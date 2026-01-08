Petro dijo que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están presos “por ser sus ministros” y criticó la libertad de Santiago Uribe

Gustavo Petro se refirió a la situación judicial de sus exministros Bonilla y Velasco y la relacionó con el hermano del expresidente Uribe - crédito Presidencia/Youtube

Durante una concentración en la plaza Simón Bolívar el miércoles 7 de enero, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, abordó nuevamente la situación judicial de sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, implicados en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En su intervención, Petro agradeció la presencia de la ciudadanía, que acudió al llamado oficial bajo el argumento de la “defensa de la soberanía” y en rechazo a las amenazas públicas provenientes de la Casa Blanca. Además, el mandatario cuestionó las acusaciones que lo vinculan con carteles de la droga y el narcotráfico.

En su discurso, el jefe de Estado recordó que fue él, uno de los políticos que denunció ante el Congreso de Colombia los nexos entre políticos y paramilitares, denuncias que derivaron en persecución política y en el exilio de su familia a Canadá.

Afirmó que por sus denuncias y su trayectoria política ha sido objeto de al menos cuatro atentados y aludió directamente a las actividades de las cooperativas de vigilancia “convivir” en Antioquia, señalando que estaban destinadas a vigilar a las poblaciones pobres.

“El mismo que fundó, creo y fortaleció las Convivir, cooperativas de vigilancia, no de seguridad (...) ¿A quién vigilaban? A los pobres, en Antioquia, y por eso ustedes tienen la certeza, segunda instancia, condena del hermano del expresidente que yo denuncié en el 2007 (...) Hoy ya no es un debate de Petro, entonces, ¿por qué no lo cogen?”, señaló.

El mandatario relacionó este hecho con la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, puntualizando que él mismo denunció estos hechos en 2007 y que hoy “es una verdad judicial”.

Petro comparó la situación de Uribe Vélez, que permanece en libertad por el mecanismo de la doble conformidad —un derecho fundamental que permite la revisión de toda condena antes de que quede en firme—, con el caso de sus exministros.

El presidente sostuvo que ni Bonilla ni Velasco han sido acusados de apropiarse de recursos, pero que permanecen privados de la libertad por decisiones judiciales que, según él, violarían el debido proceso.

“Una magistrada coge dos, un profesor en economía y por nada, en realidad por nada, no lo acusan por robarse un peso, ni a Velasco, pero sí aprovecharon la Navidad para dañarle la Navidad, porque no tenía juez, que no fuera su acusadora, que era el juez de garantías, y que violó la ley, porque un juez de garantías no puede sobrepasar lo que piden la Fiscalía, la Procuraduría, y ninguno de ellos pidió cárcel, y están en la cárcel”, afirmó Petro durante su intervención.

El mandatario también señaló que Santiago Uribe Vélez fue condenado en segunda instancia a 28 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, y sostuvo que “tiene 700 asesinatos relacionados con su grupo, del grupo de limpieza, que denuncié en 2007, y él denunció a mi familia con los paramilitares (...) acabó con mi familia sanguínea”.

Petro cuestionó la diferencia de trato judicial entre su entorno y el de Uribe, afirmando: “Hoy por qué no está preso, y si están presos los que no se han robado un peso, solo por ser mis ministros”.

Tras las declaraciones del presidente, voceros de la oposición respondieron que “Petro miente y nuevamente interfiere en la justicia”.

En el comunicado, se acusó al mandatario de injuriar y calumniar a la familia de uno de los líderes opositores, comparando su proceder con el del chavismo.

“Santiago Uribe Vélez goza plenamente de la presunción de inocencia, garantía constitucional y con amparo del Derecho Internacional. Fue absuelto en primera instancia y la decisión de segunda no está en firme: será impugnada ante la Corte Suprema de Justicia. No hay cosa juzgada ni fallo definitivo”, indicó el comunicado.