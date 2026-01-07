Colombia

Casa Blanca tildó de “imprudente” pregunta sobre un posible ataque militar contra Colombia si Gobierno Petro no mejora en la lucha contra las drogas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de tomar cartas en el asunto

Guardar
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no negó ni confirmó que pudiera haber ataques terrestres contra Colombia en un futuro - crédito Casa Blanca

El 7 de enero de 2026, durante el encuentro con la prensa, un periodista consultó a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, acerca de la posible intervención de la Delta Force en territorio colombiano. Leavitt descartó pronunciarse sobre el tema con la declaración: “Sería muy imprudente responder esa pregunta”, sin ofrecer detalles adicionales.

El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado en varias ocasiones que espera una disminución en la producción y venta de drogas provenientes de Colombia, mientras advierte que el país sigue estando presente en su agenda de seguridad regional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Casa Blanca tildó de “imprudente”
Casa Blanca tildó de “imprudente” pregunta sobre un posible ataque militar contra Colombia si Gobierno Petro no avanza en la lucha contra las drogas - crédito Europa Press/Presidencia

Cabe recordar que Donald Trump afirmó que Colombia no ha hecho un buen trabajo en la erradicación de cultivos ilícitos, por lo que contemplaría ejercer acciones similares a las implementadas en Venezuela si el presidente de la República, Gustavo Petro, no aumenta sus esfuerzos en la lucha contra las drogas.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, advirtió Trump.

El republicano respondió en rueda de prensa sobre la posibilidad de una intervención estadounidense a Colombia. “Suena bien para mí. Sí”, expresó Trump de manera directa, en uno de los apartes que más impacto causó.

En desarrollo…

Temas Relacionados

Casa BlancaKaroline LeavittPortavoz de TrumpDonald TrumpColombiaGobierno PetroEstados UnidosDrogasNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y el ‘Chapo’ Guzmán

En los informes se menciona a uno de los narcos más poderosos de México y que hoy se encuentra detenido en una prisión federal: Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán

Revelan funcionamiento de red de

Así quedaron las tarifas máximas del Soat para 2026

Un seguimiento técnico y financiero a la información reportada por compañías aseguradoras llevó a establecer aumentos específicos en los costos para vehículos con tarifas diferenciales

Así quedaron las tarifas máximas

Marta Lucía Ramírez invitó a no marchar en la movilización convocada por Gustavo Petro: estos son los motivos por los que se opuso

La exministra de Defensa, excanciller y ex vicepresidenta de la República se pronunció en sus redes sociales frente a la jornada que se efectuará en la tarde del miércoles 7 de enero, tanto en Bogotá como en otras grandes ciudades del país, a partir de las 4:00 p. m.

Marta Lucía Ramírez invitó a

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Claudia López respondió a la invitación de Juan Fernando Cristo para unirse en defensa de la democracia y la soberanía

El exministro del Interior busca crear un compromiso común entre candidatos para proteger instituciones y soberanía

Claudia López respondió a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y el ‘Chapo’ Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’

Exparticipante del ‘Desafío Superhumanos 2018’ denunció robo de su equipaje en aeropuerto de Cali

Karen Sevillano y Vicky Berrio habrían enviado indirectas a Yina Calderón: “Que nuestro momento ya pasó, decían”

Hernán Orjuela regresa a Bogotá y se lleva una sorpresa con el caos de la capital: “Miren esto, ¡Terrible!”

Yeferson Cossio volvió a sorprender a niños de una escuela en Antioquia llevándolos a una piscina

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Falcao vs. Dayro Moreno: la pelea histórica de goleadores que se reactiva con el regreso de ‘el Tigre’ a Millonarios

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Cuándo debutará Falcao con Millonarios en 2026: el estado físico del delantero será clave para su reestreno

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″