Casa Blanca tildó de “imprudente” pregunta sobre un posible ataque militar contra Colombia si Gobierno Petro no mejora en la lucha contra las drogas

El 7 de enero de 2026, durante el encuentro con la prensa, un periodista consultó a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, acerca de la posible intervención de la Delta Force en territorio colombiano. Leavitt descartó pronunciarse sobre el tema con la declaración: “Sería muy imprudente responder esa pregunta”, sin ofrecer detalles adicionales.

El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que espera una disminución en la producción y venta de drogas provenientes de Colombia, mientras advierte que el país sigue estando presente en su agenda de seguridad regional.

Casa Blanca tildó de “imprudente” pregunta sobre un posible ataque militar contra Colombia si Gobierno Petro no avanza en la lucha contra las drogas - crédito Europa Press/Presidencia

Cabe recordar que Donald Trump afirmó que Colombia no ha hecho un buen trabajo en la erradicación de cultivos ilícitos, por lo que contemplaría ejercer acciones similares a las implementadas en Venezuela si el presidente de la República, Gustavo Petro, no aumenta sus esfuerzos en la lucha contra las drogas.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, advirtió Trump.

El republicano respondió en rueda de prensa sobre la posibilidad de una intervención estadounidense a Colombia. “Suena bien para mí. Sí”, expresó Trump de manera directa, en uno de los apartes que más impacto causó.

