Hombre Lgbt fue asesinado a golpes por su pareja en Antioquia: la Policía capturó al homicida

La detención de un hombre de 65 años en la vereda Bolívar Arriba, en la zona rural de Ciudad Bolívar, ha puesto en el foco la persistente problemática de la violencia intrafamiliar en el suroeste de Antioquia.

De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional y el testimonio de los habitantes, la captura se produjo después de que la comunidad alertara sobre una brutal agresión en el interior de una vivienda ubicada a aproximadamente una hora del casco urbano, según información entregada por las autoridades.

Al llegar los uniformados al lugar, encontraron a Jhon Jairo Gutiérrez, de 49 años y oriundo del municipio de Montenegro, gravemente herido tras haber recibido múltiples golpes con un objeto contundente.

El Cuerpo de Bomberos realizó el traslado de la víctima al hospital local, donde el equipo médico intentó infructuosamente salvarle la vida. El informe forense consignó que presentaba traumas craneoencefálicos severos y hematomas múltiples, lesiones que resultaron fatales, conforme a lo reportado por la autoridad hospitalaria.

La captura del presunto agresor, natural del municipio de Betulia, se llevó a cabo en flagrancia dentro del mismo sector, gracias al señalamiento directo de varios testigos, quienes identificaron al hombre como el responsable de la agresión mortal.

Las primeras declaraciones oficiales señalaron que tanto el capturado como la víctima mantenían una relación sentimental caracterizada por reiterativos episodios de violencia física e intolerancia, contexto que habría sido determinante en la escalada del conflicto hasta el desenlace letal, detalló la Policía Nacional.

Personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal (Ubic) de Ciudad Bolívar realizó la inspección técnica al cadáver en el centro asistencial, mientras que el detenido fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para esclarecer los motivos y las circunstancias exactas de este homicidio.

En paralelo, el inicio de 2026 en el Valle de Aburrá se ha visto marcado por una serie de homicidios que, en apenas cinco días, han dejado seis víctimas en municipios como Medellín, Bello y Envigado.

Según informes judiciales, los hechos violentos en la región abarcan desde disputas por intolerancia hasta ajustes de cuentas entre estructuras delictivas. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Carlos Enrique Restrepo Sánchez, quien murió tras una riña en el barrio Carambolas, en la periferia nororiental de Medellín, al ser atacado con un machete, mientras que en Envigado se reportó la muerte de un hombre apuñalado, identificado como una persona que había sido vista deambulando por la zona desde finales de 2025.

Antioquia alcanzó en 2025 la cifra más baja de homicidios en una década, con 24,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes

El año 2025 marcó un punto de inflexión en Antioquia al registrar tanto la cifra más baja de homicidios en una década como el mayor número de muertes de miembros de la fuerza pública en los últimos 12 años.

Según cifras de la Gobernación de Antioquia, la tasa de asesinatos descendió a 24,6 por cada 100.000 habitantes, ubicándose por debajo del promedio nacional de 25,5. A la par, este mismo periodo fue el más letal para las fuerzas de seguridad, con un saldo de 44 uniformados asesinados, el nivel más alto desde 2013.

Según informó el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, el fortalecimiento de grupos armados ilegales explica el repunte en los homicidios contra uniformados. Martínez detalló que las organizaciones criminales aprovecharon los “ceses unilaterales de fuego” y ejecutaron distintos “planes pistola”, así como paros armados, lo que provocó un aumento en los ataques dirigidos a la fuerza pública. De acuerdo con su declaración oficial, “Aumentaron los grupos armados ilegales, hicieron los planes pistola y nos afectaron varios miembros de la fuerza pública, los paros armados, y un hecho que marcó mucho la diferencia, los ceses unilaterales de fuego. Los aprovecharon los criminales para asesinar miembros de la fuerza pública”.

El descenso general en homicidios se tradujo en que en 2025 se registraran 1.664 casos, un 1,19% menos que en 2024, cuando hubo 1.684 asesinatos. Este logro hizo que la región completara dos años consecutivos con tasas de mortalidad inferiores a la media nacional, lo que constituye un avance frente a años anteriores.

La distribución territorial de la violencia también mostró cambios relevantes. De los municipios de Antioquia, 28 contabilizaron entre cero y dos homicidios durante el año. Cisneros, Armenia, Ebéjico, Olaya, Vigía del Fuerte y Antioquia no reportaron ninguna muerte violenta en 2025.

Las reducciones más notables se registraron en zonas históricamente afectadas: en Urabá, la caída fue del 25,24 %; en Bajo Cauca, del 24,73 %; en el Nordeste, del 6,57 %; mientras que el Valle de Aburrá disminuyó su tasa en un 0,56 %. Las subregiones de Urabá y Valle de Aburrá alcanzaron sus cifras más bajas en una docena de años, y el occidente antioqueño mantiene, desde 2024, el número mínimo de homicidios en una década.