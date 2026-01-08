Capturan a alias Bony, señalado articulador logístico de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Putumayo

Las autoridades colombianas efectuaron una detención en un muelle fluvial del Putumayo como resultado de un operativo conjunto que busca interrumpir las actividades ilegales de redes asociadas a disidencias armadas en la Amazonía - crédito prensa Armada de Colombia

La fuerza pública de Colombia reportó la captura de alias Bony, considerado por las autoridades como presunto articulador logístico de la Estructura Carolina Ramírez, grupo disidente de las antiguas Farc que opera en el departamento de Putumayo.

La detención se produjo en el muelle del corregimiento de La Tagua, jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo, durante una operación conjunta efectuada por el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, la operación formó parte de un esquema de verificación permanente sobre el tránsito de personas y embarcaciones en el río Putumayo, una de las principales rutas fluviales de la región amazónica.

El puesto de control fluvial, mantenido por la Brigada de Infantería de Marina No. 3, se considera estratégico por su conexión con diversas rutas de movilidad utilizadas tanto por población civil como por grupos armados ilegales.

Declaraciones del teniente coronel de Infantería de Marina Sergio Rubén Morales Ordoñez, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33 - crédito prensa Armada de Colombia

Durante la revisión de antecedentes judiciales, las autoridades identificaron a un hombre de 28 años, conocido como alias Bony, que presentaba una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio agravado. Tras la detención, el individuo fue puesto a disposición de la Policía Nacional, responsable de adelantar el proceso de judicialización ante las instancias competentes.

La Estructura Carolina Ramírez integra las disidencias de “Iván Mordisco” y es objetivo de operaciones militares en el sur del país. Las autoridades consideran que las redes de apoyo urbano de este grupo cumplen funciones de coordinación logística, facilitando actividades ilegales y el desplazamiento de integrantes armados en zonas urbanas del Putumayo.

La captura de “Bony se logró tras la implementación de controles intensificados en puntos clave del río Putumayo, como parte de la estrategia de control territorial y afectación a las estructuras armadas al margen de la ley que operan en la Amazonía. El procedimiento se realizó sin incidentes y, según un comunicado de la Armada de Colombia, representa un golpe a las capacidades de movilización y abastecimiento del grupo armado residual.

Alias Bony, presunto articulador logístico de la Estructura Carolina Ramírez, fue capturado por la fuerza pública en el muelle de La Tagua, Putumayo - crédito prensa Armada de Colombia

Las instituciones reiteraron su compromiso de mantener operaciones conjuntas y coordinadas con las diferentes ramas de la fuerza pública, con el objetivo de desarticular estructuras al margen de la ley responsables de acciones violentas en la región amazónica.

“Nuestra Armada Nacional, nuestra Fuerza Naval de la Amazonía, continuará con estas operaciones en el sur del país, contribuyendo con la tranquilidad y soberanía de la población civil”, afirmó el teniente coronel de Infantería de Marina Sergio Rubén Morales Ordoñez.

Es preciso mencionar que las autoridades armadas intensificaron el seguimiento de las redes de apoyo urbano de las disidencias, identificando que estas células cumplen un papel clave en la logística, el financiamiento y la expansión territorial de los grupos armados. De acuerdo con información oficial, la estrategia incluye patrullajes fluviales y controles en áreas consideradas estratégicas para bloquear el tráfico de recursos y personal.

La Estructura Carolina Ramírez, vinculada a las disidencias de Iván Mordisco, enfrenta operativos militares dirigidos en el sur colombiano - crédito Sebastian Marmolejo/Long Visual Press

El municipio de Puerto Leguízamo, donde se produjo la detención, se ubica en el extremo sur del Putumayo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, lo que incrementa su relevancia para las organizaciones criminales que buscan controlar rutas de movilidad y comercio ilegal en la región. Las acciones de la fuerza pública se han focalizado en puntos de acceso fluvial y terrestre, con el fin de limitar la capacidad operativa de los grupos armados.

La detención de alias Bony constituye un avance en la disrupción de las redes de colaboración que sostienen a la Estructura Carolina Ramírez. Las operaciones en el sur de la Amazonía se mantendrán en coordinación permanente, en línea con la estrategia nacional de lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana en zonas de alta vulnerabilidad.