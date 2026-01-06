Colombia

Paloma Valencia y María José Pizarro discutieron por la reciente advertencia de Donald Trump: “Usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo”

El señalamiento hecho por el presidente estadounidense hacia Gustavo Petro provocó una confrontación pública entre dos congresistas colombianas, que expresaron sus posturas divergentes sobre el papel de la oposición y la defensa de la institucionalidad

Guardar
Un reciente intercambio entre legisladoras
Un reciente intercambio entre legisladoras colombianas evidenció posturas opuestas acerca de las palabras del líder estadounidense y sus posibles repercusiones para la estabilidad política de Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

El domingo 4 de enero, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, acusó nuevamente a Gustavo Petro, presidente de Colombia, de mantener vínculos con el narcotráfico. Trump planteó la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses ingresen a Colombia.

En ese contexto, la advertencia del mandatario ha generado una discusión pública entre Paloma Valencia, congresista opositora, y María José Pizarro, legisladora cercana al Gobierno. Ambas intercambiaron posiciones respecto al señalamiento de Trump, dejando en evidencia sus profundas diferencias.

“Usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo”, expresó Valencia en uno de los momentos del intercambio.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, utilizó su perfil en la red social X para pronunciarse luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre Colombia y Gustavo Petro. Pizarro afirmó que ciertos grupos políticos en el país intentan desestabilizar las instituciones, y alertó sobre el impacto que tales maniobras podrían tener para el futuro nacional.

“Si se atenta contra el presidente democráticamente electo por el pueblo colombiano, la responsabilidad recaerá enteramente sobre la derecha apátrida de este país. Congresistas y candidatos que hacen lobby con mentiras para consumar la mayor afrenta contra la soberanía nacional desde nuestra independencia”, afirmó Pizarro.

María José Pizarro cuestionó
María José Pizarro cuestionó las recientes declaraciones de Trump sobre el presidente de Colombia - crédito @PizarroMariaJo

Paloma Valencia decidió responder a los comentarios de Pizarro y dio paso a un intenso cruce de argumentos en redes sociales. Valencia cuestionó la postura de la senadora del Pacto Histórico, señalando que, a su juicio, el presidente Gustavo Petro ha provocado tensiones con Estados Unidos a través de declaraciones hostiles y llamadas a la insurrección. Además, criticó que Pizarro atribuya los riesgos institucionales únicamente a sectores de derecha.

“Esto es totalmente ridículo. El presidente llama a la insurrección del ejercito de EEUU en las calles de Nueva York y desde hace más de un año, mensualmente insulta al presidente de ese país con discursos horribles que atropellan los más elementales principios de la diplomacia. Pero desde el punto de vista de @PizarroMariaJo la responsabilidad de lo que ocurra es “de la derecha”(sic)“, respondió Valencia.

Paloma Valencia contestó a mensaje
Paloma Valencia contestó a mensaje en que María José Pizarro criticaba a la derecha - crédito @PalomaValenciaL

Pizarro no se quedó callada y replicó a las palabras de la candidata presidencial del Centro Democrático, defendiendo la posición del Gobierno y acusando a sectores de oposición de buscar respaldo internacional para desacreditar al presidente Gustavo Petro.

La senadora cercana al Gobierno nacional enfatizó que estas acciones atentan contra la democracia y la soberanía nacional, y advirtió que la sociedad colombiana no tolerará ataques infundados contra su mandatario.

“Mientras UDS aplaudían a Netanyahu y hacían lobby en EEUU para acusar falsamente al Presidente de Colombia, el presidente @petrogustavo denunciaba en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su rechazo al genocidio contra el pueblo palestino. Colombia no les perdonará que hayan jugado con nuestra democracia y soberanía, ni tolerará las infamias contra su presidente. Colombia se respeta! (sic)”, escribió en respuesta la congresista del Pacto Histórico.

María José Pizarro no
María José Pizarro no se quedó callado y contestó de regreso - crédito @PizarroMariaJo

La confrontación continuó cuando Valencia respondió comparando la actitud del presidente Gustavo Petro en política exterior con la de otros líderes latinoamericanos. Valencia destacó que figuras como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric han mantenido posiciones ideológicas similares, pero han privilegiado el respeto diplomático y la preservación de las relaciones internacionales de sus países.

“Lula, Sheinbaum y Boric reiteradamente han tenido posturas ideológicamente tan de izquierda (o más) que @petrogustavo en todos los asuntos internacionales. Pero lo han hecho siempre con la máxima altura diplomática, siempre tendiendo puentes de diálogo. Y jamás poniendo en riesgo las relaciones estratégicas de sus países”, aseveró Valencia en su respuesta.

Paloma Valencia continuó la discusión
Paloma Valencia continuó la discusión en redes sociales con Pizarro - crédito @PalomaValenciaL

Finalmente, Paloma Valencia cerró el intercambio remarcando las diferencias profundas que existen entre su perspectiva y la de María José Pizarro. No obstante, subrayó que el debate actual trasciende esas discrepancias ideológicas y se centra en el asunto puntual que generó la discusión.

“@PizarroMariaJo usted y yo estamos diametralmente en desacuerdo en muchos aspectos de nuestras visiones del mundo. Sin embargo, en esta discusión, el punto no es ese”, contestó la candidata.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaMaría José PizarroDonald TrumpGustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

“Siempre creyendo en espejitos”: Gustavo Petro insiste en que el Cartel de los Soles no existe

El jefe de Estado se basó en una publicación internacional para insistir en que el Cartel de los Soles es solo “una etiqueta”

“Siempre creyendo en espejitos”: Gustavo

Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

El colombiano volvió a jugar con el Bayern Múnich, tras el parón de invierno en la Bundesliga del fútbol alemán, esta vez en un partido amistoso jugado en Austria

Luis Díaz celebró doblete de

Ecopetrol encabeza la Bolsa de Valores de Colombia tras registrar fuerte repunte en sus acciones

La petrolera colombiana se consolidó como el activo más negociado del mercado local, con valorizaciones que superaron el 5% en la última jornada

Ecopetrol encabeza la Bolsa de

La chef cucuteña Rubi Cárdenas compartió la receta de su plato, el Maduro encarcelado: “El único delito es lo rico que queda”

Cárdenas retomó un platillo clásico de la costa colombiana para resignificarlo en honor a la coyuntura política que se vive en Venezuela

La chef cucuteña Rubi Cárdenas

Colombia intervino en la sesión extraordinaria de la OEA y pidió intervenir ante advertencias de Trump a Gustavo Petro

El viceministro, Mauricio Jaramillo, advirtió que la crisis podría tener consecuencias humanitarias y pidió una respuesta pacífica y coordinada de los países de América Latina y el Caribe ante la situación

Colombia intervino en la sesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio,

Silvestre Dangond tiene nuevo negocio, y no es en el sector del entretenimiento

Así fue la creación de ‘+57’: Blessd recordó todos los detalles del día de la grabación junto a Feid, J Balvin, Karol G, Ryan Castro y DF

Marcela Reyes defiende a Luisa Fernanda W de Yina Calderón y elogia su trabajo, también se refirió a Melissa Gate y el encuentro que tuvieron en su casa

La escena de la telenovela ‘El Señor de los cielos’ en la que se relacionó el presunto papel de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles: la protagoniza un actor colombiano

La Segura no está contenta con el resultado de una de sus operaciones estéticas: le contó a sus seguidores cómo va su recuperación

Deportes

Luis Díaz celebró doblete de

Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

América de Cali adeuda salarios a sus jugadores: hay molestia por los refuerzos traídos en medio de la crisis económica

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations