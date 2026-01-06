Colombia

James Rodrígues estaría pasando una temporada en Cartagena: una foto en sus redes lo delató

El futbolista compartió con sus seguidores una imagen que despertó para muchos curiosidad y otros envidia del paisaje que disfruta durante el inicio de año

Guardar
James estaría de paso en
James estaría de paso en Cartagena disfrutando de su receso en el fútbol - crédito FCF

Una imagen compartida en la cuenta de Instagram de James Rodríguez ha puesto el foco en la ciudad de Cartagena, ya que el futbolista publicó una fotografía donde se aprecia una playa que, de acuerdo con la etiqueta de ubicación, corresponde a Cala Mambo, una isla privada en las Islas del Rosario.

Este detalle ha alimentado las conjeturas sobre la presencia del mediocampista en la ciudad durante el periodo vacacional, aunque el propio jugador no ha confirmado de manera explícita su estancia en la zona.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El futbolista estaría pasando una
El futbolista estaría pasando una corta estancia en Cartagena de vacaciones - crédito @jamesrodriguez10/IG

La posibilidad de que la fotografía haya sido tomada en una fecha anterior y publicada recientemente con motivos netamente publicitarios, no ha frenado las especulaciones acerca de sus actividades en el Caribe colombiano, ni sobre la compañía de su familia en estos días.

Mientras tanto, el futuro profesional de James Rodríguez permanece sin definirse en estos primeros días de 2026. Pese a las expectativas previas, el cierre de 2025 no trajo consigo un acuerdo para continuar su carrera, manteniéndose la incertidumbre sobre su próximo destino futbolístico.

Durante el año anterior, su paso por el León de México concluyó sin renovación contractual, debido a factores tanto deportivos como económicos, dejándole como agente libre en el mercado internacional.

El colombiano está a la
El colombiano está a la espera de que se conozca oficialmente cuál será su nuevo equipo - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto a posibles movimientos, la opción de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos figura como la más concreta para que James Rodríguez relance su trayectoria de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista, que ostenta el número 10 en la Selección Colombia, aspira a llegar a la cita mundialista con continuidad y protagonismo, factores que podrían pesar en la elección de su próximo club.

Entre los equipos que han mostrado interés, el Columbus Crew aparece como la alternativa más sólida para fichar al futbolista colombiano.

De acuerdo con información del periodista turco Ekrem Konur, la entidad estadounidense estaría mejor posicionada que otros clubes para avanzar en una negociación concreta por el mediocampista cucuteño.

James Rodríguez se perfila como
James Rodríguez se perfila como uno de los titulares para la "Tricolor" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La expectativa sobre la decisión final de James Rodríguez sigue creciendo tanto entre los aficionados, a la espera de una confirmación sobre su destino profesional y su posible presencia en las calles y playas de Cartagena.

Las reacciones a su publicación de parte de algunos seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos no dudaron en mencionar la envidia que provoca el paradisiaco lugar en el que se encuentra por estos días.

Además, llamó la atención con unas fotografías en una pequeña cascada en el campo colombiano, dejando clara su cercanía con el país.

Esto ganaría en su nuevo equipo

El mediocampista, de 33 años, busca asegurar continuidad y ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, donde Colombia participará. Según trascendió, el futuro de James estaría en el fútbol estadounidense, específicamente en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

El club apunta a reforzarse con figuras de peso, y la trayectoria internacional del colombiano, con pasos por el Real Madrid y Bayern Múnich, resulta clave para la negociación.

El cucuteño estuvo acompañado de
El cucuteño estuvo acompañado de su hija Salomé durante el fin de año - crédito @jamesrodriguez10/IG

El periodista Ekrem Konur informó que León no renovó el contrato de James debido a su salario y rendimiento. El Columbus Crew sería la opción más fuerte, mientras que conversaciones con otros clubes, como Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios, no prosperaron.

El fichaje implicaría un salario anual cercano a los USD 5 millones, cifra que lo convertiría en el mejor pagado de su nuevo equipo y uno de los más altos en la liga. Actualmente, Diego Rossi es el jugador mejor remunerado del Columbus Crew, con poco más de USD 3 millones por temporada.

Temas Relacionados

James RodríguezVacaciones James RodríguezSelección ColombiaFutbolistas colombianosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las identidadesy nuevos detalles de los 5 policías secuestrados en el Catatumbo

El operativo militar y judicial para hallarlos pone a la región fronteriza en tensión mientras se extienden los llamados a la comunidad para obtener pistas

Estas son las identidadesy nuevos

“Muchos hogares se bajaron del bus de la vivienda”: llamado de Camacol por efectos en el sector en Colombia

El presidente de Camacol expuso el balance del sector vivienda al cierre del año y señaló que, por efectos de decisiones oficiales, miles de hogares desistieron de adquirir vivienda, según cifras presentadas por el gremio constructor

“Muchos hogares se bajaron del

Gregorio Eljach rechazó el ataque a la policía en Cartagena del Chairá, Caquetá: “Hacemos un llamado a respetar las instituciones”

El atentado ocurrió el 5 de enero de 2026 cuando los uniformados se encontraban haciendo controles de rutina

Gregorio Eljach rechazó el ataque

Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos los fuertes vientos en Bello y aterrizaron de emergencia

La repentina aparición de precipitaciones y descargas eléctricas llevó al aterrizaje de forma improvisada, bajo supervisión de los servicios de rescate

Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para vender alimentos a Venezuela sin cobro durante el primer año

El precandidato presidencial planteó que el Estado financie directamente a los productores nacionales para garantizar el abastecimiento de bienes básicos en el país vecino, con el objetivo de apoyar la estabilización económica, proteger al sector exportador y promover una estrategia de cooperación regional

Mauricio Cárdenas propone el “Plan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos, conocido como Suso

Dany Hoyos, conocido como Suso el paspi, reveló que ya había pensado en dejar el personaje provocándole inseguridades

Mariana Zapata es la nueva habitante confirmada por el Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Lo prometido es deuda”

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez sorprendieron a fanática en la Feria de Manizales por su cumpleaños: el regalo y el premio que le dieron

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Ryan Reynolds, dueño del Internacional de Bogotá, ya tiene la camiseta del nuevo equipo del FPC: su reacción se hizo viral

Así fueron los goles de Colombia en la victoria contra Países Bajos en la fecha 2 de la Kings World Cup Nations

La meta de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en la Copa del Mundo: “Ojalá podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día”

Alexis Zapata, jugador de Santa Fe, niega responsabilidad en incendio causado por globo pirotécnico en Itagüí