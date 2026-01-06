Jota Pe Hernández exige investigar la campaña de Petro y plantea extradición: “No lo van a dejar pagando acá en Colombia”

Jota Pe Hernández enfrenta denuncia penal del Gobierno colombiano por presunta solicitud de intervención militar de Estados Unidos en Colombia- crédito Jesús Aveles/Infobae

Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, se convirtió en el centro del debate nacional tras sus declaraciones sobre la denuncia penal que enfrenta por parte del Gobierno colombiano.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, y el Ministerio de Justicia en cabeza de Andrés Idárraga, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia formal contra Hernández y otros congresistas.

Los acusan de presuntamente promover una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, bajo los delitos de menoscabo a la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, de acuerdo con el artículo 455 y 458 del Código Penal.

En diálogo con W Radio, Jota Pe Hernández sostuvo: “Este sí que es un Happy New Year, como dice Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos, sino también para los colombianos, porque después de su captura, aquí se va a venir una oleada de capturas de todos los que han sido cómplices del régimen”.

El congresista se refirió así a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea investigado y eventualmente procesado por la justicia estadounidense.

Solicitud formal al gobierno de Estados Unidos

El senador solicita oficialmente al gobierno de Estados Unidos investigar posibles vínculos entre Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae

El senador amplió su postura durante la entrevista, reiterando que el Gobierno de Estados Unidos debe investigar a fondo si Gustavo Petro mantiene alguna relación o complicidad con el régimen de Nicolás Maduro.

En la emisora citada, Hernández confirmó que envió un oficio al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitando una investigación exhaustiva sobre la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Petro en 2022.

De acuerdo con el congresista, existen indicios de que recursos provenientes del régimen venezolano y de actividades vinculadas al narcotráfico y grupos armados ilegales habrían ingresado a la campaña.

Entre los elementos que motivaron la petición figuran los audios divulgados en 2023 del ministro del Interior, Armando Benedetti, que afirmó haber conseguido cerca de $15.000 millones para la campaña, dinero que, según Hernández, no fue reportado ante las autoridades electorales.

Declaraciones directas y tono polémico

En la entrevista, W Radio interrogó al senador sobre el tono utilizado en sus trinos, en los que se refirió al presidente Petro con términos como “despreciable” y le pidió “mantener sus calzoncillos limpios”.

El congresista señala presuntos aportes ilícitos del régimen venezolano y grupos armados ilegales a la campaña de Gustavo Petro - crédito @SenadoGovCo/X

Hernández respondió: “Para nada y vuelvo y le reafirmo que mantenga sus calzoncillos limpios porque el primer mandatario de los Estados Unidos ha dicho que tiene los ojos puestos sobre Gustavo Petro”. El congresista defendió la contundencia de su lenguaje, señalando que el contexto político requiere claridad y firmeza.

Jota Pe Hernández insistió en que, si se comprueba la existencia de una red de complicidad entre el gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela, el presidente Petro debería responder ante las autoridades de Estados Unidos.

“No crean ustedes que si Gustavo Petro aparece culpable de ser cómplice del narcotráfico y del régimen dictatorial de Venezuela entonces lo van a dejar pagando acá en Colombia”, afirmó.

Fundamentos de la denuncia y contexto internacional

El oficio enviado por Jota Pe Hernández al Gobierno estadounidense solicita la cooperación para rastrear los fondos que, según su denuncia, podrían estar ligados a redes de narcotráfico y grupos armados ilegales.

Como uno de los principales soportes de su pedido, Hernández citó los audios de Benedetti y también informes del propio Gobierno estadounidense sobre la relación del régimen venezolano con estructuras armadas en Colombia.

El senador recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos emitió sanciones recientes relacionadas con actividades ilícitas del régimen de Maduro, lo que, en su opinión, refuerza la gravedad de las sospechas sobre presuntos vínculos entre Caracas y Bogotá.

Hernández envía un oficio a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, pidiendo rastrear fondos de la campaña presidencial de Petro de 2022 - crédito @JotaPeHernandez

Respuesta del gobierno y reacción oficial

La denuncia presentada por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia encargado ante la Corte Suprema de Justicia acusa a Hernández y otros parlamentarios de atentar contra la integridad nacional al solicitar una posible intervención extranjera.

El gobierno sostiene que los señalamientos y solicitudes de investigación a Washington sobre un presidente en ejercicio pueden constituir delitos graves en el marco legal colombiano.

Pese a la denuncia en su contra, el senador Hernández reiteró que no piensa retractarse y seguirá pidiendo a las autoridades estadounidenses que investiguen el origen de los fondos de la campaña de Gustavo Petro.

“Yo me reafirmo en que el Gobierno de los Estados Unidos tiene que investigar a fondo si Gustavo Petro tiene alguna relación y complicidad con el régimen de Nicolás Maduro”, insistió.