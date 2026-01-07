Colombia

Chontico Día y Noche resultados ganadores hoy martes 6 de enero de 2026

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

La lotería del Chontico celebra dos sorteos durante el día (Chontico día y noche), es conocida por ser una de las más jugadas en el sur del país y cuenta con una gran tradición.

Gracias a su formato simple y las múltiples posibilidades de ganar, se ha convertido en una de las preferidas por los jugadores. Los sorteos tienen lugar todos los días a las 13:00 horas y 19:00 horas locales.

Lo que llama la atención de este juego es la diversidad de formas de participación, permitiendo a los jugadores ganar tanto con las últimas tres cifras como con las cuatro cifras exactas.

A continuación, encontrará los resultados del sorteo de este 6 de enero de 2026. En caso de ser ganador, no olvide guardar su boleto, ya que es el único comprobante válido para recibir su premio.

Resultados Chontico Día

Combinación ganadora de este martes
Combinación ganadora de este martes 6 de enero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: 5 de enero de 2026.
  • Sorteo: 8302.
  • Número ganador:  6 9 6 6.
  • Quinta: 5.

Resultados Chontico Noche

Los números ganadores del Chontico
Los números ganadores del Chontico Noche de este martes 6 de enero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: 5 de enero de 2026.
  • Sorteo: 6415.
  • Número ganador:  0 5 4 1.
  • Quinta: 2.

¿Cómo participar en el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasChontico NocheChontico DíaNoticias

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Clubes como Tolima, Deportivo Cali, Santa Fe y Atlético Nacional anunciaron refuerzos durante la jornada, a pocos días del inicio del campeonato

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Con menos de 18 jugadores, bajo sanciones de la FIFA y la salida de Fernando Uribe de la dirección deportiva, el cuadro Matecaña arrancó su pretemporada de cara al debut ante Llaneros en la Liga BetPlay

Deportivo Pereira inició pretemporada con

Centro Democrático estalló contra el Gobierno Petro por denunciar a miembros de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia: “Es inaceptable”

El partido político recordó que este tipo de acciones influyeron en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Centro Democrático estalló contra el

Secuestrador relató cómo desarrolló afecto por una de sus víctimas: “Fue creciendo un sentimiento”

La confesión de uno de los autores del secuestro expone las dinámicas internas del crimen organizado

Secuestrador relató cómo desarrolló afecto

Invima aclaró medida que afecta a los cepillos dentales en Colombia: tome nota

Las autoridades sanitarias precisaron que solo los cepillos avanzados, orientados al uso profesional, deberán cumplir con el registro sanitario y controles regulatorios

Invima aclaró medida que afecta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indepaz reportó la segunda masacre

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yina Calderón sufrió

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios