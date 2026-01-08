Colombia

Mujer denunció inseguridad e infraestructura en malas condiciones en la Secretaría de Tránsito en Armenia: “En ruinas”

Según el video, el lugar tiene problemas estructurales y en atención, por lo que estuvo en el lugar durante 6 horas

Una ciudadana muestra su indignación tras pasar más de 6 horas intentando renovar su licencia de conducir. El video expone las instalaciones en ruinas, las largas filas y la falta de organización en la oficina de tránsito, cuestionando la gestión de los recursos públicos - crédito @andrealondonor / TikTok

La experiencia reciente de la creadora de contenido Andrea Londoño al intentar renovar su licencia de conducción en Armenia expuso nuevamente las serias deficiencias en la infraestructura y atención al público de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad.

Aunque las autoridades informaron que el traslado de la sede avanza en fases, el servicio presencial permanece en instalaciones que, según usuarios y empleados, carecen de condiciones mínimas de seguridad y comodidad, agravando cada día la insatisfacción ciudadana.

La sede administrativa de la Secretaría de Tránsito y Transporte continúa en la antigua estación del tren, un edificio inaugurado en 1927 y declarado Patrimonio Nacional en 1989.

A pesar de su valor histórico, el inmueble evidencia notables signos de abandono y deterioro, como lo señaló Londoño a través de su cuenta de TikTok, y como se repite en relatos de otros afectados.

En el video se ve como hay falencias en la infraestructura afuera y adentro - crédito composición fotográfica

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, informó en octubre de 2025 que se encuentra en desarrollo la primera fase del plan de reubicación hacia la Plaza Minorista.

Castaño indicó que durante ese periodo se gestionó el traslado del archivo físico de los expedientes. Además, declaró que en un plazo de 2 o 3 semanas las áreas administrativas y el equipo de agentes de tránsito comenzarían a operar en la nueva sede.

No obstante, el traslado de las ventanillas de atención al usuario sigue pendiente, ya que faltan requisitos técnicos y de seguridad exigidos por el Ministerio de Transporte, tal como explicó el funcionario.

Andrea Londoño relató la secuencia de dificultades que enfrentó durante el proceso. Detalló que, al llegar puntualmente a los exámenes médicos, esperaba completar el trámite antes del mediodía. “Lo que yo pensé que iba a ser un trámite de un par de horas se convirtió en una verdadera pesadilla”, señaló.

La mujer mostró que las filas son largas con tiempos de espera de 4 o más horas - crédito composición fotográfica

A partir de ese momento, su experiencia se complicó debido a la saturación del sistema y la precariedad del entorno.

Destacó el estado ruinoso de la estación ferroviaria, así como la presencia de personas en situación de calle y los riesgos frecuentes para quienes deben permanecer allí durante horas.

Al intentar obtener turno, la única opción fue esperar en las afueras del edificio, expuesta al clima adverso y sin acceso a servicios básicos: “Es afuera, al sol, a la lluvia, a la inseguridad, sin agua, sin comida. Pasaban las horas y la fila crecía y crecía. Ya era interminable. Todos quejándonos entre nosotros como si fuera nuestro único consuelo.”

Londoño expresó también preocupación por el trato dirigido tanto a los usuarios como a los trabajadores, describiendo hacinamiento, falta de turnos y total desorganización: “Hay un hacinamiento, no hay turnos. Miren esa pelotera ahí, todo el mundo amontonado en una ventanilla.” Tras 6 horas de espera, obtuvo finalmente la licencia, “enojada, cansada, con hambre”.

Actualmente las obras en la antigua estación estás pausadas - crédito Laura Sepúlveda

El video generó numerosas respuestas de ciudadanos que corroboraron, con testimonios similares, la problemática. Comentarios como “Por fin alguien que hace una denuncia sobre ello”, así como referencias a la rapidez del trámite en Bogotá o alternativas dentro de la misma ciudad, pusieron en evidencia el contraste entre sedes y el sentir de los residentes: “Tristemente es el reflejo de como está nuestra ciudad, Armenia está en el abandono literalmente.”

El traslado de las áreas administrativas y operativas a la Plaza Minorista representa, según las autoridades, una oportunidad para mejorar el servicio y las condiciones materiales tanto para empleados como para usuarios.

Sin embargo, mientras la atención presencial permanezca relegada a la antigua estación del tren, la percepción de abandono y desorden se mantiene, impactando tanto la imagen de Armenia como la calidad de vida de quienes deben realizar trámites básicos.

