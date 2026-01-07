Andrés Julián Rendón pidió la expulsión de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia: “suficiente razón”

En un nuevo episodio en la confrontación mediática entre ambos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en la salida de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la UdeA - crédito Colprensa - @wilmarmejia/X - Dirección Nacional de Inteligencia

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió el martes 6 de enero de 2026 la salida inmediata de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (UdeA), tras la reciente suspensión de este funcionario por parte de la Procuraduría General de la Nación. El mandatario regional, sin titubeos, se despachó en contra del mencionado personaje, sobre el cual existen ciertas dudas sobre sus actuaciones.

“Suficiente razón para que alias Chulo NO haga parte del Consejo Superior de la @UdeA. Sus presuntos vínculos con alias Calarcá de Farc, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para NO hacer parte de la máxima instancia académica del Alma Mater de los Antioqueños”, expresó Rendón en su perfil de X, con el que se despachó en contra de Mejía: que es el representante del Ejecutivo en el referido estamento universitario.

La demanda del gobernador surgió después de que la Procuraduría ratificó la suspensión, por un periodo inicial de tres meses, tanto de Mejía como del general del Ejército Juan Miguel Huertas: involucrados en una investigación por presuntos vínculos y suministro de información a integrantes de las disidencias de las Farc. La decisión busca garantizar el correcto desarrollo del proceso disciplinario y evitar la repetición de conductas señaladas por las autoridades.

En este mensaje en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo públicos sus señalamientos a Wílmar Mejía, funcionario del DNI que hace parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El Ministerio Público analizó archivos digitales recolectados durante 2024 en operativos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá y su entorno. Entre los elementos incautados figuran computadores, memorias USB y teléfonos móviles, en los que se encontraron comunicaciones internas, correos electrónicos, fotografías y mensajes de chat que involucran directamente a Mejía y a Huertas en supuestas estrategias de acercamiento con miembros de la disidencia.

Esto quedó al descubierto luego de un informe de Noticias Caracol que divulgó documentos atribuidos a “Calarcá”, en los que un colaborador cercano al líder disidente habría sostenido encuentros en Bogotá con el alto oficial para discutir la posible formación de una empresa de seguridad, en una iniciativa en la que participaría Mejía y que habría funcionado como fachada para legalizar armas y permitir el desplazamiento de miembros de las disidencias en vehículos blindados.

Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI he negado cualquier relación con grupos armados ilegales en Colombia - crédito X

Los procesos que cursan contra Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas, y que sustentaron la petición del gobernador de Antioquia

Según se conoció, parte del material examinado mencionaría la planificación de una empresa de seguridad de fachada, cuyo objetivo sería facilitar la movilidad de los integrantes de las disidencias en vehículos blindados y con armamento de apariencia legal. La medida de suspensión adoptada por la Procuraduría se confirmó el 23 de diciembre de 2025, y con esta determinación preventiva se buscaría proteger la integridad del proceso disciplinario.

Huertas, que se desempeña como Comando de Personal del Ejército (Coper), había sido separado del Ejército durante el gobierno de Iván Duque, pero fue reincorporado al servicio activo por el presidente Gustavo Petro, al que respaldó durante la campaña presidencial de 2022. Tanto Huertas como Mejía enfrentan cuestionamientos por presunta colaboración con estructuras criminales, en particular con uno de los cabecillas de la organización al margen de la ley.

Andrés Julián Rendón ha advertido que la permanencia de Mejía en el Consejo Superior representa un riesgo para la seguridad institucional de la universidad - crédito Universidad Nacional Antioquia - captura de video

Rendón fundamentó su petición de exclusión de Mejía del Consejo Superior de la UdeA en la gravedad de los hechos investigados. “Sus presuntos vínculos con alias Calarcá de Farc, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para NO hacer parte de la máxima instancia académica del Alma Mater de los Antioqueños”, remarcó el mandatario regional, que enfatizó que la transparencia y la ética deben prevalecer en los órganos directivos.

El proceso disciplinario continuará en curso, mientras las autoridades recopilan y analizan nuevos elementos de prueba. Con esta decisión de la Procuraduría, la discusión sobre la idoneidad de los integrantes del Consejo Superior de la UdeA, órgano encargado de tomar decisiones estratégicas para la universidad, ha sido la constante; teniendo en cuenta que en el caso de Mejía es el que vela por los intereses del Gobierno y es la voz de Gustavo Petro en este órgano.