Vicky Dávila acusó a Petro de convocar marchas para iniciar su plan de perpetuarse en el poder: “Ha llamado a la calle de nuevo a los revoltosos”

El 6 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la primera movilización de 2026, tras responder a las acusaciones de Donald Trump, que lo calificó como “enfermo” y sugirió una posible incursión militar de Estados Unidos en Colombia.

En la convocatoria, Petro propone defender la soberanía nacional frente a lo que considera una amenaza del país norteamericano. Según lo anunciado en su cuenta oficial de X, la movilización nacional está programada para el miércoles 7 de enero a las 4:00 p. m.

La protesta tendrá lugar en las principales plazas del país, incluyendo la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde el presidente colombiano planea dirigirse a la población y expresar su defensa tras los señalamientos de Trump, que en reiteradas ocasiones lo acusó de apoyar la producción de drogas.

Frente a la convocatoria del jefe de Estado, Vicky Dávila, candidata a la Presidencia de la República, aseguró que es una estrategia de Petro para perpetuarse en el cargo, como lo hizo el dictador venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado por autoridades de los Estados Unidos.

A la par, afirmó que a funcionarios del Ejecutivo se les está forzando a salir a las calles para, según la periodista, generar una imagen de respaldo a la administración Petro.

“Los cómplices de este Gobierno no dicen nada con las amenazas de Petro a los colombianos. Ahora el presidente dice que podría volver a las armas y ordenar que se tomen pueblos. Además, ha llamado a la calle de nuevo a los revoltosos. Funcionarios y contratistas van obligados. Porque ya les están llegando correos en varias entidades convocándolos a la tal marcha”, escribió en su cuenta de X.

Dávila también envió duras palabras a la canciller de la República, Rosa Villavicencio, por afirmar, en una rueda de prensa, que Colombia tiene un ejército preparado en caso de una intervención militar por parte del Gobierno de Donald Trump.

“Para colmo sale la Canciller petardo a decir que tenemos “un Ejército muy preparado”… Esta gente es muy irresponsable. Solo queremos que se vayan el 7 de agosto y que nos dejen en paz”, expuso.

La candidata presidencial continuó reprochando las declaraciones del mandatario, calificándolas como una amenaza contra los colombianos. A juicio de Dávila, el presidente Gustavo Petro es “violento” y “torpe”, asegurando que no permanecerá en el poder y el 7 de agosto de 2026 dejará la Presidencia.

“Petro es violento, torpe, y todo le va a salir muy mal. Él no se quedará en el poder eternamente. El 7 de agosto tendrá que irse. En el asfalto todo será a otro precio (sic)”, aseveró Vicky Dávila.

Así mismo, lanzó una advertencia directa contra el presidente Petro tras la confirmación de Donald Trump sobre el traslado de Maduro a territorio estadounidense en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Entre sus declaraciones, Dávila remarcó: “Trump advirtió: ‘es el siguiente’. Así que termine su Gobierno y váyase. Deje a Colombia en paz, su heredero Iván Cepeda jamás será presidente, lo derrotaremos en las urnas. Los dictadores terminan como Maduro... ¿Quieren ser el siguiente?”.

Por su parte, Iván Cepeda rechazó públicamente la operación militar de Estados Unidos en Caracas, advirtiendo que se trataba de “una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional”. Cepeda expresó su respaldo al llamado urgente de Petro para convocar al Consejo de Seguridad de la ONU y a la activación de mecanismos internacionales para preservar la paz en la región.

En respuesta, Dávila acusó a Cepeda de ser “otro Nicolás Maduro en potencia” y subrayó el apoyo a los venezolanos afectados por el régimen. Recalcó: “NUNCA vamos a permitir que ustedes acaben aquí con nuestra democracia. Vamos a luchar por la LIBERTAD Y PROTEGEREMOS A LOS colombianos de las desgracias del NEOCOMUNISMO. Nunca vamos a permitir que se nos roben a Colombia”.