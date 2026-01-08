Petro revela diálogo con Delcy Rodríguez y plantea concertación tripartita por Venezuela

Petro invitó a Delcy Rodríguez a Colombia con el fin de hablar sobre Venezuela - crédito Presidencia/Europa Press

Desde la Plaza de Nariño, el presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una conversación con Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta interina de Venezuela tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

El mandatario colombiano explicó que el contacto se produjo hace dos días y que se enmarca en los esfuerzos diplomáticos asociados a la coyuntura regional. La información fue divulgada por Semana.

En su intervención pública, Petro hizo referencia a los contactos sostenidos con Estados Unidos, en particular a una conversación telefónica con el presidente Donald Trump.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro | REUTERS/Sergio Acero

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Al mencionar ese intercambio, indicó que aún está pendiente una reunión en la Casa Blanca y que, de manera paralela, decidió comunicarse con la dirigente venezolana.

“No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy [Rodríguez]. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia”, expresó el jefe de Estado colombiano durante su discurso en Bogotá.

El presidente explicó que el propósito de estos contactos es avanzar hacia un escenario de diálogo amplio. Según dijo, la intención es promover un esquema que involucre a varias partes con incidencia directa en la situación venezolana y su impacto regional.

Petro señaló que la propuesta contempla “establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial”, con el objetivo de crear condiciones que permitan abordar la coyuntura política y social del vecino país. En su declaración, vinculó esa iniciativa con la necesidad de evitar escenarios de confrontación interna.

“Para estabilizar el que la sociedad venezolana, como en Colombia, que podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca”, manifestó el mandatario al explicar el alcance de su planteamiento, en referencia a los riesgos asociados a la falta de acuerdos políticos.

Durante el mismo pronunciamiento, el presidente también se refirió a su comunicación con Donald Trump, señalando que el diálogo con Washington se mantiene activo. Indicó que, tras ese contacto, se confirmó la disposición de ambas partes para continuar conversando en un encuentro presencial.

- crédito Colprensa/Reuters

En ese contexto, Petro aseguró que extendió una invitación al presidente estadounidense para visitar Colombia. Al describir el ofrecimiento, mencionó de manera informal la posibilidad de un encuentro en territorio nacional bajo condiciones de seguridad definidas por ambos países.

“Le dije que en una isla cheverísima, pero solo los dos y las escoltas”, relató el mandatario colombiano ante los asistentes, al explicar el tono de la conversación sostenida con su homólogo estadounidense.

El jefe de Estado agregó detalles adicionales sobre esa eventual reunión y sobre los mecanismos de seguridad que, según dijo, acompañarían un encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos. En ese punto, reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo fuera del país.

“Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Si es a hablar, yo voy a donde sea”, afirmó Petro, al insistir en la importancia de mantener canales abiertos de comunicación diplomática.

En relación con el estado de las relaciones bilaterales, el presidente sostuvo que se está restableciendo el diálogo entre Colombia y Estados Unidos. Al referirse a la reacción de Trump, señaló que el mandatario estadounidense calificó como un “honor” la conversación sostenida entre ambos.

El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito @DapreCol/X

Petro volvió sobre los efectos políticos internos derivados de la coyuntura internacional. En su discurso, atribuyó las tensiones recientes a dinámicas de oposición dentro del país, a las que vinculó con escenarios de confrontación política.

“¿Quién ocasionó esto? Nuestra oposición buscando ganar elecciones, o que me maten o que me pongan preso. Desespero y antidemocracia. Produjeron lo contrario, creo yo”, expresó el presidente, al referirse a ese contexto.

Durante su intervención, el mandatario también mencionó a figuras del espectro político nacional. Hizo señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe y el exmandatario Iván Duque, en el marco de su análisis sobre la situación política y de seguridad.

En ese tramo del discurso, Petro atribuyó a administraciones anteriores el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, al tiempo que conectó ese fenómeno con los debates actuales sobre narcotráfico y cooperación internacional.

El presidente cerró su exposición detallando aspectos de la conversación sostenida con Trump y señalando que ese intercambio contribuyó a contener la tensión diplomática generada tras los acontecimientos en Venezuela. La información fue presentada por Semana, medio que registró el contenido completo del pronunciamiento presidencial.