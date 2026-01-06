Colombia

Cinco homicidios en menos de 24 horas sacuden a Pereira: autoridades están en alerta

Una jornada violenta rompió la calma de inicio de año en la capital de Risaralda, que había arrancado 2026 sin asesinatos. Las autoridades investigan los hechos y refuerzan la presencia policial

Cinco homicidios en menos de 24 horas alteran la percepción de seguridad en Pereira, según reportes oficiales

Pereira experimentó cinco homicidios en menos de 24 horas, un hecho que alteró la percepción de seguridad luego de que la Policía reportara cero asesinatos durante los primeros cuatro días del año.

De acuerdo con las autoridades, la secuencia de crímenes se registró luego de un cierre de 2025 y una celebración de año nuevo sin hechos violentos de este tipo.

Entre las víctimas se cuentan dos jóvenes atacados en el corregimiento de Puerto Caldas, dos habitantes de calle asesinados bajo un puente en el sector de la avenida de las Américas, y un hombre muerto en el sector de Condina, donde la reacción policial permitió la captura de dos sospechosos.

Doble homicidio en Puerto Caldas

La Policía Metropolitana de Pereira confirma que tras un inicio de año sin asesinatos, la violencia resurgió en varios sectores

El primer hecho ocurrió en jurisdicción de Puerto Caldas, sobre la vía que conecta a Pereira con Cartago. Las víctimas, identificadas como Daniel García Izasa y Wilmer Andrés Henao Sánchez, ambos oriundos de Cartago, se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptados y atacados con arma de fuego. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala.

Fuentes policiales señalaron que los dos jóvenes podrían estar vinculados a actividades de cobro de préstamos informales, aunque la investigación continúa para esclarecer los móviles. Los atacantes huyeron del lugar, lo que aumentó la inquietud en la comunidad.

Ataque a recicladores en la avenida de las Américas

Horas después, en la avenida de las Américas con calle 21, dos hombres en condición de calle fueron asesinados bajo el puente vehicular.

Las víctimas incluyen dos jóvenes de Cartago atacados en Puerto Caldas y dos recicladores asesinados bajo un puente en la avenida de las Américas

Las víctimas, identificadas como Jesús Antonio Galeano Villada, conocido como “Chucho”, y Manuel Antonio Rojas Bermúdez, apodado “Ratón”, recibieron disparos mientras permanecían en el lugar. De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, los agresores también se movilizaban en motocicleta.

A pesar de la rápida llegada de la Policía y los servicios de emergencia, ninguno de los dos sobrevivió. Ambos hombres se dedicaban al reciclaje y vivían en situación de calle.

Un homicidio más y capturas en Condina

El quinto asesinato ocurrió en la variante de Condina, sector de La Gramínea, durante la madrugada del 6 de enero. La Policía Metropolitana de Pereira, bajo el mando del coronel Juan Pablo Ruiz, informó que dos personas fueron capturadas tras abandonar una motocicleta que habría sido utilizada en el crimen. La identidad se mantiene desconocida hasta el cierre de esta edición.

El quinto homicidio en Condina permitió la captura de dos sospechosos gracias a la rápida reacción policial

El comandante Ruiz indicó que las investigaciones se mantienen abiertas y que “se registraron tres hechos en diferentes sectores del área metropolitana de Pereira”, según declaraciones recogidas por Caracol Radio. La autoridad reiteró el compromiso institucional para esclarecer los hechos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Intervención policial y antecedentes recientes

Estos hechos violentos se producen en un contexto donde la presencia del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional fue clave para la reducción de homicidios en los últimos meses.

De acuerdo con el reporte oficial, este grupo especial, compuesto por cerca de 600 uniformados, permanecerá tres meses más en Pereira y el área metropolitana, tras haber contribuido a disminuir los asesinatos desde octubre de 2025.

El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, con 600 uniformados, permanecerá tres meses más en Pereira tras contribuir a reducir homicidios

El secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos, aseguró en diálogo con el mismo medio que las confrontaciones entre bandas criminales, como Cordillera y Los Rebeldes, fueron controladas.

Trejos afirmó: “Hay procesos de judicialización, se están articulando más de 50 organizaciones, más de 70 sicarios capturados, estamos hablando de más de 300 armas incautadas, que son cifras históricas”.

Durante el 2025, Pereira cerró con 204 homicidios, un aumento del 37% respecto al 2024, cuando se reportaron 149 casos. La intervención policial también impactó otros delitos, como el hurto a personas y celulares, que disminuyeron 24% y 14% respectivamente, según la Policía Metropolitana.

