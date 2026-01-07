Colombia

Video capta violento robo en la avenida Las Américas de Bogotá: ciudadano recibió dos disparos

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y su estado de salud no reviste gravedad

Un ciudadano fue víctima de un robo a mano armada en la avenida Las Américas, en el occidente de Bogotá, y resultó herido con arma de fuego durante el atraco. El caso ocurrió en inmediaciones de la localidad de Kennedy y es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información conocida, un ciudadano logró grabar con la cámara de su teléfono celular parte del momento en el que un joven, que se movilizaba en motocicleta junto a una mujer, fue abordado por varios delincuentes que se desplazaban en motocicletas.

Según el registro audiovisual, los responsables del hecho intimidaron a la víctima con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias. Durante el atraco, el ciudadano recibió dos impactos de bala, lo que provocó que cayera al suelo junto con la motocicleta en la que se movilizaba, mientras su acompañante descendía para auxiliarlo.

Policía entregó detalles del caso

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Apoyo Especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que unidades de atención de la localidad de Kennedy se desplazaron hasta el sector de Caldas, sobre la avenida Las Américas, para atender la situación.

“De manera violenta e intimidándolo con arma de fuego le hurtaron sus elementos. Durante estos hechos,”, señaló el oficial, según declaraciones esta persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica de Occidente, donde recibió asistencia médica y, a la hora, no reviste gravedad recogidas por El Tiempo.

Las autoridades confirmaron que el ciudadano fue atendido de manera oportuna por el personal médico y que su estado de salud no es de gravedad.

Las autoridades analizan grabaciones de
Así actuaron los responsables del robo

En el video grabado por el testigo se observa cómo uno de los sujetos, vestido con camiseta blanca, toma lo que sería un bolso que portaba la víctima y huye corriendo, mientras espera la llegada de un cómplice en motocicleta.

De manera simultánea, otros dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta diferente abandonan el lugar. La grabación muestra cómo el ciudadano herido permanece en el suelo junto a su vehículo, mientras su acompañante intenta prestarle ayuda.

Avanza la investigación con apoyo de cámaras

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, con apoyo de las unidades de investigación criminal, se adelantan labores para identificar a los responsables. Para ello, las autoridades cuentan con videos aportados por ciudadanos y con imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector.

Según la institución, el material audiovisual permitirá establecer las características de las motocicletas, la ruta de escape y otros elementos relevantes para dar con el paradero de los implicados en el hecho.

Un ciudadano fue abordado por
Otros casos de robo a motociclistas en la ciudad

Las autoridades también han documentado otros robos a motociclistas en distintas localidades de Bogotá, algunos de los cuales han quedado registrados en cámaras de seguridad.

Hurto de motocicleta en Engativá

Uno de estos casos recientes ocurrió en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá, donde un video de seguridad registró el momento en el que dos hombres robaron una motocicleta.

En las imágenes se observa cómo los sujetos se acercan a un motociclista que acababa de estacionarse para dejar a su acompañante. Uno de ellos vestía sudadera roja, mientras que el otro llevaba un saco con capota.

El hombre con capota intimidó al conductor con lo que aparenta ser un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo. Posteriormente, su cómplice se subió a la motocicleta y exigió la entrega de un casco adicional antes de huir.

Tras el robo, ambos sujetos escaparon del lugar. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

Cifras de hurto de motocicletas en Bogotá

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía Nacional, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 4.364 hurtos de motocicletas en Bogotá, lo que representa una reducción del 20,8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Pese a la disminución, el delito se concentró en varias localidades. Kennedy reportó 723 casos, seguida de Ciudad Bolívar (489), Engativá (475), Bosa (440) y Suba (311). Estas zonas continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que contribuya a la identificación de los responsables y al esclarecimiento de los hechos registrados en la avenida Las Américas y en otros puntos de la ciudad.

