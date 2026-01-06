Colombia

Mafe Cabal reaccionó a denuncia en su contra por “incentivar” una intervención de EE. UU.: “No existe el delito de opinión”

La congresista fue denunciada por el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, por el delito de menoscabo de la integridad nacional

Guardar
La congresista aseguró que el Gobierno busca silenciar a la oposición - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Algunos congresistas de partidos de la oposición fueron denunciados penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por haber recurrido a Estamos Unidos tratando de “incentivar” una intervención militar de su parte en Colombia. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, que también funge como secretario de Transparencia de la Presidencia, fue el responsable de denunciar a los legisladores y de dar a conocer sus acciones ante la opinión pública.

“Denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la Representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el presunto delito de Menoscabo de la Integridad Nacional”, precisó el funcionario en su cuenta de X.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que las críticas y propuestas al Gobierno no pueden ser tomadas como delitos - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Aseguró que las acciones de los legisladores constituyen hechos de hostilidad que, además, no tiene ningún nexo con sus funciones en el Congreso, por lo que “rompe la inviolabilidad parlamentaria”. Por eso, advirtió que la autodeterminación de un país no es objeto de negociación y que la investidura congresional no debe ser tomada como una facultad para avalar las injerencias extranjeras.

El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, señaló.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia,
Andrés Idárraga, ministro de Justicia, indicó que la investidura que otorga el Congreso no es una “licencia” para, según él, legitimar operativos militares extranjeros - crédito @Aidarragaf/X

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, rechazando de facto la denuncia interpuesta por el ministro encargado. De acuerdo con la congresista, la acción legal respondería a un intento del Gobierno de perjudicar a los políticos que expresan su opinión recurriendo a la censura. Sin embargo, aclaró que las leyes no penalizan la libertad de opinión.

“No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial”, indicó la senadora en su cuenta de X.

Afirmó que el sustentar la denuncia en el artículo 455 del Código Penal (Menoscabo de la integridad nacional) representa una amenaza directa a la libertad de expresión de la que gozan todas las personas, incluyendo los congresistas, y a la democracia. En ese sentido, indicó que las declaraciones de la oposición no deben ser tomadas como un crimen.

“Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno actual puede ser tratada como un delito. Hoy somos tres congresistas. Mañana, cualquiera que alce la voz”, aseguró la legisladora de derecha.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal rechazó la denuncia en su contra por recurrir a Estados Unidos - crédito @MariaFdaCabal/X

Otra denuncia contra tres congresistas por respaldar una intervención militar

Al igual que Idárraga, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, denunció penalmente a tres congresistas por haber respaldado una posible intervención o invasión de Colombia por parte del Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, así como la eventual captura del presidente Gustavo Petro.

La denuncia surgió días después de que la administración norteamericana bombardeara bases militares de Venezuela y capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan un proceso penal por delitos relacionados con el narcotráfico. Ese escenario no es ajeno a Colombia, toda vez que Trump advirtió que podría tomar acciones armadas en el territorio, con el fin de combatir el tráfico de estupefacientes.

Así las cosas, el jefe de la cartera denunció a Lina María Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández, por hacer declaraciones a través de sus redes sociales y en otros espacios, en los que avalarían una intervención estadounidense. El ministro solicitó que se les investigue por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.

Antonio Sanguino compartió su denuncia
Antonio Sanguino compartió su denuncia en redes sociales - crédito @AntonioSanguino

“¡La patria no se vende!”, aseveró Antonio Sanguino en su cuenta de X.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalDenunciaEstados UnidosIntervenciónAndrés IdárragaDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

El conjunto del atacante colombiano juega en su casa para conseguir la clasificación a la definición del que sería su primer título desde su llegada al club

EN VIVO Sporting de Lisboa

Cuota alimentaria en Colombia en 2026: qué incluye y cómo calcular el valor por hijo

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 redefine el cálculo de la cuota alimentaria, un derecho fundamental que garantiza el bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en el país

Cuota alimentaria en Colombia en

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar, había confirmado que Nicolás Maduro tenía negocios con narcos y grupos armados

El antioqueño indicó en repetidas ocasiones que el dictador venezolano tenía injerencia en el envío de narcóticos en la región

‘Popeye’, sicario de Pablo Escobar,

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Qué ver esta noche en

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

La asombrosa travesía de un perro por el aire divide a TikTok y revela un método rural desconocido para muchos

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo: compite con la pareja de Marc Anthony

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jefferson Lerma se perderá partidos con Crystal Palace por contusión cerebral: estas serán los duelos que se perderá el volante

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Marino Hinestroza no se presentó al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional: presiona para ir al fútbol internacional