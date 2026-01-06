James Rodrígues estaría pasando una temporada en Cartagena: una foto en sus redes lo delató

James estaría de paso en Cartagena disfrutando de su receso en el fútbol - crédito FCF

Una imagen compartida en la cuenta de Instagram de James Rodríguez ha puesto el foco en la ciudad de Cartagena, ya que el futbolista publicó una fotografía donde se aprecia una playa que, de acuerdo con la etiqueta de ubicación, corresponde a Cala Mambo, una isla privada en las Islas del Rosario.

Este detalle ha alimentado las conjeturas sobre la presencia del mediocampista en la ciudad durante el periodo vacacional, aunque el propio jugador no ha confirmado de manera explícita su estancia en la zona.

El futbolista estaría pasando una corta estancia en Cartagena de vacaciones - crédito @jamesrodriguez10/IG

La posibilidad de que la fotografía haya sido tomada en una fecha anterior y publicada recientemente con motivos netamente publicitarios, no ha frenado las especulaciones acerca de sus actividades en el Caribe colombiano, ni sobre la compañía de su familia en estos días.

Mientras tanto, el futuro profesional de James Rodríguez permanece sin definirse en estos primeros días de 2026. Pese a las expectativas previas, el cierre de 2025 no trajo consigo un acuerdo para continuar su carrera, manteniéndose la incertidumbre sobre su próximo destino futbolístico.

Durante el año anterior, su paso por el León de México concluyó sin renovación contractual, debido a factores tanto deportivos como económicos, dejándole como agente libre en el mercado internacional.

El colombiano está a la espera de que se conozca oficialmente cuál será su nuevo equipo - crédito Luisa González/Reuters

En cuanto a posibles movimientos, la opción de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos figura como la más concreta para que James Rodríguez relance su trayectoria de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista, que ostenta el número 10 en la Selección Colombia, aspira a llegar a la cita mundialista con continuidad y protagonismo, factores que podrían pesar en la elección de su próximo club.

Entre los equipos que han mostrado interés, el Columbus Crew aparece como la alternativa más sólida para fichar al futbolista colombiano.

De acuerdo con información del periodista turco Ekrem Konur, la entidad estadounidense estaría mejor posicionada que otros clubes para avanzar en una negociación concreta por el mediocampista cucuteño.

James Rodríguez se perfila como uno de los titulares para la "Tricolor" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La expectativa sobre la decisión final de James Rodríguez sigue creciendo tanto entre los aficionados, a la espera de una confirmación sobre su destino profesional y su posible presencia en las calles y playas de Cartagena.

Las reacciones a su publicación de parte de algunos seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos no dudaron en mencionar la envidia que provoca el paradisiaco lugar en el que se encuentra por estos días.

Además, llamó la atención con unas fotografías en una pequeña cascada en el campo colombiano, dejando clara su cercanía con el país.

Esto ganaría en su nuevo equipo

El mediocampista, de 33 años, busca asegurar continuidad y ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, donde Colombia participará. Según trascendió, el futuro de James estaría en el fútbol estadounidense, específicamente en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

El club apunta a reforzarse con figuras de peso, y la trayectoria internacional del colombiano, con pasos por el Real Madrid y Bayern Múnich, resulta clave para la negociación.

El cucuteño estuvo acompañado de su hija Salomé durante el fin de año - crédito @jamesrodriguez10/IG

El periodista Ekrem Konur informó que León no renovó el contrato de James debido a su salario y rendimiento. El Columbus Crew sería la opción más fuerte, mientras que conversaciones con otros clubes, como Pumas, Cruz Azul, São Paulo y Millonarios, no prosperaron.

El fichaje implicaría un salario anual cercano a los USD 5 millones, cifra que lo convertiría en el mejor pagado de su nuevo equipo y uno de los más altos en la liga. Actualmente, Diego Rossi es el jugador mejor remunerado del Columbus Crew, con poco más de USD 3 millones por temporada.