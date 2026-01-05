Colombia

Gustavo Petro apoyó manifestaciones de seguidores de la dictadura venezolana: “La soberanía nacional es la soberanía popular”

El mandatario colombiano ha rechazado los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia de Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió una serie de mensajes sobre la situación en Venezuela, luego de que Estados Unidos realizara un operativo militar en ese país, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

El mandatario colombiano llamó a defender la soberanía popular en Venezuela y Colombia, destacando las supuestas marchas de los jóvenes venezolanos luego de las acciones militares del país norteamericano.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Y ha salido la juventud venezolana a las calles a defender su país. Todo el pueblo venezolano colombiano y latinoamericano, debe salir a las calles. La soberanía nacional es la soberanía popular (sic)“, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro llamó a defender
Gustavo Petro llamó a defender la soberanía popular en Venezuela y Colombia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano señaló que con el pueblo en la calle “se defiende una patria (Venezuela)” y afirmó que de esa forma “se debe defender Colombia”.

Gustavo Petro señaló que con
Gustavo Petro señaló que con el pueblo en la calle “se defiende una patria (Venezuela)” y afirmó que de esa forma “se debe defender Colombia” - crédito @petrogustavo/X

Resaltó el discurso de Rosines Chávez, hija de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. El presidente Gustavo Petro resaltó que “solo el pueblo salva al pueblo”.

“Rosines Chávez de 29 años, hija del presidente Chávez, habla en las calles de Venezuela: Solo el pueblo salva al pueblo (sic)“, indicó Petro.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en la red social X tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por la justicia de Estados Unidos.

En su publicación, Petro afirmó que “El Papa rechaza la retención de Nicolás Maduro” y sostuvo que sin base legal, una acción contra la soberanía de Venezuela convierte la detención en secuestro.

Petro expuso que en ocasiones anteriores condenó las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pidió una amnistía general. El mandatario colombiano señaló: “Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”.

Además, Petro explicó que nunca reconoció el último mandato de Maduro. Según sus palabras: “Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU. Por eso no reconocí el gobierno que se declaró electo”.

El presidente colombiano calificó como aberrantes las acciones de la administración de Donald Trump y manifestó: “Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Petro también se refirió al contexto regional y realizó un llamado a la población venezolana: “Rechazo profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia. El pueblo de Venezuela, independientemente de su composición política debe unirse para salir a las calles”.

Gustavo Petro calificó como aberrantes
Gustavo Petro calificó como aberrantes las acciones de la administración de Donald Trump - crédito Luisa González/REUTERS

En otro tramo de su publicación, el mandatario resaltó la importancia de la participación ciudadana y las movilizaciones populares en defensa de la soberanía. “Por fin manifestaciones de toda Venezuela unida por la Soberanía y la Independencia y la Paz”, escribió.

El presidente advirtió sobre las promesas económicas provenientes del exterior y el destino del petróleo venezolano. “No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar”, expresó.

Por último, Petro sostuvo que Estados Unidos debería participar bajo condiciones de igualdad en las licitaciones de petróleo venezolano y agregó que el recurso tiene un tiempo limitado como fuente energética por la necesidad de preservar la vida en el planeta.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpEstados UnidosCayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaNicolás MaduroAmenazas Donald Trump

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

EN VIVO - Mercado de

Petro afirmó que “tomaría de nuevo las armas” y Enrique Gómez contestó: “¿Se apoyará en ELN y Farc?”

La dura respuesta de Gómez a Petro se dio tras el presidente colombiano afirmar que volvería a la guerrilla por defender a Colombia

Petro afirmó que “tomaría de

El periodista Luis Carlos Vélez fue detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia: “Nos metieron a un cuarto”

El comunicador aseguró que, junto a su equipo de grabación, fueron retenidos por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana cuando estaban realizando un especial informativo sobre la situación del vecino país

El periodista Luis Carlos Vélez

Euro: cotización de apertura hoy 5 de enero en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Con frases contundentes, defendió el valor de la vida auténtica, la importancia de las costumbres colombianas y respondió a quienes la juzgan por cambiar los grandes escenarios por su tierra natal

Yina Calderón respondió a las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Cintia Cossio reveló que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional