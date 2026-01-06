En 2025 Antioquia registró 40 asesinatos de la fuerza pública, la cifra más alta en 12 años

Precaución - No pasar | Colprensa

El balance de seguridad de Antioquia correspondiente a 2025 dejó cifras que mantienen la atención de las autoridades departamentales al iniciar 2026.

El departamento registró el asesinato de 40 integrantes de la fuerza pública, el número más alto reportado en los últimos 12 años, en un contexto marcado por múltiples expresiones de violencia y presencia de estructuras armadas ilegales, de acuerdo con el reporte difundido por el Blu Radio.

Las cifras oficiales indican que durante todo el año se contabilizaron 1.664 homicidios en el territorio antioqueño.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque este número representa 20 casos menos frente a los registros de 2024, las autoridades señalaron que la magnitud del fenómeno sigue siendo objeto de seguimiento, especialmente por la proporción de hechos asociados a conflictos interpersonales y expresiones de intolerancia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, explicó que una parte significativa de los homicidios estuvo relacionada con disputas cotidianas. La Policía recibió reportes de aproximadamente 9.800 casos de lesiones personales, muchos de ellos vinculados a riñas, situaciones de intolerancia y conflictos que escalaron en hechos violentos, según el balance presentado por el funcionario.

Uno de los aspectos que concentró mayor atención institucional fue el incremento de los homicidios contra policías y militares. Las cifras comparativas muestran que en 2024 se reportaron 22 casos, mientras que en 2025 el número ascendió a 44 hechos, lo que implica una duplicación de los ataques letales contra integrantes de la fuerza pública en el departamento.

Martínez señaló que este comportamiento estaría asociado a varios factores presentes en el territorio. “El incremento de los grupos armados ilegales en el territorio. También se debe esto a los planes pistola que el año pasado ustedes fueron testigos, fueron decretados por estos grupos armados ilegales, los paros armados y los ceses unilaterales”, indicó el secretario de Seguridad, al referirse a las dinámicas que incidieron en el aumento de los ataques.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

La presencia y expansión de estructuras armadas ilegales en distintas subregiones de Antioquia fue identificada como un elemento transversal en el análisis de seguridad. Las autoridades han advertido que estos grupos han mantenido acciones orientadas a afectar tanto a la población civil como a la institucionalidad, incluyendo ataques directos contra miembros de la fuerza pública.

El reporte también dio cuenta de 11 masacres registradas durante 2025, hechos que dejaron 41 personas asesinadas. Estos eventos ocurrieron en municipios como Yarumal, Andes, Urrao, Amalfi, San Pedro de los Milagros y Cáceres, localidades en las que las autoridades desplegaron operativos de investigación y control tras los episodios de violencia múltiple.

Las masacres representaron uno de los indicadores más sensibles del panorama de seguridad, por el impacto que generan en las comunidades y por las dinámicas criminales que suelen estar asociadas a este tipo de hechos. Las investigaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales, mientras los organismos de seguridad reforzaron su presencia en las zonas afectadas.

En el balance anual también se incluyó el comportamiento de los delitos relacionados con violencia de género, una problemática que mostró cifras relevantes entre finales de 2025 e inicios de 2026. Las autoridades reportaron 108 mujeres asesinadas en los últimos 12 meses en Antioquia, un dato que forma parte de los registros consolidados por las entidades competentes.

Dentro de ese total, al menos ocho casos fueron tipificados como feminicidios, lo que implicó su abordaje bajo este delito específico por parte de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades señalaron que estos procesos continúan en etapa de investigación para el esclarecimiento de responsabilidades y circunstancias.

El seguimiento a los indicadores de homicidio, masacres, ataques a la fuerza pública y violencia contra las mujeres hace parte de las prioridades establecidas por las autoridades departamentales al comenzar 2026, con monitoreos permanentes sobre la evolución de la seguridad en Antioquia, según lo informado por Blu Radio.