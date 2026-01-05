Colombia

Euro: cotización de apertura hoy 5 de enero en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy 5 de enero en Colombia

Tras la apertura bursátil el euro se paga al inicio a 4.441,87 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,43% frente al dato de la sesión previa, cuando marcó 4.379,30 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un incremento 1,24%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 4,61%.

Analizando este dato con el de fechas previas, acumula dos sesiones sucesivas en verde. La volatilidad de esta semana es de 18,09%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (15,69%), de modo que está presentando un comportamiento más inestable.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

Petro afirmó que “tomaría de nuevo las armas” y Enrique Gómez contestó: “¿Se apoyará en ELN y Farc?”

La dura respuesta de Gómez a Petro se dio tras el presidente colombiano afirmar que volvería a la guerrilla por defender a Colombia

El periodista Luis Carlos Vélez fue detenido por militares venezolanos en la frontera con Colombia: “Nos metieron a un cuarto”

El comunicador aseguró que, junto a su equipo de grabación, fueron retenidos por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana cuando estaban realizando un especial informativo sobre la situación del vecino país

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Con frases contundentes, defendió el valor de la vida auténtica, la importancia de las costumbres colombianas y respondió a quienes la juzgan por cambiar los grandes escenarios por su tierra natal

Gustavo Petro apoyó manifestaciones de seguidores de la dictadura venezolana: “La soberanía nacional es la soberanía popular”

El mandatario colombiano ha rechazado los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez

VIOLENCIA

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: "Hay cosas que el dinero no compra"

Cintia Cossio reveló que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Cintia Cossio se pronunció sobre lo que está pasando con Venezuela: “Veo al pueblo superfeliz”

Jois Ramírez habla tras un año de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima: “Él me dijo que siguiera, que iba a estar bien”

Video: Alzate arremetió contra cantante vallenato por robarse el show en unas ferias en Santander; le dijo “Atarbán”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional