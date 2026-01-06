Colombia

La Alcaldía de Bogotá fortaleció el Centro de Atención a Migrantes Venezolanos a causa de la intervención que realizó Estados Unidos al vecino país

La atención a los recién llegados implica una operación compleja, pensada para cubrir las necesidades esenciales desde el primer momento

Frente a la pregunta sobre
Frente a la pregunta sobre la posibilidad de regresar a su país, los migrantes reconocen que el panorama sigue siendo incierto y que el proceso político abierto en Venezuela plantea más interrogantes que respuestas inmediatas - crédito Colprensa

La captura del exmandatario Nicolás Maduro en Venezuela ha desencadenado una ola de incertidumbre y esperanza entre los migrantes venezolanos en Bogotá, que hoy encuentran en los centros de atención de la capital colombiana un soporte clave frente a la actual crisis.

La administración de Bogotá ha reforzado su infraestructura social con el fin de responder tanto a la contingencia como a la llegada de nuevos desplazados, según el informe entregado por Noticias Caracol.

Frente a la pregunta sobre la posibilidad de regresar a su país, los migrantes reconocen que el panorama sigue siendo incierto y que el proceso político abierto en Venezuela plantea más interrogantes que respuestas inmediatas.

Andrea Briceño, beneficiaria de los servicios en Bogotá, explicó al medio de comunicación cuáles serían unas de las condiciones para poder regresar a su país.

“La situación es de expectativa. Nosotros estamos llenos de expectativas, de ilusiones, el corazón no nos cabe de la felicidad, pero ciertamente debemos esperar que este proceso sea una transición tranquila, y a futuro poder decir que podamos volver a casa sí”.

La administración de Bogotá ha
La administración de Bogotá ha reforzado su infraestructura social con el fin de responder tanto a la contingencia como a la llegada de nuevos desplazado - crédito @integracionbta/X

El sentimiento de gratitud hacia Colombia es recurrente entre quienes han encontrado refugio en la ciudad. Una beneficiaria, atendida en el mismo centro, subrayó a Noticias Caracol: “Nuestra ilusión y nuestro sueño es volver a nuestra casa, volver a nuestro país, pero siempre estando agradecida de este país hermano que nos ha dado la mano en todo, en todo. Yo desde que llegué acá, en cuanto a lo que es la documentación, atención, salud, atención alimentaria, atención, educación, en todos los aspectos, las personas acá han sido muy dadas, muy serviciales y de verdad que están a la mano con nosotros los migrantes venezolanos”.

Las autoridades de Bogotá han reconocido la magnitud del desafío. Roberto Angulo, secretario de integración social, sostuvo al medio de comunicación que ampliaron su cobertura para que más extranjeros puedan acceder a los beneficios que entregan.

“Flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años. Ya sabemos hacer esta atención diferencial. Ya los hemos tenido en las transferencias monetarias. Hemos creado la estrategia de paga diarios en donde el 42 % son migrantes y la gran mayoría de Venezuela (...). Toda esa oferta, esa oferta se flexibiliza. Ya hemos atendido 87 mil migrantes en 2025”.

Venezolanos en Colombia recibirán ayudas
Venezolanos en Colombia recibirán ayudas de la administración en Bogotá - crédito @integracionbta/X

La atención a los recién llegados implica una operación compleja, pensada para cubrir las necesidades esenciales desde el primer momento.

Lindsey Benítez, directora de la oficina de apoyo a migrantes, relató a Noticias Caracol: “Hoy tenemos una actividad muy importante y es que estamos con el ropero solidario y entregando ayudas humanitarias a la población migrante que así lo requiere. Aquí en el Centro de Atención al Migrante realizamos varias actividades, entre ellas, la primera es la recepción y acogida con la población cuando llega, hacemos una caracterización del grupo familiar para identificar cuáles son las necesidades que se requieren y activar las rutas de atención”.

Pese a la tensión en Venezuela, el flujo de entradas recientes no ha experimentado alteraciones sustanciales. Benítez precisó a Noticias Caracol: “Hemos tenido el rango habitual de atención que se ha tenido durante... mensualmente, durante el último año”.

Hospedaje social en Bogotá beneficiará
Hospedaje social en Bogotá beneficiará a 120 persoans - crédito Secretaría de Integración Social

Las autoridades de la capital del país han adaptado y ampliado los servicios de apoyo para responder a las necesidades de esta población, manteniendo una atención constante a los recién llegados y reforzando su compromiso frente a la situación migratoria que se ha consolidado con el paso de los años en varios puntos del territorio nacional, esto, a causa del régimen que se instauró en el vecino país por años.

María Fernanda Cabal le respondió

Caída de Maduro en Venezuela

Ministerio de Salud defendió el

Inpec decidió remover del puesto

EN VIVO - Mercado de
Dany Hoyos, conocido como Suso

EN VIVO - Mercado de

