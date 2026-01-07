Colombia

Andrés Julián Rendón pidió la expulsión de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia: “suficiente razón”

El gobernador de Antioquia pidió apartar al funcionario, que ocupa un cargo directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de la máxima instancia del centro de educación superior, debido a los presuntos vínculos con alias Calarcá de las disidencias de las Farc y la suspensión ordenada por las autoridades

Guardar
En un nuevo episodio en
En un nuevo episodio en la confrontación mediática entre ambos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en la salida de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la UdeA - crédito Colprensa - @wilmarmejia/X - Dirección Nacional de Inteligencia

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió el martes 6 de enero de 2026 la salida inmediata de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (UdeA), tras la reciente suspensión de este funcionario por parte de la Procuraduría General de la Nación. El mandatario regional, sin titubeos, se despachó en contra del mencionado personaje, sobre el cual existen ciertas dudas sobre sus actuaciones.

Suficiente razón para que alias Chulo NO haga parte del Consejo Superior de la @UdeA. Sus presuntos vínculos con alias Calarcá de Farc, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para NO hacer parte de la máxima instancia académica del Alma Mater de los Antioqueños”, expresó Rendón en su perfil de X, con el que se despachó en contra de Mejía: que es el representante del Ejecutivo en el referido estamento universitario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La demanda del gobernador surgió después de que la Procuraduría ratificó la suspensión, por un periodo inicial de tres meses, tanto de Mejía como del general del Ejército Juan Miguel Huertas: involucrados en una investigación por presuntos vínculos y suministro de información a integrantes de las disidencias de las Farc. La decisión busca garantizar el correcto desarrollo del proceso disciplinario y evitar la repetición de conductas señaladas por las autoridades.

En este mensaje en X,
En este mensaje en X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo públicos sus señalamientos a Wílmar Mejía, funcionario del DNI que hace parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El Ministerio Público analizó archivos digitales recolectados durante 2024 en operativos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá y su entorno. Entre los elementos incautados figuran computadores, memorias USB y teléfonos móviles, en los que se encontraron comunicaciones internas, correos electrónicos, fotografías y mensajes de chat que involucran directamente a Mejía y a Huertas en supuestas estrategias de acercamiento con miembros de la disidencia.

Esto quedó al descubierto luego de un informe de Noticias Caracol que divulgó documentos atribuidos a “Calarcá”, en los que un colaborador cercano al líder disidente habría sostenido encuentros en Bogotá con el alto oficial para discutir la posible formación de una empresa de seguridad, en una iniciativa en la que participaría Mejía y que habría funcionado como fachada para legalizar armas y permitir el desplazamiento de miembros de las disidencias en vehículos blindados.

Wilmar Mejía, director de Inteligencia
Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI he negado cualquier relación con grupos armados ilegales en Colombia - crédito X

Los procesos que cursan contra Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas, y que sustentaron la petición del gobernador de Antioquia

Según se conoció, parte del material examinado mencionaría la planificación de una empresa de seguridad de fachada, cuyo objetivo sería facilitar la movilidad de los integrantes de las disidencias en vehículos blindados y con armamento de apariencia legal. La medida de suspensión adoptada por la Procuraduría se confirmó el 23 de diciembre de 2025, y con esta determinación preventiva se buscaría proteger la integridad del proceso disciplinario.

Huertas, que se desempeña como Comando de Personal del Ejército (Coper), había sido separado del Ejército durante el gobierno de Iván Duque, pero fue reincorporado al servicio activo por el presidente Gustavo Petro, al que respaldó durante la campaña presidencial de 2022. Tanto Huertas como Mejía enfrentan cuestionamientos por presunta colaboración con estructuras criminales, en particular con uno de los cabecillas de la organización al margen de la ley.

Andrés Julián Rendón ha advertido
Andrés Julián Rendón ha advertido que la permanencia de Mejía en el Consejo Superior representa un riesgo para la seguridad institucional de la universidad - crédito Universidad Nacional Antioquia - captura de video

Rendón fundamentó su petición de exclusión de Mejía del Consejo Superior de la UdeA en la gravedad de los hechos investigados. “Sus presuntos vínculos con alias Calarcá de Farc, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para NO hacer parte de la máxima instancia académica del Alma Mater de los Antioqueños”, remarcó el mandatario regional, que enfatizó que la transparencia y la ética deben prevalecer en los órganos directivos.

El proceso disciplinario continuará en curso, mientras las autoridades recopilan y analizan nuevos elementos de prueba. Con esta decisión de la Procuraduría, la discusión sobre la idoneidad de los integrantes del Consejo Superior de la UdeA, órgano encargado de tomar decisiones estratégicas para la universidad, ha sido la constante; teniendo en cuenta que en el caso de Mejía es el que vela por los intereses del Gobierno y es la voz de Gustavo Petro en este órgano.

Temas Relacionados

Andrés Julián RendónGobernador de AntioquiaWílmar MejíaUniversidad de AntioquiaDNIAlias CalarcáColombia-Noticias

Más Noticias

Andrea Petro revela si apoyaría o no a su papá si EE. UU. interviene militarmente en el país: “Así de sencillo”

La hija del presidente se expresó acerca de las tensas relaciones bilaterales entre Gustavo Petro y Donald Trump, que pusieron a Colombia en el centro de la atención internacional

Andrea Petro revela si apoyaría

Petro siguió retando a Trump y sacó a relucir las “históricas” cifras en su lucha contra el narcotráfico: “Irracionalidad”

El mandatario de los colombianos aseguró que no hay otro presidente en la historia del “país y del mundo” con amplios resultados en la incautación de cocaína

Petro siguió retando a Trump

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

El extremo no se ha presentado a la pretemporada de Atlético Nacional, a pesar de que no se ha oficializado ningún tipo de transferencia

Marino Hinestroza negó estar en

Vicky Dávila acusó a Petro de convocar marchas para iniciar su plan de perpetuarse en el poder: “Ha llamado a la calle de nuevo a los revoltosos”

La candidata presidencial afirmó que a funcionarios y contratistas se les está obligando a protestar

Vicky Dávila acusó a Petro

Consternación en Bogotá por mujer trans de 20 años que fue asesinada a golpes

El asesino tuvo un cómplice con el que se transportó en una motocicleta. Ambos lograron escapar

Consternación en Bogotá por mujer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Informe reveló dramático panorama de

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Koral Costa confirmó su separación

Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

Abuelita cautivó en redes sociales al atreverse a desafiar la montaña rusa más extrema de Colombia

Luisa Fernanda W habló sobre su operación de implantes en los senos y reveló si se arrepentía: “Nunca recomiendo…”

Valentina Taguado se pronunció sobre el final de su programa digital: “Escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos”

Deportes

Marino Hinestroza negó estar en

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: anunció refuerzo campeón de Copa Libertadores

Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas