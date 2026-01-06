MinTrabajo publica la denuncia penal contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo: este es el documento completo

Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo fueron mencionados en la denuncia penal por publicaciones en redes sociales que ahora serán evaluadas por la justicia. - crédito Colprensa y Senado

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo público en la noche de este lunes el documento completo de la denuncia penal que presentó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina María Garrido, Jonathan Ferney Pulido Hernández (‘Jota Pe’) y Miguel Abraham Polo Polo.

Si bien la existencia de la denuncia ya se conocía desde horas de la mañana, luego de que el propio ministro informará sobre su radicación a través de redes sociales, ya se hizo la publicación íntegra del escrito, en el que se detallan los hechos, los fundamentos jurídicos, las normas penales invocadas y el material probatorio allegado al alto tribunal.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con la divulgación del documento, el MinTrabajo buscó dar transparencia al proceso judicial y permitir que la ciudadanía conozca el alcance real de la denuncia, más allá de versiones fragmentadas o interpretaciones políticas.

Ante quién se presentó la denuncia y qué solicita el ministro

El escrito fue dirigido al magistrado César Augusto Reyes Medina, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, instancia competente para conocer las denuncias penales contra congresistas en ejercicio.

En el documento, Sanguino solicita que la Corte determine si procede la apertura de una investigación formal, tras analizar una serie de publicaciones realizadas por los congresistas entre el 3 y el 5 de enero, en el contexto político generado tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

El ministro aclara que no le corresponde calificar penalmente de manera definitiva las conductas, pero sí poner en conocimiento de la autoridad judicial hechos que, a su juicio, podrían encuadrar en tipos penales previstos en el Código Penal colombiano.

El ministro Antonio Sanguino divulgó el documento completo de la denuncia y defendió la actuación institucional ante la Corte Suprema. - crédito @AntonioSanguino/X

Los delitos invocados en la denuncia penal

Uno de los aspectos centrales del documento es la fundamentación jurídica. En la denuncia, Sanguino señala que las conductas descritas podrían configurar los delitos de:

Menoscabo de la integridad nacional, previsto en el artículo 455 del Código Penal , que sanciona a quien realice actos que comprometan la soberanía, la independencia o la integridad territorial del Estado.

Participación en hostilidades contra la patria, tipificado en el artículo 458 del Código Penal, relacionado con conductas que promuevan o faciliten acciones hostiles contra el país, incluso desde escenarios no armados.

El ministro enfatizó en su mensaje de denuncia que “la libertad de expresión no ampara la traición a la patria”, especialmente cuando las manifestaciones públicas pueden interpretarse como llamados a la intervención extranjera, a la violencia o a la desestabilización institucional.

La Sala Especial de Instrucción deberá decidir si admite la denuncia y si ordena la apertura de una investigación formal. - crédito Colprensa

Las publicaciones de Jota Pe Hernández incluidas como prueba

La denuncia recoge de manera detallada varios mensajes del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocidos públicamente como Jota Pe.

El 3 de enero, publicó en X: “Mi sueño menos grande, ver a Petro capturado y tras las rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”.

Ese mismo día, compartió en Instagram: “Celebra Venezuela, ojalá algún día podamos celebrar nosotros de ver a Gustavo Petro tras las rejas”.

El 4 de enero, difundió un reel con el texto: “A Gustavo Petro le decimos, si lo piensa así, aténgase a las consecuencias, Estados Unidos lo está mirando, ya le dijo Donald Trump cuide su trasero”.

Finalmente, el 5 de enero, publicó un mensaje más extenso en el que hace referencia a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, la situación de Colombia frente a Venezuela y menciones a grupos armados ilegales, lo cual, según el ministro, amerita una valoración judicial integral.

Los mensajes de Lina María Garrido citados en el documento

En cuanto a la representante Lina María Garrido, el documento incorpora publicaciones realizadas en X el 3 y 4 de enero.

El primer mensaje señala: “#Justicia. Esto apenas empieza. Muy pronto una foto así también será tomada para los amigos del régimen que hoy están destruyendo a #Colombia. Están advertidos”.

Posteriormente, escribió: “Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”.

Para el denunciante, estas expresiones deben ser analizadas en su contexto, especialmente en lo relacionado con eventuales llamados a actores extranjeros.

Los post de Miguel Polo Polo bajo análisis

Respecto al representante Miguel Abraham Polo Polo, el documento menciona un mensaje publicado el 3 de enero: “El siguiente eres tú @petrogustavo”.

Así como otro trino en el que afirmó: “El sueño de 50 millones de colombianos”.

Según el ministro, estas publicaciones no pueden evaluarse de forma aislada, sino dentro del contexto político y de seguridad que rodeó su emisión.

“No es una opinión política”: la posición oficial del MinTrabajo

En su mensaje público, Antonio Sanguino sostuvo que “llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política”, y recalcó que ese tipo de conductas puede tener consecuencias penales, independientemente del cargo o la filiación política de quien las emita.

El ministro insistió en que la denuncia no busca censurar, sino activar los mecanismos institucionales previstos por la ley.

Qué sigue ahora en la Corte Suprema

Corresponderá ahora a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidir si admite la denuncia, y en caso afirmativo, si ordena la práctica de pruebas y la apertura formal de investigación contra los congresistas señalados.