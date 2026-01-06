Paloma Valencia y María José Pizarro discutieron por la reciente advertencia de Donald Trump: “Usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo”

Un reciente intercambio entre legisladoras colombianas evidenció posturas opuestas acerca de las palabras del líder estadounidense y sus posibles repercusiones para la estabilidad política de Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

El domingo 4 de enero, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, acusó nuevamente a Gustavo Petro, presidente de Colombia, de mantener vínculos con el narcotráfico. Trump planteó la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses ingresen a Colombia.

En ese contexto, la advertencia del mandatario ha generado una discusión pública entre Paloma Valencia, congresista opositora, y María José Pizarro, legisladora cercana al Gobierno. Ambas intercambiaron posiciones respecto al señalamiento de Trump, dejando en evidencia sus profundas diferencias.

“Usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo”, expresó Valencia en uno de los momentos del intercambio.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, utilizó su perfil en la red social X para pronunciarse luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre Colombia y Gustavo Petro. Pizarro afirmó que ciertos grupos políticos en el país intentan desestabilizar las instituciones, y alertó sobre el impacto que tales maniobras podrían tener para el futuro nacional.

“Si se atenta contra el presidente democráticamente electo por el pueblo colombiano, la responsabilidad recaerá enteramente sobre la derecha apátrida de este país. Congresistas y candidatos que hacen lobby con mentiras para consumar la mayor afrenta contra la soberanía nacional desde nuestra independencia”, afirmó Pizarro.

María José Pizarro cuestionó las recientes declaraciones de Trump sobre el presidente de Colombia - crédito @PizarroMariaJo

Paloma Valencia decidió responder a los comentarios de Pizarro y dio paso a un intenso cruce de argumentos en redes sociales. Valencia cuestionó la postura de la senadora del Pacto Histórico, señalando que, a su juicio, el presidente Gustavo Petro ha provocado tensiones con Estados Unidos a través de declaraciones hostiles y llamadas a la insurrección. Además, criticó que Pizarro atribuya los riesgos institucionales únicamente a sectores de derecha.

“Esto es totalmente ridículo. El presidente llama a la insurrección del ejercito de EEUU en las calles de Nueva York y desde hace más de un año, mensualmente insulta al presidente de ese país con discursos horribles que atropellan los más elementales principios de la diplomacia. Pero desde el punto de vista de @PizarroMariaJo la responsabilidad de lo que ocurra es “de la derecha”(sic)“, respondió Valencia.

Paloma Valencia contestó a mensaje en que María José Pizarro criticaba a la derecha - crédito @PalomaValenciaL

Pizarro no se quedó callada y replicó a las palabras de la candidata presidencial del Centro Democrático, defendiendo la posición del Gobierno y acusando a sectores de oposición de buscar respaldo internacional para desacreditar al presidente Gustavo Petro.

La senadora cercana al Gobierno nacional enfatizó que estas acciones atentan contra la democracia y la soberanía nacional, y advirtió que la sociedad colombiana no tolerará ataques infundados contra su mandatario.

“Mientras UDS aplaudían a Netanyahu y hacían lobby en EEUU para acusar falsamente al Presidente de Colombia, el presidente @petrogustavo denunciaba en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su rechazo al genocidio contra el pueblo palestino. Colombia no les perdonará que hayan jugado con nuestra democracia y soberanía, ni tolerará las infamias contra su presidente. Colombia se respeta! (sic)”, escribió en respuesta la congresista del Pacto Histórico.

María José Pizarro no se quedó callado y contestó de regreso - crédito @PizarroMariaJo

La confrontación continuó cuando Valencia respondió comparando la actitud del presidente Gustavo Petro en política exterior con la de otros líderes latinoamericanos. Valencia destacó que figuras como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric han mantenido posiciones ideológicas similares, pero han privilegiado el respeto diplomático y la preservación de las relaciones internacionales de sus países.

“Lula, Sheinbaum y Boric reiteradamente han tenido posturas ideológicamente tan de izquierda (o más) que @petrogustavo en todos los asuntos internacionales. Pero lo han hecho siempre con la máxima altura diplomática, siempre tendiendo puentes de diálogo. Y jamás poniendo en riesgo las relaciones estratégicas de sus países”, aseveró Valencia en su respuesta.

Paloma Valencia continuó la discusión en redes sociales con Pizarro - crédito @PalomaValenciaL

Finalmente, Paloma Valencia cerró el intercambio remarcando las diferencias profundas que existen entre su perspectiva y la de María José Pizarro. No obstante, subrayó que el debate actual trasciende esas discrepancias ideológicas y se centra en el asunto puntual que generó la discusión.

“@PizarroMariaJo usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo en muchos aspectos de nuestras visiones del mundo. Sin embargo, en esta discusión, el punto no es ese”, contestó la candidata.