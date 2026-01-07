Claudia López respondió a la invitación de Juan Fernando Cristo para unirse en defensa de la democracia y la soberanía

Claudia López invitó a los demás contendientes a suscribir el documento, priorizando la unidad nacional - crédito Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial, Claudia López, respondió públicamente a la carta abierta difundida por Juan Fernando Cristo, en la que invitó a los candidatos a la Presidencia de Colombia a suscribir un compromiso común por la defensa de la democracia y la soberanía nacional.

López expresó su disposición a respaldar la iniciativa y convocó a los demás contendientes de todas las corrientes políticas a firmar la propuesta.

“Querido Juan Fernando Cristo, conmigo siempre contará Colombia para defender su soberanía, Constitución del 91 y democracia”, expresó López a través de sus redes sociales.

Además, extendió la invitación a los otros aspirantes con el mensaje: “Invito a los demás candidatos de todas las vertientes a suscribir la carta”. Concluyó su respuesta con la frase: “Colombia por encima de toda diferencia legítima”.

Respuesta de Claudia López a la carta de Juan Fernando Cristo - crédito @ClaudiaLopez/X

La declaración de López se produjo luego de que Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y actual candidato presidencial, hiciera pública una carta dirigida a quienes aspiran a la Presidencia para el periodo 2026-2030.

En el documento, Cristo propuso un pacto que fortalezca los principios democráticos y la soberanía nacional, e instó a los candidatos a comprometerse con la defensa de las instituciones colombianas.

Juan Fernando Cristo propuso un pacto que fortalezca los principios democráticos y la soberanía nacional - crédito Juan Fernando Cristo/X

Cristo difundió la carta a través de su cuenta en X, con un mensaje en el que señaló: “Carta abierta a las y los candidatos presidenciales. Invito a todas las candidaturas a ponernos de acuerdo, al menos en una carta, sobre un contenido democrático común que permita atemperar y fortalecer la democracia colombiana y sus instituciones (sic)”.

Entre los destinatarios mencionó a figuras de distintas tendencias, como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Camilo Romero, Daniel Quintero, Claudia López, Enrique Peñalosa, Efraín Cepeda y Juan Pinzón Bueno, así como a quienes buscan la candidatura en la Gran Consulta por Colombia.

La misiva presentada por Cristo plantea un compromiso explícito en defensa de la democracia, la Constitución de 1991 y la soberanía colombiana. Resalta el funcionamiento de las instituciones democráticas, el Estado social de derecho, la separación de poderes y la existencia de controles institucionales.

El texto precisa la importancia de que “cualquier desacuerdo ideológico o de visión de país debe resolverse a través de los mecanismos democráticos establecidos, particularmente en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo de 2026, y en una eventual segunda vuelta, de ser necesaria”.

Un punto central de la carta es el rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención extranjera: “Reafirmamos, de manera conjunta, que el futuro de Colombia debe decidirse exclusivamente por las y los colombianos. Por ello, rechazamos cualquier forma de intervención, presión o injerencia extranjera sobre nuestras instituciones, nuestros procesos democráticos y nuestras decisiones soberanas”, señala el documento.

Juan Fernando Cristo sorprendió al país con una carta abierta dirigida a todos sus competidores políticos - crédito @CristoBustos/X

La propuesta de Cristo busca abrir un espacio de diálogo y conciliación entre los aspirantes, en un contexto electoral caracterizado por la polarización y las tensiones políticas y sociales. La carta sostiene que el compromiso común “está por encima de las diferencias políticas y responde a la responsabilidad histórica de preservar la democracia, la soberanía y la estabilidad institucional del país”.

Con su respuesta, Claudia López se sumó públicamente al llamado, ratificando su respaldo a la defensa de los principios democráticos y de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, instó a los demás candidatos a hacer lo propio y suscribir el compromiso promovido por Cristo, priorizando el interés nacional por encima de las diferencias legítimas que existen entre los diversos sectores políticos.

La convocatoria de Cristo intenta fomentar el diálogo y la conciliación en un contexto electoral marcado por la polarización y el conflicto. Las tensiones derivadas de la actuación de los candidatos opositores al Gobierno de Petro, junto a una crisis en materia de seguridad, economía y relaciones diplomáticas —sobre todo con Estados Unidos—, ponen en duda la viabilidad de alcanzar esa unidad.