comunicación, que se extendió durante media hora.

“Me dejó hablar, entonces traté de no hablar tanto. Entonces toqué dos temas para no alargarme tanto: que se establezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y el presidente”, manifestó el jefe de Estado, quien dijo que también hablaron de la lucha contra el narcotráfico y de la situación de Venezuela.

Petro explicó que su administración ha incrementado las incautaciones de cultivos ilícitos e insistió en la necesidad de avanzar hacia una política de sustitución que elimine gradualmente el uso de químicos como el glifosato.

Además, el presidente colombiano subrayó la importancia de encontrar soluciones dialogadas para la crisis venezolana, advirtiendo que “la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa”.

El presidente Petro reveló que cambió de discurso tras llegar a un acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito @infopresidencia/X

En medio del debate, la congresista estadounidense María Elvira Salazar reaccionó al acercamiento entre ambos gobiernos.

“Petro ya entendió algo fundamental: el Presidente Trump no juega cuando se trata de defender a los estadounidenses del narcotráfico”, escribió en X.

La legisladora consideró positivo el diálogo, pero advirtió que debe traducirse en resultados tangibles: “Colombia tiene una responsabilidad clara y debe cooperar como el aliado histórico que ha sido de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y el crimen transnacional. La seguridad de nuestras comunidades no es negociable”.

María Elvira Salazar destacó que el diálogo entre Petro y Trump solo será útil si se refleja en acciones concretas contra el narcotráfico - crédito @MaElviraSalazar

María Elvira Salazar lanzó mensaje a Petro y mostró apoyo a De la Espriella: “Que haga su papel y se vaya”

El 6 de enero de 2026, la congresista estadounidense María Elvira Salazar difundió un video en la red social X donde dirigió críticas contundentes al gobierno de Gustavo Petro, enfocándose en la defensa de la alternancia democrática y la estabilidad institucional colombiana.

Salazar, representante por Florida, instó al presidente a respetar los límites constitucionales y a descartar cualquier intento de prolongarse en el poder. “Que Dios lo bendiga, pero que ahora haga su papel y se vaya”, afirmó.

El mensaje de la legisladora destacó la posibilidad de que figuras de la derecha, como Abelardo de la Espriella, adquieran protagonismo en una eventual “reestructuración” nacional.

María Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro y vuelve a mostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco

Salazar consideró que estos sectores pueden fortalecer instituciones, debilitadas, según su visión, durante la actual administración.

En su intervención, subrayó la importancia de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, alertando sobre el deterioro de la confianza y el impacto en la inversión extranjera.

A juicio de Salazar, el país transitaba por una senda de crecimiento antes de la llegada de Petro, pero la coyuntura ha alterado ese rumbo. Para la congresista, la gestión del mandatario ha frenado el desarrollo y afectado la imagen internacional del país.