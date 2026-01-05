“Make Colombia antiguerrilla again”, el mensaje de Juan Carlos Pinzón que molestó a Angélica Lozano: “Y este señor fue ministro”

La reciente intervención de Pinzón en redes sociales recibió la respuesta de figuras del Congreso, quienes resaltaron cuestionamientos sobre su experiencia previa en cargos de gobierno y los resultados obtenidos al frente de campañas electorales - crédito Angelica Lozano/Facebook

El mandatario estadounidense, Donald Trump, abordó la coyuntura en América Latina mediante declaraciones orientadas a Gustavo Petro, presidente de Colombia, y a la opción de una intervención armada en ese país tras la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Las expresiones de Trump provocaron variadas reacciones entre los sectores políticos colombianos.

Los acontecimientos recientes en el ámbito internacional han provocado opiniones, debates y controversias en Colombia. En este contexto, Juan Carlos Pinzón escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que dijo “make Colombia antiguerrilla again”, a lo que Angélica Lozano respondió: “Y este señor fue ministro”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, se refirió a la situación política y de seguridad en Colombia tras los recientes acontecimientos internacionales. Pinzón afirmó que el país retomará su enfoque en la lucha contra los grupos armados ilegales y expresó: “Colombia volverá a ser antiguerrilla. Make Colombia antiguerrilla again”.

Juan Carlos Pinzón causó controversia con su publicación - crédito @PinzonBueno

Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde, cuestionó públicamente la trayectoria y las recientes declaraciones de Juan Carlos Pinzón. Lozano hizo referencia a los cargos que Pinzón ha ocupado y criticó los recursos invertidos en sus campañas políticas, sugiriendo que su respaldo ciudadano no es proporcional a la financiación recibida.

“Y este señor fue ministro, embajador… el de la fundación Buen gobierno de Santos. ‘Hay cosas que el dinero no puede comprar’ dice la publicidad de una marca de carros. Aplica para la campaña mega financiada de Pinzón, la plata del mundo que tiene, no le alcanza para lograr votos ciudadanos”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Angélica Lozano cuestionó las declaraciones de Juan Carlos Pinzón - crédito @AngelicaLozanoC

Angélica Lozano no fue la única en reaccionar a las declaraciones de Juan Carlos Pinzón. Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y conocido como Mr. Taxes en redes sociales, también criticó la postura de Pinzón. Reyes cuestionó si el exministro comprendía la gravedad de la situación internacional y criticó duramente sus palabras ante la posibilidad de una intervención extranjera.

“Quizá Juan Carlos no se ha enterado, pero el presidente de EE.UU. está amenazando con intervenir militarmente en Colombia. O quizá sí se ha enterado y le está dando la bienvenida en inglés. Es absolutamente indigno del cargo al que aspira”, escribió como respuesta al mensaje de Pinzón el exdirector de la Dian.

Luis Carlos Reyes también criticó la publicación de Pinzón en su cuenta de X - crédito @luiscrh

Por otra parte, Juan Carlos Pinzón en uno de sus mensajes recientes se dirigió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pinzón aseguró que la población colombiana elegirá el rumbo democrático del país y vencerá tanto al presidente Gustavo Petro como a sus aliados y a los grupos criminales en las próximas elecciones.

“Presidente @realdonaldtrump, el pueblo colombiano derrotará a @petrogustavo, sus herederos y a los criminales, en las urnas el próximo mayo. Colombia cree en la libertad y la democracia”, comentó el aspirante a ocupar la casa de Nariño en su mensaje.

Con respecto a las declaraciones recientes de Trump que han provocado una lluvia de reacciones en Colombia, durante una conversación con periodistas en el Air Force One, Trump manifestó que “Colombia está muy enferma”, equiparándola con Venezuela.

Además, sostuvo que el país está dirigido por “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. El mandatario republicano también expresó que esa situación “no va a continuar por mucho tiempo”.

Cuando le preguntaron si sus declaraciones implicaban la posibilidad de enviar fuerzas estadounidenses a Colombia, como ocurrió recientemente en Venezuela, Trump respondió: “Eso me suena bien”.

Días antes, el 3 de enero, durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Donald Trump ya había hecho referencia directa al presidente colombiano Gustavo Petro. En esa ocasión, Trump lo acusó de participar activamente en la producción y el envío de drogas hacia Estados Unidos. “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”, afirmó.