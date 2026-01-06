Polo Polo aseguró que en el Gobierno Petro “actúan como animales” por haberlo denunciado: “El sentido común debajo de las patas”

Miguel Polo Polo es señalado de respaldar una intervención militar en Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo reaccionó contra el Gobierno nacional tras conocerse la denuncia que interpuso el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su contra por presuntamente avalar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia. El jefe de la cartera interpuso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que tanto legislador como los congresistas Jonathan Ferney Pulido Hernández y Lina María Garrido sean investigados por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.

“En fechas recientes, los denunciados, en su condición de congresistas de la República, realizaron declaraciones públicas a través de redes sociales y otros escenarios de difusión masiva, en las cuales afirmaron la posibilidad de una captura del Presidente de la República, Gustavo Petro, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, así como la eventual intervención o invasión de fuerzas extranjeras en territorio colombiano”, precisó el ministro en la denuncia.

El ministro Antonio Sanguino denunció a Jota Pe Hernández, Lina María Garrido y Miguel Polo Polo - crédito @AntonioSanguino/X

Polo Polo rechazó la denuncia en su contra, calificando a los integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro de animales y de actuar de manera errónea: “Este gobierno tiene el sentido común debajo de las patas… sí, patas, porque actúan como animales”, aseveró el congresista en una publicación en X.

Afirmó que la administración actúa de manera contradictoria al denunciarlo penalmente por solicitarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tome acciones en Colombia, mientras firman decretos para otorgar la libertad a algunos cabecillas de organizaciones criminales con las que ha intentado adelantar diálogos de paz.

El legislador insinuó que el Gobierno colombiano podría tener nexos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que las acciones legales que tomaron en contra de los congresistas tendrían como base esa supuesta complicidad. Esto, teniendo en cuenta que el dictador fue capturado por tropas estadounidenses en un operativo ejecutado por la administración de Donald Trump, que involucró también el bombardeo de bases militares venezolanas.

“¿Cuál es el miedo? ¿Están admitiendo que son cómplices de la narcodictadura de Maduro, que hicieron negocios y hoy la protegen? Mandan mucha cáscara. Como quieran… quiero”, indicó el representante a la Cámara.

El representante Miguel Polo Polo rechazó denuncia penal en su contra - crédito @MiguelPoloP/X

Al igual que Polo Polo, la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, expuso una crítica generalizada hacia la izquierda. Aseguró que seguidores del presidente Gustavo Petro han estado utilizando las redes sociales para “atacarla”.

“Les va a tocar a todos esos candidatos mamertos, petristas y ahora maduristas pagarme por el tráfico digital que están haciendo a costillas mías. Viven de mencionarme, de atacarme y de llorar por mí… lo justo es que me paguen alguito, ¿no?. Los atiendo a todos: de a uno o en gavilla, no duermen pensando en mí!!”, señaló.

La congresista Lina María Garrido hizo una crítica contra la izquierda por cuestionamientos en su contra - crédito @linamariagarri1/X

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también fue denunciada penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, pero en su caso, el accionante fue el secretario de Transparencia de la Presidencia y actual ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga. El funcionario la señaló de haber incurrido en el delito de menoscabo de la integridad nacional por presuntamente incentivar una intervención militar extranjera.

Aseguró que la congresista de derecha adelantó un acto de hostilidad y que, además, sus acercamientos a Estados Unidos para esos fines no están ligados a sus funciones como legisladora.

Cabal condenó las acciones legales instauradas en su contra y advirtió sobre una presunta estrategia de censura por parte del Gobierno nacional en contra de la oposición. “No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial”, aseveró.

La senadora María Fernanda Cabal rechazó la denuncia en su contra por recurrir a Estados Unidos - crédito @MariaFdaCabal/X