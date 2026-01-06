Colombia

Jota Pe Hernández exige investigar la campaña de Petro y plantea extradición: “No lo van a dejar pagando acá en Colombia”

El legislador ratificó su postura frente a la denuncia penal del Gobierno y defendió las declaraciones en las que pide a Washington investigar la supuesta financiación ilícita de la campaña del presidente

Guardar
Jota Pe Hernández enfrenta denuncia
Jota Pe Hernández enfrenta denuncia penal del Gobierno colombiano por presunta solicitud de intervención militar de Estados Unidos en Colombia- crédito Jesús Aveles/Infobae

Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, se convirtió en el centro del debate nacional tras sus declaraciones sobre la denuncia penal que enfrenta por parte del Gobierno colombiano.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, y el Ministerio de Justicia en cabeza de Andrés Idárraga, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia formal contra Hernández y otros congresistas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los acusan de presuntamente promover una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, bajo los delitos de menoscabo a la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, de acuerdo con el artículo 455 y 458 del Código Penal.

En diálogo con W Radio, Jota Pe Hernández sostuvo: “Este sí que es un Happy New Year, como dice Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos, sino también para los colombianos, porque después de su captura, aquí se va a venir una oleada de capturas de todos los que han sido cómplices del régimen”.

El congresista se refirió así a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea investigado y eventualmente procesado por la justicia estadounidense.

Solicitud formal al gobierno de Estados Unidos

El senador solicita oficialmente al
El senador solicita oficialmente al gobierno de Estados Unidos investigar posibles vínculos entre Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae

El senador amplió su postura durante la entrevista, reiterando que el Gobierno de Estados Unidos debe investigar a fondo si Gustavo Petro mantiene alguna relación o complicidad con el régimen de Nicolás Maduro.

En la emisora citada, Hernández confirmó que envió un oficio al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitando una investigación exhaustiva sobre la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Petro en 2022.

De acuerdo con el congresista, existen indicios de que recursos provenientes del régimen venezolano y de actividades vinculadas al narcotráfico y grupos armados ilegales habrían ingresado a la campaña.

Entre los elementos que motivaron la petición figuran los audios divulgados en 2023 del ministro del Interior, Armando Benedetti, que afirmó haber conseguido cerca de $15.000 millones para la campaña, dinero que, según Hernández, no fue reportado ante las autoridades electorales.

Declaraciones directas y tono polémico

En la entrevista, W Radio interrogó al senador sobre el tono utilizado en sus trinos, en los que se refirió al presidente Petro con términos como “despreciable” y le pidió “mantener sus calzoncillos limpios”.

El congresista señala presuntos aportes
El congresista señala presuntos aportes ilícitos del régimen venezolano y grupos armados ilegales a la campaña de Gustavo Petro - crédito @SenadoGovCo/X

Hernández respondió: “Para nada y vuelvo y le reafirmo que mantenga sus calzoncillos limpios porque el primer mandatario de los Estados Unidos ha dicho que tiene los ojos puestos sobre Gustavo Petro”. El congresista defendió la contundencia de su lenguaje, señalando que el contexto político requiere claridad y firmeza.

Jota Pe Hernández insistió en que, si se comprueba la existencia de una red de complicidad entre el gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela, el presidente Petro debería responder ante las autoridades de Estados Unidos.

“No crean ustedes que si Gustavo Petro aparece culpable de ser cómplice del narcotráfico y del régimen dictatorial de Venezuela entonces lo van a dejar pagando acá en Colombia”, afirmó.

Fundamentos de la denuncia y contexto internacional

El oficio enviado por Jota Pe Hernández al Gobierno estadounidense solicita la cooperación para rastrear los fondos que, según su denuncia, podrían estar ligados a redes de narcotráfico y grupos armados ilegales.

Como uno de los principales soportes de su pedido, Hernández citó los audios de Benedetti y también informes del propio Gobierno estadounidense sobre la relación del régimen venezolano con estructuras armadas en Colombia.

El senador recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos emitió sanciones recientes relacionadas con actividades ilícitas del régimen de Maduro, lo que, en su opinión, refuerza la gravedad de las sospechas sobre presuntos vínculos entre Caracas y Bogotá.

Hernández envía un oficio a
Hernández envía un oficio a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, pidiendo rastrear fondos de la campaña presidencial de Petro de 2022 - crédito @JotaPeHernandez

Respuesta del gobierno y reacción oficial

La denuncia presentada por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia encargado ante la Corte Suprema de Justicia acusa a Hernández y otros parlamentarios de atentar contra la integridad nacional al solicitar una posible intervención extranjera.

El gobierno sostiene que los señalamientos y solicitudes de investigación a Washington sobre un presidente en ejercicio pueden constituir delitos graves en el marco legal colombiano.

Pese a la denuncia en su contra, el senador Hernández reiteró que no piensa retractarse y seguirá pidiendo a las autoridades estadounidenses que investiguen el origen de los fondos de la campaña de Gustavo Petro.

“Yo me reafirmo en que el Gobierno de los Estados Unidos tiene que investigar a fondo si Gustavo Petro tiene alguna relación y complicidad con el régimen de Nicolás Maduro”, insistió.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezGustavo PetroNicolás MaduroEstados UnidosNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Aunque el delantero colombiano abrió el marcador, el equipo de la capital de Portugal perdió en semifinales con dos anotaciones en el tiempo de reposición

Luis Javier Suárez se quedó

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a

En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, que señaló el papel de la ministra Villavicencio tras sus declaraciones sobre la defensa de la soberanía de Colombia

En medio de la tensión

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

El expresidente del Congreso, que pese a su salida del órgano legislativo no ha cesado en su labor de oposición al actual Gobierno, hizo un paralelo entre el accionar del jefe de Estado con el exdictador venezolano, capturado por tropas de los Estados Unidos en Caracas

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

El creador de contenido y streamer antioqueño aprovechó su plataforma para rechazar, entre risas, una posible intervención estadounidense en el país que lo vio nacer

WestCol reaccionó a la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

WestCol reaccionó a la posibilidad

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor