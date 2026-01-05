Gustavo Petro apoyó manifestaciones de seguidores de la dictadura venezolana: “La soberanía nacional es la soberanía popular”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia de Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió una serie de mensajes sobre la situación en Venezuela, luego de que Estados Unidos realizara un operativo militar en ese país, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

El mandatario colombiano llamó a defender la soberanía popular en Venezuela y Colombia, destacando las supuestas marchas de los jóvenes venezolanos luego de las acciones militares del país norteamericano.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Y ha salido la juventud venezolana a las calles a defender su país. Todo el pueblo venezolano colombiano y latinoamericano, debe salir a las calles. La soberanía nacional es la soberanía popular (sic)“, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro llamó a defender la soberanía popular en Venezuela y Colombia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano señaló que con el pueblo en la calle “se defiende una patria (Venezuela)” y afirmó que de esa forma “se debe defender Colombia”.

Gustavo Petro señaló que con el pueblo en la calle “se defiende una patria (Venezuela)” y afirmó que de esa forma “se debe defender Colombia” - crédito @petrogustavo/X

Resaltó el discurso de Rosines Chávez, hija de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. El presidente Gustavo Petro resaltó que “solo el pueblo salva al pueblo”.

“Rosines Chávez de 29 años, hija del presidente Chávez, habla en las calles de Venezuela: Solo el pueblo salva al pueblo (sic)“, indicó Petro.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en la red social X tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por la justicia de Estados Unidos.

En su publicación, Petro afirmó que “El Papa rechaza la retención de Nicolás Maduro” y sostuvo que sin base legal, una acción contra la soberanía de Venezuela convierte la detención en secuestro.

Petro expuso que en ocasiones anteriores condenó las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pidió una amnistía general. El mandatario colombiano señaló: “Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero exactamente lo mismo que hacía el gobierno de Maduro lo hace ahora, con centenares de muertos venezolanos, el gobierno de Donald Trump”.

Además, Petro explicó que nunca reconoció el último mandato de Maduro. Según sus palabras: “Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU. Por eso no reconocí el gobierno que se declaró electo”.

El presidente colombiano calificó como aberrantes las acciones de la administración de Donald Trump y manifestó: “Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Petro también se refirió al contexto regional y realizó un llamado a la población venezolana: “Rechazo profundamente una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia. El pueblo de Venezuela, independientemente de su composición política debe unirse para salir a las calles”.

Gustavo Petro calificó como aberrantes las acciones de la administración de Donald Trump - crédito Luisa González/REUTERS

En otro tramo de su publicación, el mandatario resaltó la importancia de la participación ciudadana y las movilizaciones populares en defensa de la soberanía. “Por fin manifestaciones de toda Venezuela unida por la Soberanía y la Independencia y la Paz”, escribió.

El presidente advirtió sobre las promesas económicas provenientes del exterior y el destino del petróleo venezolano. “No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar”, expresó.

Por último, Petro sostuvo que Estados Unidos debería participar bajo condiciones de igualdad en las licitaciones de petróleo venezolano y agregó que el recurso tiene un tiempo limitado como fuente energética por la necesidad de preservar la vida en el planeta.